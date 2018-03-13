Какая рыбалка в России считается незаконной?

Основной документ, который регламентирует поведение рыбаков — Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов".

Согласно данному документу, рыбачить можно бесплатно и свободно, если вы занимаетесь этим на тех водоемах, где не установлен специальный режим пользования. Однако есть и другие моменты, незнание которых не освобождает от ответственности.

Основной список ограничений регулируется федеральным органом – Росрыболовством.

К ним в том числе относятся:

- запрет на рыбалку в определенных районах и запрет на ловлю определенных видов рыбы;

- определенный вес и размер добываемой рыбы;

- число, тип, размер и конструкция устройств для рыбалки и методы ловли;

- разрешенные/запрещенные периоды для рыбалки;

- размеры, количество и типы судов для ловли;

- объем улова на одно частное лицо или одно судно.