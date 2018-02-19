В понедельник, 19 февраля, у православных начался Великий пост. Ровно 48 дней верующие должны отказываться от животной пищи. Но главное во время Великого поста — это не воздержание от еды. Смысл в другом. Что можно, а что нельзя делать тем, кто решил поститься, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Некоторые люди решают поститься "за компанию" или "из любопытства" и на 48 дней отказываются от мяса, молочных продуктов и алкоголя. Вот только пост — это в первую очередь не воздержание от еды, а духовное очищение. Человек избавляется от грехов и страстей, учится жертвовать собой, проявляет смирение. Великий пост — это время, когда православные заботятся о душе, а не о теле.
В это время человек должен по-настоящему работать над изменением своей души. Так что на время поста необходимо не просто отказаться от животной пищи, но и от развлекательных мероприятий, социальных сетей, телевизора и так далее. Ходите в церковь, читайте Библию, больше времени проводите с родными.
В диете главное — отказаться от какой-либо пищи, снизить количество калорий и похудеть. Вегетарианство также не имеет отношения к посту. Здесь основная мысль, что убийство живого существа — отпечаток на карме. Тем более что вегетарианство — понятие круглогодичное.
Вопрос неоднозначный. Сам по себе спорт на время Великого поста не запрещен. Однако некоторые представители Русской православной церкви считают, что в это время лучше заниматься душой, а физическую нагрузку можно и отложить. Если вы профессиональный спортсмен и это для вас прежде всего работа, то тренировки можно оставить.
Если же вы приходите в фитнес-центры ради общения, красивых фото и развлечения, то здесь мнение однозначное: до окончания поста про это лучше забыть.
А вот когда дело касается здоровья, например, реабилитации после операции или травмы, то физические нагрузки не запрещены.
Запрещено выдерживать пост детям, старикам, людям, которым отказ от определенных продуктов может навредить здоровью или усугубить болезнь. К противопоказаниям для соблюдения поста относятся заболевания желудочно-кишечного тракта, гастрит, холецистит, панкреатит, энтерит и многие другие заболевания.
Также не рекомендовано воздерживаться от животных продуктов кормящим матерям и беременным женщинам.
Если у человека есть заболевания, которые не позволяют ему 48 дней воздерживаться от пищи животного происхождения, то да. Также не забывайте, что в некоторые дни верующие не принимают в пищу ничего, кроме хлеба и воды, а это не всегда полезно.
Если у вас есть сомнения, может ли навредить вашему здоровью пост, то обязательно проконсультируйтесь с врачом.
Комментарии
19 февраля, у православных начался Великий пост. Ровно 40 дней верующие должны отказываться от животной пищи.
Если пост заканчивается на пасху 8 апреля , то как то не выходит ровно 40 дней
опять 25, на 40 сутки поминки же справляют, а пост длится 7 недель и на 49 день пасха
Ровно 48 дней!
смирение это главное что от вас требуется, смирение
вас бьют а вы смиряйтесь, вас унижают - смиряйтесь, обманывают- смиряйтесь и тд
Мда.... 21 век. Технологии, космос, биология.... Похоже здравый смысл не победит.