Уже совсем скоро выпускников ждует испытание ежиным государственным экзаменом. В 2018-ом году в системе ЕГЭ опять произошли изменения. Эксперты, правда, называют их несущественными. Разбираемся, как меняется единый госэкзамен в 2018 году, придется ли выпускникам учить больше и что ожидает школьников.
В 2018 году у выпускники будут решать 26 заданий, а не 25, как это было раньше. Одно задание добавилось в части проверки знаний лексических норм. Школьников проверят, как они умеют находить в предложении речевую ошибку и исправлять её. "Что касается русского языка, то включили одно дополнительно задание, но в базовую часть", — говорит начальник отдела регионального министерства образования Ирина Дроздова
Суть задания — найти и выписать лишнее слово. То есть знать правила русского языка теперь недостаточно. Необходимо знать и понимать языковые нормы.
Изменились критерии сочинений. Теперь за речевые ошибки можно потерять приличную сумму баллов. Раньше ошибки оценивали менее строго.
Увеличили максимальный балл, который позволит абитуриентам заработать дополнительные баллы при поступлении в вуз. Это говорит о том, считают эксперты, что школьникам придется тщательнее прорабатывать каждый критерий
Количество тем увеличилось с трех до пяти. Также увеличился объём сочинения: вместо 200 слов необходимо написать не менее 250-ти.
В ЕГЭ по физике добавилось задание базового уровня сложности. Школьникам придется проверить свои знания в астрофизике.
Комментарии