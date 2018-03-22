Проблема бродячих животных актуальна, пожалуй, для большинства стран мира. Если не для всех. Где-то ее решают довольно гуманными способами, где-то, наоборот, введены довольно жесткие меры. О том, какие методы используются в разных странах, читайте в материале Amic.ru.
В Америке граждане стран должны исполнять "Закон о стерилизации животных". Согласно ему, все животные, имеющие владельцев, должны быть стерилизованы. Исключения есть для выставочных животных, собак-полицейских и собак-поводырей.
Если владелец не выполняет обязательства, то ему грозит штраф в размере до 500 долларов США.
Кроме того в бездомное животное может подвергнуться усыплению. Ежегодное количество животных, которых усыпили и которых пристроили в приюты примерно одинаковое.
Чтобы завести домашнее животное необходимо прослушать специальный курс и получить аттестат. Кроме того в этой стране дается "норматив" жилплощади для животных и даже прописано, что делать после развода супругов и как делить животных.
На этом в Швейцарии не остановились: в 2010 году в стране проходил референдум по вопросу о том, должны ли домашние животные иметь право на собственного адвоката или нет. Но это предложение поддержали только 30% населения.
В этой стране больных и агрессивных бездомных животных подвергают эвтаназии.
В Германии закон на стороне животных. Здесь жестко расписаны обязанности владельца вплоть до бытовых мелочей. Например, емкости для питья и корма следует мыть ежедневно. А кошкам следует давать специальную траву или ее равноценный заменитель. Еще важный момент: кошки должны иметь возможность смотреть из окна. В этой стране есть даже профессия – защитник животных.
Однако больные и агрессивные беспризорные животные подвергаются эвтаназии.
Тем, кто решил завести домашнее животное, надо быть готовым исполнять строгие правила: нельзя оставлять более чем на пять часов одних (поэтому очень часто шведам приходится отводить собаку в "детский сад"), а кошки должны получать свою потребность в социальном контакте.
А еще правила содержания домашних животных гласят, что животные должны получать необходимый уход за шерстью и здоровьем. Заболевание, серьезная травма и агрессия являются причиной усыпления беспризорных животных. Однако надо заметить, что таких – практически нет.
Считается, что шведы в принципе не понимают, как собака может быть бездомной.
Количество бездомных животных регулируется отловом. Им занимаются уполномоченные муниципальные специалисты. По истечении пяти суток (максимум семи) животные передаются в центры переустройства. Невостребованные бездомные животные могут быть усыплены.
Также в Великобритании работает широкая сеть приютов. Отмечается, что она содержится исключительно организациями защиты животных.
Существует законодательство о приютах, отлове бездомных (безнадзорных) животных и постоянной идентификации собак. Законодательство разрешает эвтаназию здоровых бездомных животных
В этой стране не стоит цель полностью избавиться от бездомных животных. Дело в том, что в Индии даже те собаки, у которых есть хозяева, живут на улицах. Основная цель отлова – борьба с бешенством, а уже во вторую очередь стабилизация численности.
Бездомных животных помещают в питомники, а невостребованных – подвергают эвтаназии
В некоторых странах (Германия, Франция, Австрия, Швеция, Норвегия) повышают ответственность людей с помощью налогов. В Германии, чтобы завести собаку, необходимо заплатить налог в размере 150 евро за первую собаку, 300 — за вторую.
Если вы хотите завести бойцовую, то налог составит 650 евро. В Швеции и Норвегии размер налога зависит от размера самой собаки. К этой сумме добавляется обязательная страховка на случай нападения. Владельцы бойцовых собак должны получить справку о безопасности животного.
Таким образом удаётся предотвратить размножение брошенных собак и устранить главную причину проблемы — человеческий фактор. Владельцы не выкидывают собак на улицу и более ответственно подходят к решению завести питомца.
Комментарии