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Что такое гастрит, каковы его симптомы и как его избежать

, ИА "Амител"
Гастрит не так безобиден, как кажется

Фото: progastromed.ru


Многие люди, узнав диагноз "гастрит", чуть ли не радуются. А, так это всего лишь гастрит! Ну, так почти у всех он есть, ничего страшного. И продолжают привычный образ жизни с неправильным питанием. Но гастрит – предвестник более серьезных заболеваний. Больше полезной информации в проекте Amic.ru "Здоровье".

1
Что такое гастрит?
Гастрит – это воспаление слизистой оболочки желудка. Он бывает острым и хроническим. Острый — быстрая реакция организма на раздражитель: еду,лекарство, бактерии. Хронический гастрит — вялотекущий процесс. Как правило, это следствие недолеченного острого гастрита.
2
Каковы симптомы гастрита?
Главное проявление гастрита — боль в верхнем отделе желудка. Могут быть рвота, диарея, температура, озноб, тяжесть в желудке. О том, что у вас гастрит, может свидетельствовать отрыжка, плохой запах изо рта, снижение аппетита, тянущая боль под ложечкой после еды.
Однако только по наличию этих симптомов нельзя поставить точный диагноз. Схожие признаки имеют функциональная диспепсия, панкреатит, перитонит, печеночная и почечная колика, язвенная болезнь. Для точного диагноза требуется оценить состояние крови, кала, провести гастроскопию.
3
В чем причины заболевания?
Острый гастрит, как правило, возникает из-за употребления некачественной пищи, содержащей микробы или их токсины. А также при употреблении слишком острой пищи или отравлении техническими жидкостями.

Гастрит хронический — это уже, скорее, набор факторов.

Главный возбудитель — бактерия Helicobacter pylori (Хеликобактер пилори). Заразиться ею можно через немытые руки, общую посуду и даже через поцелуи.

"На руку" бактерии общее ослабление органов пищеварения: неправильное питание, еда всухомятку, пищевые отравления, острая пища, прием некоторых лекарственных препаратов, аутоиммунные болезни, алкоголь, стресс, аллергия на продукты питания.

4
Чем опасен гастрит?

Гастрит не настолько безобиден, как кажется. Да, большинство заболеваний желудочно-кишечного тракта — это разные формы гастрита.

Но если воспалительный процесс идет в желудке не один год, то вероятно развитие язвенной болезни, которая лечится намного сложнее, иногда только путем хирургического вмешательства. Еще опаснее — онкология.

5
Можно ли вылечить гастрит?

Да, гастрит лечится. Чем раньше начать, тем больше шансов не допустить хронической стадии. На рынке множество лекарств. Их суть — обволакивание стенок желудка и снижение кислотности. Лучше принимать их после назначения врача. Доктор же выпишет и антибиотики для уничтожения бактерии хеликобактер.

При остром гастрите могут назначить промывание желудка, питье растворов для восполнения потерь жидкости и электролитов, энтеросорбенты, спазмолитики. Хронический лечится антисекреторными препаратами, антацидами, прокинетиками, а также ферментными препаратами. Helicobacter pylori уничтожают антибактериальными препаратами.

И, конечно, диета, куда без нее.

6
Какое питание должно быть при гастрите?
Схему конкретной диеты назначает врач после полного обследования и в зависимости от формы и стадии заболевания.

Однако есть ряд общих рекомендаций, которые следует соблюдать при этом диагнозе. В первую очередь нужно исключить из своего рациона алкогольные напитки, жирные и жареные блюда, консервы, фастфуд и т.д.

Запрещена еда всухомятку, слишком холодные и слишком горячие блюда. Питание должно стать регулярным и дробным.

В случае обострения симптомов гастрита врачи рекомендуют "голодные дни" – только негазированная вода или слабый чай. Когда приступ будет преодолен, можно переходить на кисели, супы и слизистые отвары.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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