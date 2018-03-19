Что изменилось в экзамене по русскому языку?

В 2018 году у выпускники будут решать 26 заданий, а не 25, как это было раньше. Одно задание добавилось в части проверки знаний лексических норм. Школьников проверят, как они умеют находить в предложении речевую ошибку и исправлять её. "Что касается русского языка, то включили одно дополнительно задание, но в базовую часть", — говорит начальник отдела регионального министерства образования Ирина Дроздова

Суть задания — найти и выписать лишнее слово. То есть знать правила русского языка теперь недостаточно. Необходимо знать и понимать языковые нормы.