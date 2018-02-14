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Минкульт недоволен "50 оттенками свободы" и переносит "Мстителей": что за треш творит Мединский

, ИА "Амител"
Министр вновь недоволен голливудской продукцией


Фото: www.vladtime.ru

Министр культуры Владимир Мединский остался недоволен слишком широким прокатом голливудского фильма "50 оттенков свободы". Свое возмущение чиновник высказал на совещании с участием вице-премьера Ольги Голодец. Мединский заявил, что голливудская эротическая драма обрушила прокат российских фильмов, и предложил вернуться к закону об ограничении сеансов одного фильма 35%. Уже известно, что на майских праздниках сдвинут премьеру потенциально самого прибыльного блокбастера года — "Мстители: Война бесконечности". Вячеслав Кондаков объясняет, что Мединский в очередной раз неправ и только вредит развитию киноиндустрии в стране.

1
Чем не угодила министру эротическая драма?

Речь об этом шла на совещании по развитию отечественной анимации. Мединский обратил внимание на то, что "Союзмультфильм" готовит две большие премьеры — мультфильмы "Суворов" и "Гофманиада", которым нужна будет поддержка в прокате.

"Не могу не поднять вопрос о необходимости поддержки законопроекта, который бы ограничил в процентном отношении число сеансов, выделяемых на один фильм. Иначе просто места для наших релизов не будет. Подобные антимонопольные меры приняты во многих странах мира и поддерживаются законодательством. Ольга Юрьевна, я бы просил рассмотреть и поддержать этот вопрос", — сказал министр, обращаясь к Голодец.

Он добавил, что фильм "Пятьдесят оттенков свободы", премьера которого состоялась на прошлой неделе, занимает 70% сеансов в расписании киносетей.

"Я не знаю, какие задачи решает этот безусловный шедевр мирового кинематографа, но 70% сеансов ему отдавали наши киносети, чем обрушили целый ряд наших фильмов, идущих сейчас в прокате. Полдня было 70%, потом снижалось", — добавил министр.

2
Минкульт переносит "Мстителей" ради патриотического кино?

Кроме того, стало известно, что показ блокбастера "Мстители: Война бесконечности" переносится с 3 на 11 мая.

При этом в остальном мире главную премьеру года будут смотреть вовремя. Никаких комментариев по поводу принятого решения дистрибьютор не дает, однако в профессиональном сообществе курсируют слухи о том, что перенос американской картины связан с выпуском в прокат отечественных проектов "Танки" (26 апреля) и "Собибор" 3 мая". Фактически в длинные выходные российские зрители не смогут посмотреть большое голливудское кино, а только отечественное. При этом "Мстители" теперь будут вынуждены конкурировать со второй частью "Дэдпула" и новым спин-оффом "Звездные войны" о Хане Соло.

В Минкульте, к слову, информацию о переносе из-за давления на дистрибьютора в лице "Уолт-Дисней СНГ" не подтвердили.

3
Это уже не первый случай переноса голливудских фильмов?

Нет. Политика Минкульта в этом вопросе просто убивает киноиндустрию. Кинотеатры вынуждены с ущербом для себя показывать российские картины, которые не пользуются популярностью. И это происходит уже не в первый раз. В конце декабря был перенесен российский релиз блокбастера Marvel "Черная Пантера". Большинство стран мира будут смотреть фильм  с 13 февраля, тогда как россиянам картину покажут с 22 февраля в IMAX, а с 26 февраля — в обычных залах.

В конце января Ассоциация владельцев кинотеатров обвинила Владимира Мединского в грубом вмешательстве в киноиндустрию. В заявлении организации говорилось, что Мединский превратил "стандартную госуслугу по выдаче прокатного удостоверения в инструмент цензуры". В частности, Минкульт РФ пытался передвинуть на две недели выход фильма "Приключения Паддингтона-2" в пользу отечественного блокбастера "Движение вверх". При этом ради этой ленты и так во время праздников убрали всех конкурентов. Любопытно, что под раздачу Минкульта и Мединского попал милый британский фильм для детей, а не голливудская продукция. После скандала "Приключения Паддингтона-2" немедленно вернули в прокат.

Однако позже Минкульт отозвал уже выданное прокатное удостоверение у британской комедии "Смерть Сталина". Во время одного из заседаний, на котором присутствовали члены общественного совета Минкультуры, российские деятели культуры, а также юристы, представители общественности заявили, что в картине "оскверняются исторические символы" и ее показ должен быть отменен или перенесен на лето из-за празднования 75-й годовщины окончания Сталинградской битвы.

4
Что не так с борьбой Владимира Мединского и голливудского кино?

В конце прошлого года на заседании правительственного совета по развитию отечественной кинематографии Мединский попросил премьер-министра Дмитрия Медведева поддержать несколько инициатив, в том числе и идею по ограничению числа сеансов одной картины до 35 процентов и по отчислению трех процентов с каждого билета на поддержку отечественного кино.

Кроме того, чиновник предлагал взимать 5 миллионов рублей за показ иностранной картины в наших кинотеатрах, которые пойдут на развитие киноиндустрии. Такая политика Минкульта губительна. Для условных пятых "Пиратов Карибского моря" 5 миллионов рублей — треть от общих сборов в одном только Барнауле, а для фестивального кино это колоссальные цифры.

Фактически мы можем потерять возможность смотреть на большом экране картины лауреатов Каннского, Венецианского фестивалей. Во Франции власти, например, помогают местному кино без ущерба для западного. Так, французские комедии идут наравне с зарубежными фестивальными хитами, а государство покрывает кинотеатрам убытки, которые они несут из-за того, что ставят именно такие картины, а не студийные проекты. При этом голливудское кино все равно показывают широким релизом и речь о переносах премьер там не ведется.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

14.02.2018 16:06
Злой хорек

Научитесь сначала снимать хорошо отечественное кино! Не распиливая бюджет. Зритель сам выберет, что ему смотреть.
Вершитель судеб. Принципиально теперь не пойду на русский фильм, даже если он неплох. Потом на торрентах посмотрю.

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14.02.2018 16:31
- гость -

Абсолютно правильные действия минкульта. Во Франции именно так выводили из кризиса собственное кино. Хотите смотреть голливудское высококачественное дерьмо - платите повышенные деньги. А так - хватит калечить неокрепшие детские мозги, и так достаточно большой процент этого поколение прквратили в свиней, жующих попкорн. Противно в кино ходить.

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14.02.2018 20:36
- гость -

14.02.2018 16:31 Это ваша задача, родителей, прививать вкус и культуру поведения. А вы ноги раздвинули только, а дальше растут ваши детки, как в поле обсевки.

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