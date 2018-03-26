26 марта 2018 года стало известно, что в Москве в больнице умер Сергей Мавроди, знаменитый основатель финансовой пирамиды МММ. Предварительная причина смерти — сердечный приступ. Еще 10 лет назад имя Сергея Мавроди упоминалось чуть ли не в каждом выпуске новостей, о нем знал каждый ребенок. Вспоминаем интересные факты о Мавроди и то, чем он прославился по всему миру.
Детство
Сергей Мавроди родился 11 августа 1955 года в Москве. Его отец был монтажником, а мать экономистом. Мальчик родился с врожденным двусторонним пороком сердца, и врачи сообщили его родителям, что он не доживет и до 18 лет.
Еще в детстве все близкие Мавроди отмечали его феноменальную память. Учителя отмечали его как очень талантливого ребенка с математическими способностями. В 1972 году Сергей Мавроди поступил в Московский институт электронного машиностроения на факультет "Прикладная математика".
МММ
В 1989 году Сергей Мавроди создал тот самый знаменитый кооператив "МММ". Название кооператива составляли первые буквы его учредителей: сам Мавроди, его брат Вячеслав и супруга брата – Ольга Мельникова. И эта пирамида стала самой прибыльной и самой известной российской финансовой пирамидой в истории. К деятельности фирмы были причастны 15 миллионов человек. Такую бешеную популярность финансовой пирамиде принесла грандиозная рекламная кампания. Интересно, что компанией "МММ" Сергей Мавроди руководил только по телефону.
Мавроди-депутат
Через некоторое время Мавроди арестовали за неуплату налогов. Впрочем, через два месяца выпустили на свободу. Тогда бизнесмен задумался о неприкосновенности и сделал все, чтобы стать депутатом Государственной думы. После выборов Мавроди ни разу не пришел на заседания Думы. Но надо сказать, что он также не пользовался привилегиями депутатов, в частности, он не получал депутатскую зарплату, не пользовался служебной машиной, квартирой и дачей. В 1996 году Сергей Мавроди лишился мандата, и тогда следствие против него возобновилось. Теперь его обвиняли в мошенничестве, а его компания "МММ" была признана банкротом. 17 декабря 1997 года Мавроди объявили в международный розыск.
Биржа Stock Generation
Впрочем, Мавроди далеко не убегал и не собирался. Пять лет он проживал на съемной квартире в Москве и за это время создал в Интернете новую финансовую пирамиду, которая вышла далеко за пределы России — она охватила весь мир. Речь идет о виртуальной фондовой бирже Stock Generation (SG). Мавроди зарегистрировал биржу в одной из стран Карибского бассейна якобы как азартную игру и даже приобрел соответствующую лицензию. По неофициальным данным, пострадавших в данном мероприятии несколько миллионов, причем в основном европейцы и американцы. Когда эту "лавочку" прикрыли, Мавроди скрывался от правосудия еще 8 лет.
Суд и тюрьма
31 января 2003 года Сергей Мавроди был арестован на съемной квартире в Москве. Уголовное дело Мавроди составляло 610 томов, и знакомился он с ним почти два года. Ущерб граждан, которые пострадали от действий предпринимателя, оценивали в $110 млн. Срок наказания Мавроди истек 22 мая 2007 года.
Мавроди-писатель
Пока Мавроди отбывал наказание, он успел написать роман "Сын Люцифера", а также произведения "Пирамида", "Тюремные дневники" и "Карцер".
По книгам Мавроди даже сняли фильмы. В частности, он сам сделал сценарий по мотивам повести "ПираМММида", в которой описал свою биографию. Роль предпринимателя сыграл Алексей Серебряков. В 2014 году на экраны вышел триллер "Река", а в Канаде по сюжету Мавроди сняли фильм ужасов "Мэри".
Пирамида биткоинов и завоевание Африки
Мавроди пытался подработать и на виртуальной валюте. Так, в 2014 году он запустил рекламу новой пирамиды, в которой обещал своим вкладчикам стопроцентную окупаемость. Но вслед за фирмой "МММ", которая официально закрылась только в 2015 году, деятельность пирамиды биткоинов была также приостановлена.
В 2016 году Сергей Мавроди отправился завоевывать Африку, то есть разместил на африканских интернет-ресурсах сообщения о финансовом коллапсе и предложил жителям ЮАР, Ганы и Нигерии вложить деньги в "МММ". Великий обманщик сумел расположить к себе население этих стран, его популярность просто зашкаливала. Ему поверили 10 миллионов человек, которые вложили в его пирамиду свои деньги и, соответственно, их лишились. К концу года в ЮАР пирамида прекратила существование, а в 2017 году она закрылась и в Нигерии. Правительство этих стран помочь своим гражданам ничем не могло.
Мавроди на самом деле был очень популярной фигурой. И в 2000 году на учете в различных психлечебницах находилось около четырехсот "Сергеев Мавроди". Это больше, чем Наполеонов и прочих известных персон.
Состояние Сергея Мавроди только в первые месяцы работы "МММ" достигло нескольких миллионов рублей (к 1998 году эта сумма доросла до отметки в 100 миллионов додевальвационных рублей). Каково его состояние сегодня, неизвестно.
Сергей Мавроди не гнался за роскошью и довольствовался малым. В его квартире были только самые необходимые предметы мебели.
Сергей Мавроди был женат на фотомодели Елене Павлюченко. После ареста он настоял на разводе, чтобы не портить личную жизнь жене.
Некоторые называют Мавроди финансовым гением, другие — аферистом. А сам Мавроди говорил по этому поводу так: "Важен лишь масштаб деяний. Их абсолютная величина. Знак же значения не имеет. Минус легко меняется на плюс, и наоборот. Вот только ноль ни на что никогда не меняется".
Комментарии