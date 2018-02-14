Фото: perepel-krym.ru
Президент России Владимир Путин отменил в начале недели несколько важных мероприятий по причине болезни. В частности, отменил командировку в Сочи, совещание по микроэлектронике, а также встречу с участниками форума "Наставник на ВДНХ". Многие обеспокоились здоровьем президента в разгар предвыборной кампании. Рассказываем, правда ли, что глава государства заболел и что об этом говорят в Кремле.
Информация о болезни президента появилась 13 февраля в некоторых федеральных СМИ. Так, о простуде Владимира Путина сообщил телеканал "Дождь" со ссылкой на несколько источников в администрации Кремля.
Владимир Путин отменил командировку в Сочи. Она должна была состояться в понедельник, 12 февраля, но в воскресенье вечером журналистам кремлевского пула, которые должны были сопровождать главу государства, пришло сообщение об отмене поездки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков связал решение с разбившимся в воскресенье самолетом в Подмосковье. Позже глава государства встретился с главой Палестины Махмудом Аббасом, а также с финалистами конкурса "Лидеры России". Путин говорил хрипло и в начале встречи извинился за то, что потерял голос.
"Простудился, но продолжает работать", — прокомментировал позже пресс-секретарь Песков.
Во вторник Путин планировал визит в Ставрополь, но его заменили на совещание по развитию гражданской микроэлектроники. А потом отменили и его.
В среду, 14 февраля, Путин планировал принять участие в форуме "Наставник", который проводит Агентство стратегических инициатив.
Позже в Кремле сообщили, что на ближайшие дни Владимир Путин отменит все публичные мероприятия, сосредоточится на бумажной работе.
"Президент простудился, никаких серьезных заболеваний нет. Сегодняшнее совещание по микроэлектронике передвинуто. Президент продолжает работать. Сегодня у него рутинный день работы. Из публичного — встреча с гендиректором "Алросы" Сергеем Ивановым. Завтра президент не поедет на ВДНХ, это объяснимо, но он встретится с участниками форума "Наставник", они приедут к нему — в Кремль или Ново-Огарево. График продолжается, но с учетом простуды президента — голос сами какой слышали", — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Кроме того, в среду, 14 февраля, у президента запланировано еще несколько встреч и международный телефонный разговор.
Отметим, что на сайте Кремля действительно появилось несколько публикаций о мероприятиях, в которых участвовал Путин. Например, встреча с директором "Алросы" Сергеем Ивановым. Факт общения подтвержден стенограммой и фотографиями.
В последнее время публично о болезнях первых лиц становилось известно от самого Владимира Путина. В марте прошлого года премьер Дмитрий Медведев отменил открытые для прессы мероприятия. О его болезни на совещании с членами правительства Путин решил сообщить.
"Не уберегли Дмитрия Анатольевича", — сообщил он.
Позже Медведев опроверг информацию о болезни.
"Вас с выздоровлением, Дмитрий Анатольевич", — сказали ему на первом публичном мероприятии.
"Да я и не болел", — ответил на это Медведев.
Кроме того, болезнь первого лица страны публично обсуждали в марте 2015 года, когда президент не появлялся на публике 11 дней подряд. После визита Путина в Казахстан он исчез, на сайте Кремля выходили новости о встречах президента, состоявшихся еще до визита в соседнюю республику. Песков тогда сказал, что Путин здоров настолько, что рукопожатие "ломает руки", а слухи о его плохом самочувствии распространяют те, у кого "весеннее обострение". Сам президент потом пошутил, что "без сплетен было бы скучно".
В 2012 году было замечено, что Владимир Путин немного прихрамывает. Песков объяснил это травмой, которую президент получил во время тренировки. СМИ тогда отмечали, что глава государства старался не затягивать беседы, которые проходили сидя.
Комментарии
Давно известно, как в стране случается что-то из вон выходящего, у гаранта тут же на несколько дней приключается болезнь. Простуда называется.
Крепкое рукопожатие набирает обороты: 71- в подмосковье, более 300 Нас тама нету по причине победы над злом-у друга Асада. Запьёшь тут.
зря вы такую простую и очевидную версию написали, ваша местная аудитория из чмсла просвещенных белокондомников любит конспирологию)
типа рейтинг Грудинина очень вырос, а Вова не может пережить такое.
или что 100500 миллионов наемников ЧВК американцы распылили на атомный пепел (тут один кастрюлеголовый подобное утверждал), а у Вовы от этого приступ страха и мании преследования случился.
или еще лучше, что он старый, никчемный, больной и вообще не вывозит...
