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Военные сборы-2018: кого призовут, на сколько и можно ли отказаться

, ИА "Амител"
Президент России Владимир Путин подписал указ о военных сборах. Разбираемся, кто попадает под призыв и что ждет уклонистов


Владимир Путин подписал указ о призыве россиян, которые находятся в запасе, на военные сборы в 2018 году. Документ уже опубликован на официальном портале правовой информации. Что такое военные сборы, зачем они нужны, кто попадает под призыв, как будут оплачиваться и что ждет уклонистов, читайте в материале портала Amic.ru.

1
Что такое военные сборы?

Это один из видов воинской обязанности граждан России. Военные сборы проводятся для подготовки к военной службе граждан, пребывающих в запасе. Проведение военных сборов в иных целях не допускается (ст. 54 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе").

Учебные сборы бывают двух видов: учебные и проверочные. Проверочные — это сборы по проверке боевой и мобилизационной готовности воинских частей и военных комиссариатов.

2
Как часто проходят военные сборы?
Ежегодно президент России подписывает указ о проведении в России военных сборов. В 2017-ом году аналогичный указ глава государства подписал 20 апреля.
3
Сколько длятся сборы?
Обычно максимальный срок проведения военных сборов составляет два месяца. Всего продолжительность сборов, куда привлекается гражданин за время пребывания в запасе, не может превышать 12-ти месяцев.
4
Кого могут призвать на сборы?

Как правило на военные сборы призывают тех, кто имеет отношение к военной службе. Однако могут призвать и тех, кто не служил ранее. Дело в том, что в запас зачисляются, как прошедшие военную службу по призыву, так и окончившие военные кафедры, освобождавшиеся от военной службы или имевшие отсрочки до 27 лет. Получается, на военные сборы могут быть призваны граждане, которые ранее никогда не проходившие военную службу.

Обычно на сборы призывают мужчин от 22 до 40 лет. Есть возрастные ограничения, которые зависят от присвоенного резервисту разряда.

5
Сколько человек призовут в 2018-ом году?
Минобороны не разглашает количество граждан. Также не сообщаются и регионы, откуда призывают на сборы. Более того, информация о том, на обладателей каких воинских специальностей будет распространен призыв, является служебной. И огласке не подлежит.
6
Кого не смогут призвать на военные сборы?

Граждан, которые признаны временно негодными или негодными к военной службе. Также не призывают женщин, педагогических работников, учащихся и студентов всех форм обучения, а также тех, у кого трое или более детей.

А еще на военные сборы не призывают:

- обучающиеся заочно — в период сессии, итоговой аттестации, подготовки дипломной работы;

- граждане, уволенные с военной службы, — в течение двух лет со дня увольнения в запас;

Также установлено, что от военной службы освобождаются граждане, прошедшие альтернативную гражданскую службу (АГС). Это связано с тем, что АГС проходят молодые люди, убеждениям которых противоречит несение военной службы. Так как военные сборы проводятся для подготовки к военной службе, они также противоречат убеждениям или вероисповеданию тех, кто проходил альтернативную гражданскую службу.

На сборы стараются не призывать тех, кто проходил альтернативную службу из-за пацифистских убеждений или лиц, которые сумеют доказать, что не могут служить по политическим или религиозным убеждениям. Обычно таким гражданам идут на встречу и освобождают их от сборов.

7
Как должны оповестить о военных сборах?

Должны прислать повестку установленного образца, которую должны вручить лично в руки призываемому гражданину.

Вручение повесток производится работниками военного комиссариата, либо другими должностными лицами (работниками организаций по месту работы гражданина). Призывнику необходимо расписаться на корешке повестки. Таким образом, всякого рода приглашения в военный комиссариат через почтовый ящик, по телефону, через родителей т.п. законом не предусмотрены.

8
Что грозит уклонистам?

Если у вас нет уважительной причины, которая освобождает от военных сборов, то вас могут доставить к месту сборов принудительно. Также могу привлечь полицию. Правоохранители имеют право проводить административное задержание граждан и доставлять их для составления протокола об административном правонарушении в военкомат, если есть основания для возбуждения дела об административным правонарушении, предусмотренном ст. 21.5 КоАП РФ.

За неявку гражданина по вызову (повестке) военного комиссариата в установленные время и место без уважительной причины предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложение административного штрафа в размере от 100 до 500 руб. (ст. 21.5 КоАП РФ).

Согласно статье 328 УК РФ уголовную ответственность влечет уклонение только от призыва на военную службу, при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы, но не от призыва на военные сборы.

9
Что считается уважительной причиной?

Уважительной причиной считаются:

- заболевание или увечье гражданина, связанные с утратой трудоспособности;

- тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина либо участие в похоронах указанных лиц;

- препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина;

- иные причины, признанные уважительными призывной комиссией или судом.

10
Платят ли за это деньги?

После прохождения сборов его участникам производится выплата денежной компенсации в размере 450–600 рублей в сутки в зависимости от воинского звания и воинской должности, на которых граждане проходят сборы.

Важно, что резервистам гарантированно выплачивается среднемесячная заработная плата по месту работы. Не трудоустроенные граждане, которые стоят на учете в ЦЗН, должны получить пособие.

11
А что еще?

Интересно, что по итогам сборов военнослужащие запаса, которые показали хорошие навыки владения боевой техникой, успешно выполнившие нормативы и контрольные упражнения по предметам обучения, получают очередные воинские звания.

Также важно, что граждане, призванные на учебные сборы, считаются исполняющими обязанности военной службы, поэтому в этот период на них распространяется статус военнослужащих.

На период военных сборов граждане находятся на казарменном положении.

Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

21.03.2018 14:45
Filin

партизанский корпоратив

0  0
21.03.2018 15:07
гость

2 месяца без жены, как этот вопрос решается Министерством обороны?

0  0
21.03.2018 15:09
гость

Еще не написали, что на работе сохраняется средний заработок, что на фиг не нужно работодателю

0  0
21.03.2018 15:10
гость

Работодателю проще уводить призывника, чем ждать 2 месяца и платить по среднему

0  0
21.03.2018 15:19
- гость -

А если призовут который ИП , он сам на себя на базаре работает, носками торгует и у него ипотека, Ему как быть?

0  0
21.03.2018 15:24
гость

21.03.2018 15:19
- гость -

Закрываться на 2 месяца

0  0
21.03.2018 15:29
- гость -

15.19 за яхту барина служить и умеретб - святое дело.

0  0
21.03.2018 15:29
- гость -

Проще маленько не явиться и штраф 500 руб. заплатить. Ну не повезло, и это не дорого

0  0
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