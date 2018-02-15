Читатель Amic.ru Олег Иванович возмущен начисленным штрафом за сломанный электросчетчик и требует разъяснений.
Вопрос: "Больше месяца назад отправлял вопрос в виртуальную приемную, но ответа не получил. Суть: вашим работником было выявлено, что счетчик моей квартиры неисправен. При этом я был уверен, что он работает, и исправно платил по выставляемым вами счетам, так как в силу занятости на службе не всегда мог своевременно передать данные. Однако ваше ведомство посчитало меня злостным нарушителем и выписало штраф в размере 22 тысяч рублей, устно сказав, что это насчитано по нормативам для тех, кто не имеет счетчика, за три последних года. На каком основании была высчитана эта сумма? Ведь после установки нового счетчика потребление электроэнергии в моей квартире не превышает, а даже ниже тех сумм, которые я платил ранее по выставляемым вами квитанциям. Почему вы решили, что я ворую электричество в течение трех лет, тем более что в летние месяцы проживаю на дачном участке, где также плачу за электричество? Прошу дать разъяснение по поводу начисленной суммы".
Отвечает генеральный директор БГЭС Иван Василиади:
Из контекста вашей ситуации следует, что за три последних года Барнаульской сетевой компанией при проверке приборов учета были составлены акты недопуска. Из этого последовали сначала начисления по среднему, а затем по нормативу. Поэтому все произведенные расчеты выполнены законно и вполне корректно.
Отдельно хочется пояснить, что мы не считали и не считаем, что вы воровали электрическую энергию в течение трех лет или когда-либо. Однако существуют формулы, установленные законом, которые мы обязаны использовать для расчетов в ситуациях, аналогичных вашей.
При этом нужно понимать, что тот факт, что в летние месяцы вы проживаете на дачном участке, не освобождает вас от обязательства оплачивать электроэнергию в квартире, даже в отсутствие прибора учета.
У нас достаточно сил и средств для влияния на неплательщиков, и мы никогда не перекладываем финансовую нагрузку на честных потребителей. При этом добросовестным потребителям электрической энергии следует помнить о том, что они должны самостоятельно следить за исправностью своих приборов учета, хотя бы иногда передавать показания электросчетчика и не препятствовать годами осуществлению осмотра инспекцией своих счетчиков. Соблюдение этих нехитрых правил позволит добросовестным плательщикам избежать подобных недоразумений и излишних финансовых затрат.
* Вопрос поступил в рамках онлайн-конференции с представителями БГЭС, которые регулярно проводятся на портале Amic.ru. С вопросами читателей и ответами специалистов вы можете ознакомиться в нашей рубрике "Онлайн-конференции".
Комментарии
я один непонял : схренали за три года-то?
просто обманываем Вас, по нашему " закону"
все просто - чубайсам денег не хватает, а вы, граждане, как сыры в масле....
Ответственность за приборы учета нужно передать ресурсоснабжающим компаниям. Было бы абсурдным, например, приезжать на автозаправку со своим счетчиком или в магазин со своими весами. Почему здесь ситуация обратная? Они поставляют ресурс, они и должны считать его количество. Это касается и водоснабжения.
"Как считается штраф, если сломался электросчетчик, а хозяин дома не заметил"
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ПО МАКСИМУМУ!
Видно, совсем плохи у БГЭС дела с дебиторкой, если они об этом из каждого утюга вещают. Ничего, скоро будет ещё хуже.
15.02.2018 13:38
- гость -
Ответственность за приборы учета нужно передать ресурсоснабжающим компаниям.
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Да так-то не вопрос.
Просто как исполнять-то эту самую "ответственность"? Счётчик в щитке, щиток за бронированной дверью в "предбаннике" или вовсе в квартире, хозяев дома нет или не открывают.
Кстати, в новостройках приборы учёта вынесены за пределы квартир. В квартирах только выключатели-автоматы стоят.
15.02.2018 13:46
Так же, как исполняют проверку показаний. Согласовывают время проверки и приходят в определенное время.
15.02.2018 13:46
В новостройках приборы учёта вынесены за пределы квартир, а ответственность несет всё-равно потребитель?
Было бы несколько снабжающих компаний и была бы конкуренция, посмел бы, чтобы не потерять клиента, генеральный директор БГЭС Иван Василиади давать такие ответы?
Монополизм на рынке услуг никогда хорошим не заканчивался. Сейчас и с мусором непонятки начнутся.