побольше хардкора, побольше чернухи, и у вас увеличится количество просмотров, вам же это в первую очередь требуется)
вот только я предлагаю вам взглянуть куда вас это может привести - в какие помойки превратились комментарии на Олтапрессе и БанкОфаке, туда приличному человеку и наступить то брезгливо...
А я думаю, что он на самом деле простудился....
А все эти события никак с болезнью не связаны.
С возрастом и и обстановкой в стране и в мире количество таких болячек у него только увеличится.
Он и сейчас живее всех живых!
"Многие обеспокоились здоровьем президента"
Огласите весь список обеспокоенных пжалста!
Она утонула, и щяс-диагноз один!
Рано хороните, он ещё и на шестой срок пойдёт.
Толь, в руки себя возьми.
Нам вот все арбидол советуют. И ему тоже?
Я тоже вот прибухнул по случаю нового года по лунному календарю...настоящему новому году...чего и Вам всем искренне желаю...тсарь, наверное, тоже порадовать себя бахусом решилси...ну и на фоне остального...
13:24)Люто плюсую!!!!
Лафет то в кремле не готовят?
У медведева после Фильма Навального тоже грипп случился.Совпадение?Не думаю(С)
Скорейшего выздоровления НАШЕМУ президен
Шмыгать носом Путин начал еще на прошлой неделе в Красноярске. Тогда предположили, что это была аллергическая реакция на смог (Красноярск из-за выбросов алюминиевого завода и работающих на угле ТЭЦ входит в десятку самых грязных городов мира), но, по всей видимости, глава государства, действительно, заболевал.
Слушайте, вообще-то ОРВИ по стране идет. он что, не человек что ли заболеть не может
он что, не человек что ли заболеть не может
Ну за 18 лет не болел ни разу!
ОРВИ выше нормы, все мы люди. Случается болеем.
Злобные языки стыдно товарищи распускать.
Тьфу блин, читать тошно! ни один комментатор выздоровления не пожелал! одно Г лезет из вас.
Что он не человек что ли!? Мало для страны сделал?
Здоровья ему!
А вот вдруг " еслиф чё "-то куда Нам Его друга Януковичя девать?
читать тошно! ни один комментатор выздоровления не пожелал!
Радуйтесь, что сдохнуть никто не пожелал
14.02.2018 13:11
Геноцид Эклеров
Нормально все написано. Иначе пришли вечером домой гости и у старушек матерей силой пенсию на пиво по забирали бы. А будет красиво. Сейчас пар выпустят, в общественном транспорте вечером девушек усадят. Мамам помогут. И будет мир и гармония в их семьях.
14:00, да тогда не будет проблемы с Януковичем. Все же знают: Не будет Путина, не будет и России
Дак пусть в обычную больничку сходит, там так вылечат, что вперед ногами вынесут. Заодно и посмотрит и проверит реформу здравоохранения.
По многочисленным просьбам зачарованых свечьные заводики япончика-гундяева переведены на круглосуточный режым работы,с оплатой 63 руб/час. Опыт не обчзателен-вера нужна.
14.02.2018 14:11
гость
Нельзя ему в обычную больницу!
Везде враги, он должен быть осторожен!
Россия жива, пока он жив!
А реформа будет продолжаться.
Вот что значит всенародная любовь
Судя по всему, в Кремле решили снять вторую серию кинофильма "Смерть Сталина", чтобы показать сразу две серии подряд. Как по Конституции - не более двух серий подряд. Правда, артист заболел. Не к добру это.
Говорят, что Путин не терпит сопливых людей, шмыгающих носами.
Интересно, как он щас с этим справляется?
Всем злопыхателям назло все будет отлично! Подумаешь, приболел немного. Выздоровления НАШЕМУ президенту!!!! Скорейшего!!!
Может, к нему доктора послать? Чтоб он там на месте зачистил все эти проблемы.
А я думал, что нано-боты не дают ему заболеть... Похоже сколково не справилось со своей задачей!
боюсь телевизор включать...а вдруг там лебединое озеро уже передают lol
Трутень, а не фиг было в прорубь нырять. Гарантия на нано-ботов аннулирована.
А я думаю,что самовыдвиженец усиленно готовится к дебатам)))) Закрылся и готовится!!!!
14.02.2018 16:05
- гость -
Работает с документами, как его предшественник?
14.02.2018 16:05
- гость -
А я думаю,что самовыдвиженец усиленно готовится к дебатам)))) Закрылся и готовится!!!!
14.02.2018 16:06
- гость -
две ехидны мимо пробегали
Я устал, я мухожук?