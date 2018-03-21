Кого не смогут призвать на военные сборы?

Граждан, которые признаны временно негодными или негодными к военной службе. Также не призывают женщин, педагогических работников, учащихся и студентов всех форм обучения, а также тех, у кого трое или более детей.

А еще на военные сборы не призывают:

- обучающиеся заочно — в период сессии, итоговой аттестации, подготовки дипломной работы;

- граждане, уволенные с военной службы, — в течение двух лет со дня увольнения в запас;

Также установлено, что от военной службы освобождаются граждане, прошедшие альтернативную гражданскую службу (АГС). Это связано с тем, что АГС проходят молодые люди, убеждениям которых противоречит несение военной службы. Так как военные сборы проводятся для подготовки к военной службе, они также противоречат убеждениям или вероисповеданию тех, кто проходил альтернативную гражданскую службу.

На сборы стараются не призывать тех, кто проходил альтернативную службу из-за пацифистских убеждений или лиц, которые сумеют доказать, что не могут служить по политическим или религиозным убеждениям. Обычно таким гражданам идут на встречу и освобождают их от сборов.