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Как и когда изменится штраф за нарушения проезда на железнодорожных переездах

, ИА "Амител"
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в пять раз увеличил для водителей штраф за нарушения на переездах


Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об увеличении штрафа за нарушение правил проезда через железнодорожные переезды. Сумма штрафа увеличится в пять раз. Что послужило причиной для принятия таких мер и будут ли вводить новые штрафы, читаете в нашей рубрике вопрос ответ.

1
Как изменятся штрафы на железнодорожных переездах?
Штраф вырастет в пять раз: 1 тыс. до 5 тыс. рублей. Ранее за нарушение на ж/д переездах было предусмотрено наказание в 1 тыс. рублей, а также лишение водительских прав на срок до шести месяцев.
2
Что должно измениться?
Новым законопроектом должна быть изменена ст. 12.10 КоАП "Пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно остановка или стоянка на железнодорожном переезде".

 

2
В пять раз — это много?
Это существенно. Но могло бы быть и хуже. Вопрос об увеличении штрафа для водителей за подобного рода нарушение обсуждается уже почти три года. В 2015-м планировалось повысить сумму штрафа с 1 тыс. до 30 тыс. руб.
3
Почему наказание ужесточили?

В законопроекте сказано, что в настоящее время отмечается несоответствие меры ответственности той степени общественной опасности, которая возникает при нарушении правил движения через железнодорожные пути.

Также увеличение штрафа связано со страшной аварией под Владимиром. Когда в районе станции Покров Владимирской области автобус, в котором находились 58 пассажиров, заглох на железнодорожном переезде, после чего в него врезался поезд Санкт-Петербург — Нижний Новгород.

4

Ждать ли очередных изменений в правилах?

Да, ждать. Дмитрий Медведев утвердил стратегию безопасности на семь лет – до 2024 года.

"Стратегией провозглашается стремление к нулевой смертности на дорогах к 2030 году. В качестве целевого ориентира на 2024 год установлен показатель социального риска, составляющий не более четырёх погибших на 100 тысяч населения", — сказано в документе.

5
Основные тезисы Стратегии

Основные моменты:

- изменение поведения участников дорожного движения с целью безусловного соблюдения норм и правил дорожного движения;

- повышение защищённости от дорожно-транспортных происшествий и их последствий наиболее уязвимых участников дорожного движения, прежде всего детей и пешеходов;

- совершенствование улично-дорожной сети по условиям безопасности дорожного движения, включая развитие организации дорожного движения;

- совершенствование организационно-правовых механизмов допуска транспортных средств и их водителей к участию в дорожном движении;

- совершенствование системы управления безопасностью дорожного движения;

- развитие системы оказания помощи и спасения пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

6
Когда все это собираются воплотить в жизнь?
Стратегию планируется реализовать в два этапа: первый этап – 2018–2020 годы; второй – 2021–2024 годы.
Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

21.03.2018 07:50
месный

ну щас начнётся, дополнительная мотивация создана : было тыщя стали пять, щас некоторые личности, которых мы знаем и ненавидим, будут с упетерённым рвением мухлевать со светофорами на переездах , чтоб они горели не зависимо от наличия поезда (это весьма не сложно), а сами сидеть в засаде неподалёку и колпашить водителей

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