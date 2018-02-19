Стало известно, что антидопинговое подразделение Спортивного арбитража начало новое дело в отношении российского керлингиста Александра Крушельницкого. Спортивный арбитраж инициировал слушание по просьбе Международного олимпийского комитета (МОК), сказано в сообщении.
Да, МОК ранее предупредил российскую команду, что против одного из российских спортсменов начато расследование за нарушение антидопинговых правил.
Российская сторона тогда заявляла, что фамилию спортсмена, в отношении которого было вынесено предупреждение, называть не будет. Также не афишировали, из какого вида спорта этот атлет. Подробностей до официального вскрытия пробы Б и получения результатов исследования не будет.
Они заявляют, что команда не применяет мельдоний с тех пор, как его официально внесли в список запрещенных препаратов.
"В керлинге практически нет физических нагрузок, "поэтому мельдоний здесь не нужен", – пишет РБК со ссылкой на бывшего врача сборной России по футболу Юрия Василькова.
Комментарии
Смотрю Олимпиады с 1968 года. Эта самая грустная. Поток сумбурной болтовни. Все тщетно и печально.
- Почему российского участника Олимпиады обвиняют в употреблении допинга?
- Потому что нельзя! Потому что нельзя быть на свете красивой такой!
(с) Белый орёл
Несмотрю Олимпиады с 1968 года (и раньше тоже не смотрел). Фарс и ненужные понты.
Единственная олимпиада, которую я смотрел, была Московская в 1980 году
Смотрю Олимпиаду всегда.
Оклеветать можно любого человека.
16:57, последние события показывают, что конкретного спортсмена уже недостаточно, всю страну стали опускать.
Возможно, что мельдоний накапливается в организме и выводится постепенно - вот и обнаружили...
19.02.2018 17:37
- гость -
правда? на чемпионате мира 2016 и 2017 не было, а на олимпиаде проявилось. Вы в эту байку верите?
Нужно было подтвердить эти слухи про виновность нашей сборной, вот и подтвердили.
Откуда ножки растут у этого инцидента, надо искать и очень серьезно.