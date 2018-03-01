Портал Amic.ru собрал изменения, которые вступают в силу с марта 2018 года. Читайте, что изменится в жизни россиян уже с начала весны.
В марте начнет действовать новое требование ПДД. С 18-го числа первого месяца весны водители, которые попали в ДТП или просто остановились вне населенных пунктов, ночью в обязательном порядке должны будут надевать специальные светоотражающие жилеты или накидки, прежде чем выйти из автомобиля.
Это правило будет действовать и днем, если видимость на дороге ограничена.
Важно, что просто светоотражающих нашивок будет недостаточно. Жилет или накидка, которые должен надеть водитель, должны соответствовать требованиям ГОСТа. Нарушителей ждет административное предупреждение или штраф в размере 500 рублей.
В марте ожидалось завершение "дачной амнистии". Напомним, по этой программе собственники могли по упрощенной форме зарегистрировать индивидуальные жилые строения (ИЖС) на загородных участках и саму землю.
"Дачную амнистию" ввели для облегчения процедуры "узаконивания" участков и домов, полученных в бессрочную собственность вскоре после перестройки.
Это касалось большинства обладателей шести соток. Получить свидетельство на землю можно было без процедуры оформления кадастрового паспорта, а свидетельство на жилое строение — без обязательного разрешения на его ввод в эксплуатацию.
Порядок начал действовать с 2006 года. В 2010-м амнистию продлили до марта 2018-го. Однако в конце февраля Госдума решила продлить программу. Теперь амнистия действует до марта 2020 года.
С 1 марта 2018 года начнет действовать "вторая волна" амнистии капиталов. Она продлится до начала февраля 2019-го. В этот период граждане нашей страны, которые ранее не заявляли об имеющихся у них за рубежом счетах и имуществе, смогут их официально задекларировать на территории России. Отмечается, что при этом им не будет грозить административная, налоговая и уголовная (в некоторых случаях) ответственность за сокрытие этой информации.
Важно, что амнистия распространяется только на физических лиц. Ею могут воспользоваться и те, кто принимал участие в "первой волне".
Подать декларацию можно с 1 марта 2018 года. Но имейте в виду, счета и имущество за пределами РФ должны быть зарегистрированы раньше этой даты.
Многоместные пассажирские автобусы и тяжелые грузовики со 2 марта 2018 года должны быть оборудованы цифровыми тахографами.
За отсутствие тахографов на транспортных средствах, для которых установка этого оборудования обязательна, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа для граждан в размере от 1 тыс. до 3 тыс. руб.; для должностных лиц – от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.
Также со 2 марта 2018 года заявление о взаимодействии с кредитором только через представителя должники будут подавать по новой форме.
Речь идет о заявлении должника о взаимодействии с кредитором или коллектором только через представителя либо об отказе непосредственно взаимодействовать с указанными лицами путем личных встреч, телефонных переговоров, а также путем отправки телефонных, телеграфных, электронных сообщений или об отказе от взаимодействия указанными способами. Это право должников предусмотрено ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".
Помимо сведений, которые были предусмотрены в прежней форме, в заявлении, составленном в соответствии с новой формой, отражаются номер удостоверения адвоката, реестровый номер и дата включения в региональный реестр адвокатов, наименование реестра.
Со 2 марта 2018 года оплатить госуслуги можно будет непосредственно в МФЦ.
Напомним, правительство России объясняло необходимость этого правила дефицитом в некоторых местностях, особенно в малонаселенных пунктах, отделений банков и банкоматов, через которые осуществляются платежи за оказание госуслуг.
Комментарии
Хотелось бы добавить, что дачная амнистия распространяется на дома построенные до 2001 года и не распространяется на садовые участки