Кто такая блаженная Матрона Московская и почему ее почитают верующие, читайте в нашей рубрике вопрос-ответ.
Блаженная Матрона родилась в 1885 году в Тульской губернии. Их семья была многодетная, но бедная. Поэтому родители Матроны еще до ее рождения решили отдать ее в приют, боясь, что не смогут прокормить.
Но мать увидела сон о белой птице необычайной красоты, но слепой. Посчитав сон вещим, родители передумали отдавать ребенка в приют.
Девочка родилась слепой: у нее совсем не было глаз, а глазные впадины закрывались плотно сомкнутыми веками. При крещении девочка была названа Матроной в честь преподобной Матроны Константинопольской.
С юного возраста девочка лечила больных и предсказывала будущее людям. Матрона чувствовала приближение опасности, предвидела стихийные и общественные бедствия. К ней приезжали люди из окрестных сел и деревень, из других уездов и даже губерний.
Девочка никому не отказывала в помощи. А люди, желая отблагодарить Матрону, оставляли ее родителям продукты и подарки. Таким образом она стала главной кормилицей в семье. В 17 лет Матроне выпало новое испытание – у нее отнялись ноги, до конца своих дней она не могла ходить.
Матрона умерла 2 мая 1952 года в Москве. По ее желанию ее похоронили на Даниловском кладбище столицы.
Более чем через тридцать лет после кончины Матроны, ее могила сделалась одним из святых мест православной Москвы. К ней приезжали люди со всех концов России со своими бедами и просьбами.
В марте 1998 года по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II на Даниловском кладбище были обретены честные останки блаженной старицы Матроны. И после окончания работы комиссии по вскрытию захоронения, мощи Матроны 1 мая были перенесены в московский Покровский монастырь.
На это место постоянно приезжают тысячи людей со всей России и из-за рубежа. Матрону просят об излечении от болезней, о здоровье близких, о решении проблем.
Комментарии
Всех женщин с днем обретения мощей святой блаженной старицы Матроны!