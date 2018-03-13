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Попасться на крючок: где и как нельзя ловить рыбу и какая рыбалка незаконна

, ИА "Амител"
Ловись, рыбка, большая и маленькая: где нельзя ловить рыбу и что грозит за незаконную рыбалку?

Фото: etel-volga.ru


Одно из любимых хобби многих мужчин и некоторых женщин — рыбалка. Кто-то ловит рыбу круглый год, другие вспоминают об удочке только в теплое время года. Большинство рыбаков относится к разряду любителей. Они не знают закон, не знают, какую рыбу и каким весом нельзя ловить, да и что может грозить за нарушение правил их тоже не особо интересует. Для тех, кто собирается в этом году проводить время у водоемов, мы собрали правила законной рыбалки.

1
Какая рыбалка в России считается незаконной?

Основной документ, который регламентирует поведение рыбаков — Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов".

Согласно данному документу, рыбачить можно бесплатно и свободно, если вы занимаетесь этим на тех водоемах, где не установлен специальный режим пользования. Однако есть и другие моменты, незнание которых не освобождает от ответственности.

Основной список ограничений регулируется федеральным органом – Росрыболовством.

К ним в том числе относятся:

- запрет на рыбалку в определенных районах и запрет на ловлю определенных видов рыбы;

- определенный вес и размер добываемой рыбы;

- число, тип, размер и конструкция устройств для рыбалки и методы ловли;

- разрешенные/запрещенные периоды для рыбалки;

- размеры, количество и типы судов для ловли;

- объем улова на одно частное лицо или одно судно.

2
Где категорически запрещено рыбачить?

Есть места, где запрещено ловить рыбу. Например нельзя рыбачить возле мостов, шлюзов, возле плотин и гидротехнических сооружений, возле рыбзаводов и садков для выращивания молодняка.

За уловом лучше не ходить на водные объекты нерестовых хозяйств. Нельзя закидывать леску на фарватере с лодки. Категорически запрещена рыбалка в заповедниках, заказниках, рыбпитомниках.

Закон запрещает добычу рыбы в прудовых/рыбных хозяйствах, в нерестилищах во время нереста, а также на объектах рыбоводных заводов в период выпуска "молодняка".

Кроме того разрешенные места для рыбалки в каждом регионе определяются самостоятельно.

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3
Чем нельзя рыбачить?

Отправляться за уловом можно только с "правильным" инвентарем. Запомните, что запрещено ловить рыбу:

- сетями любого вида;

- крючковыми самоловными устройствами;

- с помощью ловушек любой конструкции (исключение – раколовки);

- на водоемах и реках, где водится лосось запрещены пассивные орудия для ловли (закидушки, тычки и прочее).

Также забудьте о пневматическом оружии (исключение для устройств, предназначенных для подводной охоты), о тралах и донных неводах, капканах, сомовниках, острогах и других колющих орудий для ловли.

Что касается удочек и спинингов, то запрещены конструкции при общем количестве крючков свыше десяти штук на одного человека.

А еще запрещены сетные устройства. Это неводы, телевизоры, буры, накидки, косынки и другие подобные конструкции.

4
Как нельзя рыбачить?

Нельзя ловить рыбу на подсечку и подсветку. Браконьерством считается глушение рыбы, применение электрошоков и огнестрельного оружия.

Нельзя ставить заграждения, которые становятся препятствием для свободного перемещения рыбы, а во время нереста незаконно использование судов и прочих плавсредств.

Ограничений много, чтобы не нарушить закон, внимательно его изучите.

5
В какое время нельзя рыбачить?

Сроки запрета на рыбалку в каждом регионе устанавливаются самостоятельно. Кроме того, каждый год эти сроки меняются, подстраиваясь под ситуацию. Например, нерест щуки приходится на конец зимы, начало весны. Не календарной, все зависит от температуры. А нерест окуня начинается после прогревания воды до +7 градусов.

Рыбалка во время нереста категорически запрещена.

6
Сколько рыбы можно ловить одному человеку?

Норма улова на одного человека в сутки составляет пять килограммов рыбы. Есть исключение: когда вес одной рыбины превышает нормы улова.

Ограничений нет на улов уклейки, пескарей и ершей. Раков можно ловиьт не более 30 штук в сутки.

7
Какие породы рыб нельзя ловить в Алтайском крае?

В нашем регионе запрещено ловить сибирского осетра, стерлядь, тайменя. А еще "неприкосновенным" считается ленок, или ускуч.

Для всей территории РФ есть ограничения по размеру выловленных щук и налимов, лещей, судаков.

Строгий запрет на ловлю щуки, судака, жереха и леща – если они используются в качестве наживки.

8
Какое наказание грозит за незаконную ловлю рыбы?

За нарушение закона о пользовании водными биоресурсами предусмотрены следующие наказания и штрафы:

- за нарушение правил вылова рыбы и иных правил об осуществлении рыболовства (КоАП ст.8.37 ч.2). Наказание: штраф, равный 2000-5000 руб. для граждан + конфискация судна и устройств для ловли.

- За ловлю рыбы во время нереста. Наказание: штраф – до 300 000 руб.

За ловлю карпа, сазана или щуки во время нереста положен штраф в 250 руб. за каждую особь.

За незаконный вылов рыбы посредством использования запрещенных орудий лова, с причинением ущерба в крупных размерах, во время (и в местах) нереста, в запрещенных местах для лова (ст.256 УК РФ). Наказание: штраф в 100000-300000 руб. для граждан, либо арест на шесть месяцев.

9
Можно ли ловить сетями?
Можно ловить только в определенных регионах страны (Дальний Восток, Сибирь, Север) и только в том случае, если есть лицензия. Ее выдает Росрыболовство после учета и поштучной маркировки сетей с нанесением всех данных хозяина.
10
Чем можно ловить рыбу любителю?

Любитель может использовать спиннинги и поплавочные удочки, фидеры, жерлицы и кружки, донные удочки. Но не более пяти штук на одного человека одновременно.

Прочие снасти разрешены в том случае, если число крючков на них не превышает десяти штук.

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11
Что такое "карта рыболова"?
Это документ, который дает право (не достигшему пенсионного возраста рыбаку) на рыбалку по всей России, без права на ловлю особо ценных пород рыб. Получают его также в Росрыболовстве. Передача карты иному лицу запрещена законом. Важно, что улов, который достался рыбаку по карте либо лицензии, продаже на рынке не подлежит.
12
А что еще?
Категорически запрещена промышленная ловля при отсутствии лицензии.
Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

13.03.2018 13:19
- гость -

Вот, а еще говорят что это все принадлежит народу, а правил столько что не нарушить их не реально по моему, про 5 кг рыбы вообще первый раз слышу, хотя может недавно ввели.

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13.03.2018 14:08
Filin

5 кг - это с семидесятых годов еще. Таймень - лосось, хариус тоже, значит закидушки на Оби запрещены. Фиддеры тоже.

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