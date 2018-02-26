Фото: ИноСМИ
Не запостил — не было. Так сейчас принято говорить у молодежи. Избирательный участок — отличное место для селфи. Тем более что сейчас в России сразу в нескольких регионах проходят конкурсы на селфи в день выборов президента России, 18 марта. Но для фотографирования в этот день много ограничений. Портал Amic.ru разобрался, что можно снимать и какие селфи могут сделать своих авторов нарушителями закона.
Можно ли фотографировать и делать селфи на избирательных участках?
Что именно запрещено фотографировать?
Закон запрещает нарушать тайну волеизъявления. Фотографировать нельзя:
- процесс голосования в кабинке других людей,
- урну для голосования,
- списки избирателей,
- персональные данные избирателей,
- чужие избирательные бюллетени с отметками,
- если вы создаете помехи процессу голосования, работе избирательных комиссий, мешаете другим избирателям.
Что можно фотографировать, где можно делать селфи?
Это можно сделать:
- На входе на избирательный участок, например, на улице
- На самом участке, при условии, что в кадр не попадет ничего из перечисленного в предыдущей карточке. Обязательно нужно спросить разрешения у кого-то из членов комиссии.
Как сделать селфи с бюллетенем или в кабинке для голосования?
Сфотографировать себя в кабинке можно, главное, чтобы в кадр не попало хоть что-то из перечисленного в предыдущей карточке.
Можно сделать селфи и со своим бюллетенем (или на фоне фотографии кандидата с информационного стенда). Но тут есть один большой запрет. В день голосования, 18 марта, а также в "день тишины", 17 марта, запрещена любая агитация. Размещать в соцсетях селфи, где видно, за кого вы проголосовали, пока в России идет голосование, запрещено. Это может быть расценено как агитация, то есть нарушение закона. Даже если в вашем регионе уже позже 20:00, все участки для голосования открыты, не забывайте, что выборы еще могут идти в какой-то другой части страны. Лучше всего сделать это на следующее утро, либо если вы точно знаете, что официально все участки в стране и в других странах, где голосовали россияне, уже закрыты.
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Комментарии
Отличная инструкция, спасибо!
А то нам на работе сказали под страхом увольнения прийти и проголосовать за нужного кандидата и скинуть фото себя на участке и бюллетеня, а мы боимся нарушить закон - вдруг фотать нельзя? Теперь знаем закон и свои права!
я так понял - это памятка для тех, кого обязали принести "себяшку" в качестве доказательства голосования за "нужного" сами знаете кого
Как раз думала, какие есть ограничения. Вовремя написали.
Отличная статья, а то многие будут селфиться, особенно для участия на набирающий популярность конкурс, "фотовыборы22", так хотя бы не нарушать действующее законодательство.
Я буду селфиться, первые мои выборы, надо занести это в историю, 18 марта инста со стори разорвется от фоток.
Надо ли вообще туда ходить? Ведь выбирать-то нам не позволяют, только голосовать.
Мне одному кажется, что так называемое "селфи" - это болезнь?
Я бы даже сказал эпидемия
Все время удивляюсь когда говорят, что нас обязали проголосовать на работе-это вообще технически как выглядит??? Я в кабинке один, за кого поставил галочку ни кто кроме меня не знает-получается главное прийти и проголосовать, а наставления с работы-в топку!
Отлично хоть инструкция есть, а то зная молодежь они будут фототать все и везде. Очень хорошо что выставили эту информацию!
26.02.2018 08:32
- гость -
Можешь в принципе не ходить, пока что административной ответственности за неучастие в выборах нет. Бюллетени выдаются в УИК по количеству избирателей, включенных в списки. Неиспользованные из-за непришедших на выборы погашаются за гораздо меньшее время, чем время, которое нужно на оформление избирателя. Поэтому сделаешь лучше членам УИК и чуть уменьшишь ожидаемые очереди. А вот если есть большие сомнения, можешь быть наблюдателем, еще лучше с другом, которому доверяешь (на время отсутствия одного из вас, чтобы не дай бог не случилось правонарушение), чтобы вы могли своими глазами все увидеть, дождаться мифических вбросов.
26.02.2018 09:08
Nandrolon
Все время удивляюсь когда говорят, что нас обязали проголосовать на работе-это вообще технически как выглядит
Заставляют фотать свой бюллетень с галочкой. Для лизунов власти и лазейку оставили:
нельзя фотать чужие избирательные бюллетени с отметками, а свои надо!
Что там вбрасывать? Нарисовали процентов сколько надо Великому Кормчему да и всё.
26.02.2018 09:49
Nic
В принципе не важно что на УИКах наголосуют, все равно в ТИКах сделают все как надо, согласно плану!
фотаете пустой бланк в фотошопе ставите "нужную" галочку кидаете боссу в отчет сами за другого голосуете че как маленькие все вас учить нужно
Можно ли фотографировать и делать селфи на избирательном участке
во время Великого Поста???
Информация о результатах по каждому участку не является секретной. В чем проблема получить копию протокола, сравнить ее с результатами на сайте и с случае разницы задать резонный вопрос в компетентные органы?
Еще проще - записываете указания босса на диктофон, и сдаёте босса кому надо. Голосуете за того, кого вам совесть позволит, и шлете указчиков в небольшое эротическое путешествие
у нас в посёлке на местных выборах старикам по 1000р. давали и указывали за кого голосить. Соседка бабулька хвалилась и говорит, мо, не хотела за этого, но вот взяла деньги, пришлось. Говорю, ну взяла, а сказала бы, что проголосовала как указали. Не догадалась!!!
Nic
Компетентные органы, избирательные органы, да и все остальные органы работают на одного дядю. Дальше надо объяснять бессмысленность твоих изречений?
26.02.2018 09:08
Nandrolon
это вообще технически как выглядит??? Я в кабинке один, за кого поставил галочку ни кто кроме меня не знает-
В кабинке-то ты один, да только большинство участков оборудованы ужасными КОИБами (автоматическими урнами), они сразу распознаЮт за кого отдан голос, камера снимает тебя около урны, а на бюллетене могут быть машиночитаемые признаки, соотносимые с твоими данными - и вот уже при наличии некоторого административного ресурса твой шеф узнает, как именно ты проголосовал. Ну а дальше от ваших взаимоотношений зависит. Но в большинстве своём начальство не склонно быть лояльным к ослушавшимся, так что думай...
Дача-то есть? А погреб, гараж? Может, лучше снежок откидать 18 марта?
они сразу распознаЮт за кого отдан голос, камера снимает тебя около урны, а на бюллетене могут быть машиночитаемые признаки, соотносимые с твоими данными
Проснись, ты бредишь обделавшись. Какие признаки с какими данными? Тебе дают бюллетень с верху стопки. Откуда там какие то персональные признаки? Хватит уже везде происки ЦРУ или ФСБ видеть.
Какие признаки с какими данными? Тебе дают бюллетень с верху стопки.
Всего лишь номер бюллетеня. И учёт явившихся избирателей. Ты видимо далёк от этих технологий. Темнота