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Одно из любимых хобби многих мужчин и некоторых женщин — рыбалка. Кто-то ловит рыбу круглый год, другие вспоминают об удочке только в теплое время года. Большинство рыбаков относится к разряду любителей. Они не знают закон, не знают, какую рыбу и каким весом нельзя ловить, да и что может грозить за нарушение правил их тоже не особо интересует. Для тех, кто собирается в этом году проводить время у водоемов, мы собрали правила законной рыбалки.
Основной документ, который регламентирует поведение рыбаков — Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов".
Согласно данному документу, рыбачить можно бесплатно и свободно, если вы занимаетесь этим на тех водоемах, где не установлен специальный режим пользования. Однако есть и другие моменты, незнание которых не освобождает от ответственности.
Основной список ограничений регулируется федеральным органом – Росрыболовством.
К ним в том числе относятся:
- запрет на рыбалку в определенных районах и запрет на ловлю определенных видов рыбы;
- определенный вес и размер добываемой рыбы;
- число, тип, размер и конструкция устройств для рыбалки и методы ловли;
- разрешенные/запрещенные периоды для рыбалки;
- размеры, количество и типы судов для ловли;
- объем улова на одно частное лицо или одно судно.
Есть места, где запрещено ловить рыбу. Например нельзя рыбачить возле мостов, шлюзов, возле плотин и гидротехнических сооружений, возле рыбзаводов и садков для выращивания молодняка.
За уловом лучше не ходить на водные объекты нерестовых хозяйств. Нельзя закидывать леску на фарватере с лодки. Категорически запрещена рыбалка в заповедниках, заказниках, рыбпитомниках.
Закон запрещает добычу рыбы в прудовых/рыбных хозяйствах, в нерестилищах во время нереста, а также на объектах рыбоводных заводов в период выпуска "молодняка".
Кроме того разрешенные места для рыбалки в каждом регионе определяются самостоятельно.
Отправляться за уловом можно только с "правильным" инвентарем. Запомните, что запрещено ловить рыбу:
- сетями любого вида;
- крючковыми самоловными устройствами;
- с помощью ловушек любой конструкции (исключение – раколовки);
- на водоемах и реках, где водится лосось запрещены пассивные орудия для ловли (закидушки, тычки и прочее).
Также забудьте о пневматическом оружии (исключение для устройств, предназначенных для подводной охоты), о тралах и донных неводах, капканах, сомовниках, острогах и других колющих орудий для ловли.
Что касается удочек и спинингов, то запрещены конструкции при общем количестве крючков свыше десяти штук на одного человека.
А еще запрещены сетные устройства. Это неводы, телевизоры, буры, накидки, косынки и другие подобные конструкции.
Нельзя ловить рыбу на подсечку и подсветку. Браконьерством считается глушение рыбы, применение электрошоков и огнестрельного оружия.
Нельзя ставить заграждения, которые становятся препятствием для свободного перемещения рыбы, а во время нереста незаконно использование судов и прочих плавсредств.
Ограничений много, чтобы не нарушить закон, внимательно его изучите.
Сроки запрета на рыбалку в каждом регионе устанавливаются самостоятельно. Кроме того, каждый год эти сроки меняются, подстраиваясь под ситуацию. Например, нерест щуки приходится на конец зимы, начало весны. Не календарной, все зависит от температуры. А нерест окуня начинается после прогревания воды до +7 градусов.
Рыбалка во время нереста категорически запрещена.
Норма улова на одного человека в сутки составляет пять килограммов рыбы. Есть исключение: когда вес одной рыбины превышает нормы улова.
Ограничений нет на улов уклейки, пескарей и ершей. Раков можно ловиьт не более 30 штук в сутки.
В нашем регионе запрещено ловить сибирского осетра, стерлядь, тайменя. А еще "неприкосновенным" считается ленок, или ускуч.
Для всей территории РФ есть ограничения по размеру выловленных щук и налимов, лещей, судаков.
Строгий запрет на ловлю щуки, судака, жереха и леща – если они используются в качестве наживки.
За нарушение закона о пользовании водными биоресурсами предусмотрены следующие наказания и штрафы:
- за нарушение правил вылова рыбы и иных правил об осуществлении рыболовства (КоАП ст.8.37 ч.2). Наказание: штраф, равный 2000-5000 руб. для граждан + конфискация судна и устройств для ловли.
- За ловлю рыбы во время нереста. Наказание: штраф – до 300 000 руб.
За ловлю карпа, сазана или щуки во время нереста положен штраф в 250 руб. за каждую особь.
За незаконный вылов рыбы посредством использования запрещенных орудий лова, с причинением ущерба в крупных размерах, во время (и в местах) нереста, в запрещенных местах для лова (ст.256 УК РФ). Наказание: штраф в 100000-300000 руб. для граждан, либо арест на шесть месяцев.
Любитель может использовать спиннинги и поплавочные удочки, фидеры, жерлицы и кружки, донные удочки. Но не более пяти штук на одного человека одновременно.
Прочие снасти разрешены в том случае, если число крючков на них не превышает десяти штук.
Комментарии
Вот, а еще говорят что это все принадлежит народу, а правил столько что не нарушить их не реально по моему, про 5 кг рыбы вообще первый раз слышу, хотя может недавно ввели.
5 кг - это с семидесятых годов еще. Таймень - лосось, хариус тоже, значит закидушки на Оби запрещены. Фиддеры тоже.