Великий Велесой день выпадает на 24 февраля. Это славянский праздник. Легенды, традиции и обычаи праздника, читайте в рубрике вопрос-ответ.
Откуда пошел этот праздник?
Наши предки считали, что на Велесев день приходится середина зимы. В этот праздник люди почитали святого Власия — покровителя скота, его еще называли "Коровьим Богом".
"Вся природа все еще пребывает в ледяном сне. И только одинокий Велес Коровин, наигрывая в свою волшебную дудочку, ходит-бродит по городам и весям, не давая загрустить людям. Злится Марена-зима на Велеса, напуская на него лютый мороз, а на скотину "коровью смерть", но никак не может одолеть", — гласят легенды об этом празднике.
В этот день люди кропили домашний скот водой, приговаривая: "Велес, скотий бог! Дай счастья на гладких телушек, На толстых бычков, Чтоб со двора шли — играли, А с поля шли — скакали".
А еще в этот день совершали обряд опахивания для отгона "коровьей смерти". Для этого выбирается повещалка, которая кричала по всем домам, что пришла пора унять лихость коровью. Потом женщины шли по селу с ухватами, помелками, серпами и дубинами. Повещалка шла впереди. Того, кто встретился на пути, приходилось не сладко: женщины, не жалея себя, били его палками без пощады. Они верили,что в его образе скрывается "коровья смерть".
А еще на Велесов день молодые женщины пили густой мед. Это делало имеющихся коров более ласковыми. Также женщинам нужно было бить своих супругов досками для пряжи льна, чтобы привить им недостающую послушность.
Приметы на Велесов День
В этот день люди предсказывали, какая будет погода: если наступает оттепель, то весна ожидается тёплая; если же нет, то Морена-Зима ещё долго будет крепка во праве своём.
А сны, дарованные Велесом в эту ночь, считаются провидческими — вещими и, по поверьям, всегда сбываются.
А еще этот праздник считается благоприятным для лечения болезней. Также на Вилисов день было принято изготовлевать всевозможные обереги из коровьих рогов и других материалов, символизирующих собой Жизненную Силу и творческую мощь.
Комментарии
Эту неоязыческую хрень сочинили в конце XX века. Зачем выдавать её за древние народные традиции?
Очень жаль, что закрыта тема славян на Руси. Богов Греции, Древнего Рима и др. знают, пишут о них, а про славян молчок.
Игорь,щепотью крестится стали лет 300 назад,тоже почти новодел.