Что такое гастрит, каковы его симптомы и как его избежать

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Многие люди, узнав диагноз "гастрит", чуть ли не радуются. А, так это всего лишь гастрит! Ну, так почти у всех он есть, ничего страшного. И продолжают привычный образ жизни с неправильным питанием. Но гастрит – предвестник более серьезных заболеваний. Больше полезной информации в проекте Amic.ru "Здоровье".
Гастрит хронический — это уже, скорее, набор факторов.
Главный возбудитель — бактерия Helicobacter pylori (Хеликобактер пилори). Заразиться ею можно через немытые руки, общую посуду и даже через поцелуи.
"На руку" бактерии общее ослабление органов пищеварения: неправильное питание, еда всухомятку, пищевые отравления, острая пища, прием некоторых лекарственных препаратов, аутоиммунные болезни, алкоголь, стресс, аллергия на продукты питания.
Гастрит не настолько безобиден, как кажется. Да, большинство заболеваний желудочно-кишечного тракта — это разные формы гастрита.
Но если воспалительный процесс идет в желудке не один год, то вероятно развитие язвенной болезни, которая лечится намного сложнее, иногда только путем хирургического вмешательства. Еще опаснее — онкология.
Да, гастрит лечится. Чем раньше начать, тем больше шансов не допустить хронической стадии. На рынке множество лекарств. Их суть — обволакивание стенок желудка и снижение кислотности. Лучше принимать их после назначения врача. Доктор же выпишет и антибиотики для уничтожения бактерии хеликобактер.
При остром гастрите могут назначить промывание желудка, питье растворов для восполнения потерь жидкости и электролитов, энтеросорбенты, спазмолитики. Хронический лечится антисекреторными препаратами, антацидами, прокинетиками, а также ферментными препаратами. Helicobacter pylori уничтожают антибактериальными препаратами.
И, конечно, диета, куда без нее.
Однако есть ряд общих рекомендаций, которые следует соблюдать при этом диагнозе. В первую очередь нужно исключить из своего рациона алкогольные напитки, жирные и жареные блюда, консервы, фастфуд и т.д.
Запрещена еда всухомятку, слишком холодные и слишком горячие блюда. Питание должно стать регулярным и дробным.
В случае обострения симптомов гастрита врачи рекомендуют "голодные дни" – только негазированная вода или слабый чай. Когда приступ будет преодолен, можно переходить на кисели, супы и слизистые отвары.
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