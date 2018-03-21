Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об увеличении штрафа за нарушение правил проезда через железнодорожные переезды. Сумма штрафа увеличится в пять раз. Что послужило причиной для принятия таких мер и будут ли вводить новые штрафы, читаете в нашей рубрике вопрос ответ.
В законопроекте сказано, что в настоящее время отмечается несоответствие меры ответственности той степени общественной опасности, которая возникает при нарушении правил движения через железнодорожные пути.
Также увеличение штрафа связано со страшной аварией под Владимиром. Когда в районе станции Покров Владимирской области автобус, в котором находились 58 пассажиров, заглох на железнодорожном переезде, после чего в него врезался поезд Санкт-Петербург — Нижний Новгород.
Ждать ли очередных изменений в правилах?
Да, ждать. Дмитрий Медведев утвердил стратегию безопасности на семь лет – до 2024 года.
"Стратегией провозглашается стремление к нулевой смертности на дорогах к 2030 году. В качестве целевого ориентира на 2024 год установлен показатель социального риска, составляющий не более четырёх погибших на 100 тысяч населения", — сказано в документе.
Основные моменты:
- изменение поведения участников дорожного движения с целью безусловного соблюдения норм и правил дорожного движения;
- повышение защищённости от дорожно-транспортных происшествий и их последствий наиболее уязвимых участников дорожного движения, прежде всего детей и пешеходов;
- совершенствование улично-дорожной сети по условиям безопасности дорожного движения, включая развитие организации дорожного движения;
- совершенствование организационно-правовых механизмов допуска транспортных средств и их водителей к участию в дорожном движении;
- совершенствование системы управления безопасностью дорожного движения;
- развитие системы оказания помощи и спасения пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.
Комментарии
ну щас начнётся, дополнительная мотивация создана : было тыщя стали пять, щас некоторые личности, которых мы знаем и ненавидим, будут с упетерённым рвением мухлевать со светофорами на переездах , чтоб они горели не зависимо от наличия поезда (это весьма не сложно), а сами сидеть в засаде неподалёку и колпашить водителей