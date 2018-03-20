История праздника

Официальный статус Навруз приобрел в персидской империи Ахеменидов (VI-IV века до нашей эры). Его продолжали отмечать и после исламских завоеваний, вплоть до настоящего времени.

Считается, что происхождение праздника — древнеиранское. Навруз-байрам связан с культом Солнца и именем легендарного пророка Заратуштры (вариант написания — Зороастр, Зардушт).

Согласно преданиям, в день празднования Навруз-байрама произошло множество культовых событий. Люди верили, что в этот день Заратуштра был избран богом, чтобы принести людям счастье.

Самый древний источник, где упоминается Навруз — священная книга зороастризма "Авеста". Там говорится, что люди должны каждую весну отмечать появление жизни на земле, которая зарождалась "в шести видах" (небо, вода, земля, растения, животные и человек).

Сегодня в ряде стран Навруз объявлен государственным праздником, а 21 марта — выходным днем.