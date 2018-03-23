Депутаты Госдумы сегодня, 23 марта, должны в третьем окончательном чтении принять закон о "прямых" договорах. Что это такое и как будет работать закон, читайте в нашей рубрике вопрос-ответ.
Что такое прямые расчеты?
Прямые расчеты — это схема работы, при которой деньги потребителей сразу попадают на счета ресурсоснабжающих организаций. Платежи поступают, минуя расчетный счет управляющей организации или ТСЖ.
Исключить из расчетов планируется не все управляющие компании, а лишь те, что накопили долги или замечены в ином недобросовестном поведении. На прямые договоры в обязательном порядке будут переведены дома тех собственников, чьи управляющие компании накопили задолженность перед ресурсоснабжающими организациями в размере оплаты за два и более месяцев.
Если сложилась такая ситуация, то поставщик ресурсов может в одностороннем порядке отказаться от услуг УК как посредника и начать работать с потребителями напрямую.
Нет, смогут. Собственники могут перейти на такую систему оплаты даже если управляющая компания не имеет длительной задолженности перед "ресурсниками"
Как собственникам перейти на "прямые" договоры с "ресурсниками"?
Для этого необходимо провести общедомовое собрание. У ресурсоснабжающей компании будет максимум три месяца для подготовки к осуществлению расчетов и предоставления платежных документов гражданам напрямую.
"Это плод компромисса и серьезной плотной работы. Для нас было важно найти такой вариант, чтобы не делать обязательным переход на прямые договоры, но в случае если управляющая компания не выдерживает сроки расчета с ресурсоснабжающими организациями, то такую опцию мы должны представить нашим потребителям ресурсов", — приводит слова министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаиля Мень Российская газета.
Комментарии