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Что случилось с Telegram и почему он перестал работать во всем мире

, ИА "Амител"
Кратко о сбое в крупнейшем мировом мессенджере


Один из самых известных мессенджеров — Telegram — обрушился в четверг, 29 марта, во всем мире. Пользователи пожаловались на сбои в работе в России, Европе, странах СНГ и Ближнего Востока. Кратко сообщаем, что произошло.

1
Что произошло?
Мессенджер Telegram отключился у большинства пользователей около 11 часов по московскому времени в четверг, 29 марта. Пользователи лишены возможности обмениваться сообщениями и файлами, а также не могут совершать звонки.
2
Почему произошел сбой?

На данный момент неизвестно. Администрация Telegram опубликовала на странице мессенджера в Twitter разъяснение, почему мессенджер перестал работать у множества пользователей.

"На данный момент наши пользователи в Европе, на Ближнем Востоке и в странах СНГ испытывают проблемы с подключением. Мы изучаем эту проблему и надеемся вскоре вернуть вас в онлайн", — говорится в сообщении.

3
А может, Telegram отключил Роскомнадзор?

Скорее всего, нет, хотя такие предположения есть. 20 марта Роскомнадзор пригрозил заблокировать Telegram на территории России за отказ выдать ключи шифрования ФСБ. Telegram отказался сотрудничать с ФСБ, поэтому на компанию наложили штраф в размере 800 тысяч рублей. Приговор был вынесен мировым судом Мещанского района Москвы. На судебном заседании, которое прошло 16 октября 2017 года, представители мессенджера отсутствовали.

По закону, если после наложения штрафа Telegram снова не удовлетворит запрос ФСБ, то в течение 15 дней Роскомнадзор может начать процедуру блокировки. По каким-то причинам ведомство прождало еще почти 5 месяцев, а сейчас дало Telegram еще 15 дней на передачу ключей шифрования ФСБ. Если требование опять не будет выполнено, то Роскомнадзор сможет обратиться в суд для блокировки мессенджера.


 

 

 


 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

29.03.2018 16:35
Евгеша


офигеть

0  0
29.03.2018 16:35
- гость -

Telegram положила на ФСБ большой и толстый "ответ".
А ФСБ это нет нравиться, как это кто то послал их "лесом"!

0  0
29.03.2018 17:24
- гость -

Отключение питания в кластере серверов @telegram привело к проблемам в Европе. С нашей стороны, мы работаем, чтобы исправить это, но многое зависит от того, когда провайдер центра обработки данных приведет энергетическое оборудование в порядок.

0  0
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