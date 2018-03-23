Какие управляющие компании будут исключены их цепочки расчетов?

Исключить из расчетов планируется не все управляющие компании, а лишь те, что накопили долги или замечены в ином недобросовестном поведении. На прямые договоры в обязательном порядке будут переведены дома тех собственников, чьи управляющие компании накопили задолженность перед ресурсоснабжающими организациями в размере оплаты за два и более месяцев.

Если сложилась такая ситуация, то поставщик ресурсов может в одностороннем порядке отказаться от услуг УК как посредника и начать работать с потребителями напрямую.