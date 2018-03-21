Владимир Путин подписал указ о призыве россиян, которые находятся в запасе, на военные сборы в 2018 году. Документ уже опубликован на официальном портале правовой информации. Что такое военные сборы, зачем они нужны, кто попадает под призыв, как будут оплачиваться и что ждет уклонистов, читайте в материале портала Amic.ru.
Это один из видов воинской обязанности граждан России. Военные сборы проводятся для подготовки к военной службе граждан, пребывающих в запасе. Проведение военных сборов в иных целях не допускается (ст. 54 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе").
Учебные сборы бывают двух видов: учебные и проверочные. Проверочные — это сборы по проверке боевой и мобилизационной готовности воинских частей и военных комиссариатов.
Как правило на военные сборы призывают тех, кто имеет отношение к военной службе. Однако могут призвать и тех, кто не служил ранее. Дело в том, что в запас зачисляются, как прошедшие военную службу по призыву, так и окончившие военные кафедры, освобождавшиеся от военной службы или имевшие отсрочки до 27 лет. Получается, на военные сборы могут быть призваны граждане, которые ранее никогда не проходившие военную службу.
Обычно на сборы призывают мужчин от 22 до 40 лет. Есть возрастные ограничения, которые зависят от присвоенного резервисту разряда.
Граждан, которые признаны временно негодными или негодными к военной службе. Также не призывают женщин, педагогических работников, учащихся и студентов всех форм обучения, а также тех, у кого трое или более детей.
А еще на военные сборы не призывают:
- обучающиеся заочно — в период сессии, итоговой аттестации, подготовки дипломной работы;
- граждане, уволенные с военной службы, — в течение двух лет со дня увольнения в запас;
Также установлено, что от военной службы освобождаются граждане, прошедшие альтернативную гражданскую службу (АГС). Это связано с тем, что АГС проходят молодые люди, убеждениям которых противоречит несение военной службы. Так как военные сборы проводятся для подготовки к военной службе, они также противоречат убеждениям или вероисповеданию тех, кто проходил альтернативную гражданскую службу.
На сборы стараются не призывать тех, кто проходил альтернативную службу из-за пацифистских убеждений или лиц, которые сумеют доказать, что не могут служить по политическим или религиозным убеждениям. Обычно таким гражданам идут на встречу и освобождают их от сборов.
Должны прислать повестку установленного образца, которую должны вручить лично в руки призываемому гражданину.
Вручение повесток производится работниками военного комиссариата, либо другими должностными лицами (работниками организаций по месту работы гражданина). Призывнику необходимо расписаться на корешке повестки. Таким образом, всякого рода приглашения в военный комиссариат через почтовый ящик, по телефону, через родителей т.п. законом не предусмотрены.
Если у вас нет уважительной причины, которая освобождает от военных сборов, то вас могут доставить к месту сборов принудительно. Также могу привлечь полицию. Правоохранители имеют право проводить административное задержание граждан и доставлять их для составления протокола об административном правонарушении в военкомат, если есть основания для возбуждения дела об административным правонарушении, предусмотренном ст. 21.5 КоАП РФ.
За неявку гражданина по вызову (повестке) военного комиссариата в установленные время и место без уважительной причины предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложение административного штрафа в размере от 100 до 500 руб. (ст. 21.5 КоАП РФ).
Согласно статье 328 УК РФ уголовную ответственность влечет уклонение только от призыва на военную службу, при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы, но не от призыва на военные сборы.
Уважительной причиной считаются:
- заболевание или увечье гражданина, связанные с утратой трудоспособности;
- тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина либо участие в похоронах указанных лиц;
- препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина;
- иные причины, признанные уважительными призывной комиссией или судом.
После прохождения сборов его участникам производится выплата денежной компенсации в размере 450–600 рублей в сутки в зависимости от воинского звания и воинской должности, на которых граждане проходят сборы.
Важно, что резервистам гарантированно выплачивается среднемесячная заработная плата по месту работы. Не трудоустроенные граждане, которые стоят на учете в ЦЗН, должны получить пособие.
Интересно, что по итогам сборов военнослужащие запаса, которые показали хорошие навыки владения боевой техникой, успешно выполнившие нормативы и контрольные упражнения по предметам обучения, получают очередные воинские звания.
Также важно, что граждане, призванные на учебные сборы, считаются исполняющими обязанности военной службы, поэтому в этот период на них распространяется статус военнослужащих.
На период военных сборов граждане находятся на казарменном положении.
Комментарии
партизанский корпоратив
2 месяца без жены, как этот вопрос решается Министерством обороны?
Еще не написали, что на работе сохраняется средний заработок, что на фиг не нужно работодателю
Работодателю проще уводить призывника, чем ждать 2 месяца и платить по среднему
А если призовут который ИП , он сам на себя на базаре работает, носками торгует и у него ипотека, Ему как быть?
21.03.2018 15:19
- гость -
Закрываться на 2 месяца
15.19 за яхту барина служить и умеретб - святое дело.
Проще маленько не явиться и штраф 500 руб. заплатить. Ну не повезло, и это не дорого