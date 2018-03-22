США

В Америке граждане стран должны исполнять "Закон о стерилизации животных". Согласно ему, все животные, имеющие владельцев, должны быть стерилизованы. Исключения есть для выставочных животных, собак-полицейских и собак-поводырей.

Если владелец не выполняет обязательства, то ему грозит штраф в размере до 500 долларов США.

Кроме того в бездомное животное может подвергнуться усыплению. Ежегодное количество животных, которых усыпили и которых пристроили в приюты примерно одинаковое.