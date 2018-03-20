У иранских и тюркских народов праздник весны и наступления Нового года по солнечному летоисчислению совпадает с днем весеннего равноденствия. Рассказываем, что за праздник Навруз, его истории и традиции.
Ежегодно праздник приходится на 20-21 марта.
Официальный статус Навруз приобрел в персидской империи Ахеменидов (VI-IV века до нашей эры). Его продолжали отмечать и после исламских завоеваний, вплоть до настоящего времени.
Считается, что происхождение праздника — древнеиранское. Навруз-байрам связан с культом Солнца и именем легендарного пророка Заратуштры (вариант написания — Зороастр, Зардушт).
Согласно преданиям, в день празднования Навруз-байрама произошло множество культовых событий. Люди верили, что в этот день Заратуштра был избран богом, чтобы принести людям счастье.
Самый древний источник, где упоминается Навруз — священная книга зороастризма "Авеста". Там говорится, что люди должны каждую весну отмечать появление жизни на земле, которая зарождалась "в шести видах" (небо, вода, земля, растения, животные и человек).
Сегодня в ряде стран Навруз объявлен государственным праздником, а 21 марта — выходным днем.
С древних времен у людей было множество обычаев и обрядов, которые связанные с праздником. Традиции были связанны с магией, культом природы и плодородия, верованиями в умирающую и воскрешающуюся природу.
Например, недели за две до праздника, люди на блюдах высевали пшеницу или чечевицу. В день празднования ростки должны были вырасти до пяти сантиметров. Они становились главным украшением стола, символом рождения новой жизни, Нового года.
А еще перед Наврузом обязательно надо покаяться в грехах, примириться с недругами, простить долги. Кстати, такой обычай встречается практически во всех религиях.
Также нельзя было забывать и чистоте в доме. Перед Наврузом люди стараются привести в порядок дом, побелить и подремонтировать его. Также перед праздником украшают дома, убирают мусор на улице.
Издревле Навруз считался временем для гаданий. Особенно это было популярным среди девушек, которые мечтали о замужестве. Накануне праздника они бросают через голову ботинок и по направлению его носка определяют — останутся они в родительском доме еще на год или переедут в дом суженого.
Есть еще одна интересная традиция этого праздника: вечером с наступлением Навруза принято подслушивать разговоры соседей через окна или двери. От того, что ты услышишь (приятный или неприятный разговор) люди могут определить, насколько удачен или неудачен будет наступающий год как для подслушивающих, так и для хозяев.
Главными блюдами на столе считались гуджа и сумалак. Эти блюда готовятся раз в год и только на Навруз.
Гуджа готовится из семи видов злаков с добавлением мяса, причем все разваривается до состояния однородной массы. Сумалак — это халва, приготовленная из проросших ростков пшеницы, которые перемалываются, а затем варятся в котле на хлопковом масле с добавлением муки. Эти блюда очень полезны, но процесс приготовления очень сложен. Поэтому их готовят только раз в год и только на Навруз.
А еще традиционно (и вполне логично) на праздник готовят плов.
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