Кто такая блаженная Матрона Московская?

Блаженная Матрона родилась в 1885 году в Тульской губернии. Их семья была многодетная, но бедная. Поэтому родители Матроны еще до ее рождения решили отдать ее в приют, боясь, что не смогут прокормить.

Но мать увидела сон о белой птице необычайной красоты, но слепой. Посчитав сон вещим, родители передумали отдавать ребенка в приют.

Девочка родилась слепой: у нее совсем не было глаз, а глазные впадины закрывались плотно сомкнутыми веками. При крещении девочка была названа Матроной в честь преподобной Матроны Константинопольской.