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Вебинар, гаджеты, украшения: каким подаркам обрадуются женщины на 8 Марта

, ИА "Амител"
Рассказываем, какой подарок можно выбрать в честь Международного женского дня


Уже совсем скоро россияне будут праздновать один из любимых весенних праздников – Международный женский день. Портал Amic.ru подготовил обзор подарков, которые обрадуют ваших женщин.

1
Сертификат

Это тот самый беспроигрышный вариант, который понравится многим дамам. Подарочная карта — это прекрасная возможность выбрать то, что нравится женщине, но за счет мужчины.

Вспомните, возможно, вам намекали на новую сковороду или духи? Такие вещи мужчинам покупать опасно: размер сковороды может оказаться не тем, цвет посуды не подходит под занавески, а духи она хотела вообще другой фирмы.

Так что, если не уверены на 100%, что ваш выбор точно обрадует женщину, лучше возьмите подарочный сертификат.

2
Набор посуды
Красивый фарфор или керамика с ручной росписью обрадуют большинство женщин. Красивая посуда — украшение кухни. Тем более что многие образцы, например, кофейных пар выпускаются ограниченной серией. Так что это уже, можно сказать, коллекционный подарок. Единственное "но" — хорошая посуда, тем более из фарфора, обойдется недешево.
3
Постельное белье

Красивое постельное белье — прекрасный подарок для мамы. Сегодня предлагается масса вариантов текстиля самого разного дизайна.

Да и сам набор выглядит внушительно и торжественно.

4
Дарите эмоции

Если не уверены, что человек обрадуется какому-то даже полезному предмету, или у человека "все есть", подарите ему эмоции.

Это могут быть сертификаты на различные квесты, поход в кино, прыжок с парашютом, обучение подводному плаванию с аквалангом. Если девушка любит управлять машиной, оплатите ей курсы экстремального вождения. Или, например, ваша дама любит готовить, то тогда кстати придутся кулинарные курсы.

Если средства позволяют, то можно подарить поездку на горнолыжный курорт.

Подумайте, чем увлекается женщина и что ей было бы интересно.

5
Гаджеты
Чаще всего это тоже беспроигрышный вариант. От кухонных весов для хозяюшек до спортивных часов активным барышням. Сюда же отнесите наушники, плеер, палку для селфи, переносную зарядку для телефона и так далее.
6
Ювелирные украшения

Это всегда кстати и всегда приятно. Украшения не обязательно могут быть дорогущими: бриллианты, белое золото, известный бренд.

Рассмотрите варианты из серебра, с натуральными камнями. Тем более выбор немаленький. "Ювелирку" можно дарить всем женщинам без исключения: маме, жене, невесте, сестре, дочке. Для каждой женщины можно подобрать достойный именно ее вариант.

7
Карта в спортивный клуб

Этот подарок, конечно, может быть воспринят как намек. Но если же вы знаете, что ваша дама решила заняться собой и спортом, то клубная карта в фитнес-клуб — то, что надо.

Тем более что многие спортивные клубы устраивают в честь 8 Марта всевозможные акции, и приобрести абонемент можно с очень хорошей скидкой.

8
Планнер, тренинг, вебинар
Для продвинутых и карьеристок подойдут дизайнерские планнеры, обучения, тренинги и вебинары. Выбор огромный, главное – найти именно то, что понравится вашей даме.
9
Цветы
Давайте честно, цветы — это не подарок. Это как открытка. И букет может идти приложением к подарку. Не обязательно покупать 1001 розу, возможно, это будут штук пять гербер или несколько тюльпанов. Такое проявление чувств всегда приятно представительницам прекрасной половины человечества. Да и вообще, дарите женщинам цветы чаще, а не только в честь 8 Марта.

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Комментарии

1.03.2018 12:55
Геноцид Эклеров

да-да) особенно "вебинар" - подарок)))))

ЗЫ если бы я подарил какую-нибудь посуду, или постельное белье, или палку для селфи, а еще хуже кулинарные курсы или не дай Бог квесты, то мне бы эту посуду на голову бы одели)
подарок должен быть именно подарком)

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1.03.2018 13:08
4ugun

Мммм... а как же чулки, джилет винес и шампунь?

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1.03.2018 13:22
Иsтина

1.03.2018 13:08
4ugun +1000000

0  0
1.03.2018 13:22
- гость -

1.03.2018 13:08
4ugun


старожилбольше 1000 сообщений
Мммм... а как же чулки, джилет винес и шампунь?

Честно, я бы не отказалась)
Несите

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1.03.2018 16:22
- гость -

ту посуду на голову бы одели)

Так ты её и не снимал.))

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1.03.2018 16:55
Шато_Марго

1.03.2018 13:08
4ugun

Вот чулки, кстати, отличный подарок! Недорого и то, что нужно!

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