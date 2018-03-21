Почему наказание ужесточили?

В законопроекте сказано, что в настоящее время отмечается несоответствие меры ответственности той степени общественной опасности, которая возникает при нарушении правил движения через железнодорожные пути.

Также увеличение штрафа связано со страшной аварией под Владимиром. Когда в районе станции Покров Владимирской области автобус, в котором находились 58 пассажиров, заглох на железнодорожном переезде, после чего в него врезался поезд Санкт-Петербург — Нижний Новгород.