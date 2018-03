22 марта Барнаул прощался с музыкантом Сергеем Ореховым. Его не стало в возрасте 61 лет. О том, что это была за личность и чем прославилась, мы вспомним в нашей традиционной рубрике "Вопрос-ответ".

Кто такой Сергей Орехов?

Он родился 3 марта 1957 года в Барнауле, был музыкантом, писателем, преподавателем, развивал фестиваль BECAUSE OF THE BEATLES. В качестве гитариста и автора песен он выступал в с барнаульскими группами "Ленедцы", "Отражение" и "Постскриптум". Кроме того, Сергей ставил рок-мюзиклы на площадках города и активно занимался преподавательской деятельностью, воспитав многих талантливых гитаристов.