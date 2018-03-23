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Без управляющих компаний: что такое прямые договоры и как их заключать

, ИА "Амител"
В пятницу, 23 марта, Госдума должна принять в третьем чтении закон о "прямых" договорах


Депутаты Госдумы сегодня, 23 марта, должны в третьем окончательном чтении принять закон о "прямых" договорах. Что это такое и как будет работать закон, читайте в нашей рубрике вопрос-ответ.

1

Что такое прямые расчеты?

Прямые расчеты — это схема работы, при которой деньги потребителей сразу попадают на счета ресурсоснабжающих организаций. Платежи поступают, минуя расчетный счет управляющей организации или ТСЖ.

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2
Какие управляющие компании будут исключены их цепочки расчетов?

Исключить из расчетов планируется не все управляющие компании, а лишь те, что накопили долги или замечены в ином недобросовестном поведении. На прямые договоры в обязательном порядке будут переведены дома тех собственников, чьи управляющие компании накопили задолженность перед ресурсоснабжающими организациями в размере оплаты за два и более месяцев.

Если сложилась такая ситуация, то поставщик ресурсов может в одностороннем порядке отказаться от услуг УК как посредника и начать работать с потребителями напрямую.

3
То есть, если управляющая компания не имеет задолженности, с ней не смогут расторгнуть договор?

Нет, смогут. Собственники могут перейти на такую систему оплаты даже если управляющая компания не имеет длительной задолженности перед "ресурсниками"

4
В случае чего собственники смогут перейти на "прямые" договоры?
Собственники могут воспользоваться правом перейти на "прямые" договоры если качество работы управляющей компании их не устраивает.
5

Как собственникам перейти на "прямые" договоры с "ресурсниками"?

Для этого необходимо провести общедомовое собрание. У ресурсоснабжающей компании будет максимум три месяца для подготовки к осуществлению расчетов и предоставления платежных документов гражданам напрямую.

"Это плод компромисса и серьезной плотной работы. Для нас было важно найти такой вариант, чтобы не делать обязательным переход на прямые договоры, но в случае если управляющая компания не выдерживает сроки расчета с ресурсоснабжающими организациями, то такую опцию мы должны представить нашим потребителям ресурсов", — приводит слова министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаиля Мень Российская газета.

6
Зачем нужен такой закон?
Закон необходим, чтобы сделать систему оплаты ЖКХ более прозрачной. Сегодня объем задолженности управляющих организаций перед ресурсоснабжающими организациями составляет примерно 250 миллиардов рублей. Эту сумму УК собрали с потребителей, но не перечислили ресурсоснабжающим организациям.
7
Когда заработает закон о "прямых" расчетах?
В пятницу, 23 марта, депутаты Госдумы должны в третьем окончательном чтении принять этот закон. Согласно документу, заработать он должен уже с 1 апреля 2018 года.

 

Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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