Фото: Амител / Вячеслав Мельников
Магазины сети "Лента" будут открыты в Барнауле уже в мае 2018 года. Об этом порталу Amic.ru рассказали представители федеральной сети.
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Фото: Амител / Вячеслав Мельников
Магазины сети "Лента" будут открыты в Барнауле уже в мае 2018 года. Об этом порталу Amic.ru рассказали представители федеральной сети.
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Комментарии
А зачем на Семёнова, 9? Там же до "старой" Ленты" рукой подать?
.04.2018 13:11
Немо
￼
А зачем на Семёнова, 9? Там же до "старой" Ленты" рукой подать?
Зато говорили, что на Старом базаре будет...уже не будет?
а Ускова и Семенова не одно и то же
Лента прифигела по ценам. Раньше закупались товарами скидки и по тысяче.. полторы... а сейчас все те же товары скидка была 100! СТО рублей. Нафиг нужно.
увидели Семена и даже не удосужились на карту глянуть
А на Красноармейском в "Вавилоне" будет?
Это хорошая новость! Классный магазин и скидки реальные!
у меня под боком (вернее в шаговой доступности) три Ярче вообще норм
Фото зачетное. Амител молодец!
кажется, что гипермакеты прикроют. путь до холди-дискаунтера
зато говорили, что на Старом базаре будет...уже не будет?
там безлюдно
Ощутимо дороже стала "Лента". В приоритете - "Ашан" и "Ярче". "Ярче" вообще молодцы - много интересных продуктов есть, которых нет в других сетевиках.
меня под боком (вернее в шаговой доступности) три Ярче вообще норм
что там норм - загадка
что там норм - загадка ассортимент и цены
В заголовке Когда откроют.
описание В головном офисе компании порталу Amic.ru рассказали, когда откроются первые супермаркеты
в тексте - Точную дату не называют.
очень дорогой магазин стал, ярче вам в пример
В Ленте в последний раз были в прошлом году, как и в Ашане. Делать там нечего.
Откройте Ярче на Южном, чтобы был в два раза больше парашки машки, и в два раза дешевле и качественнее.
2.04.2018 13:59
- гость -
Фото зачетное. Амител молодец!
Да, за тележки бьются, вот оно лицо 76%
2.04.2018 14:49
- гость -
Быдло мизантропное.
Извините, не удержался.
ОТКРОЙТЕ НА ЮЖНОМ ЯРЧЕ.
Сисадмином туда берут?
К счастью для нас, поселок Южный не входит в зону наших интересов. Маргиналы, не наш контингент.
- гость -
что там норм - загадка ассортимент и цены
ага узкие проходы, недостаток места для выкладки товаров, да и товары в довольно ограниченном ассортименте
лента ощутимо дороже стала
с.западная, 155, про "ленту" не известно, но банер уже от "марии ра" весит об открытии магазина с датой)))))
Магазины сети "Лента", купленные у ГК "Холидей"
а это как? разве лента не самостоятельная компания и ее магазинами владел холидей??
2.04.2018 15:22
- гость -
узкие проходы мы худенькие
недостаток места что не выложили можно самим взять рядом коробка - чай не баре
и товары в довольно ограниченном ассортименте на прожиточный минимум самое то
2.04.2018 14:49
- гость -
Да, за тележки бьются, вот оно лицо 76%
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А вы, собственно, где отовариваетесь, либеральный вы наш из меньшинств?
узкие проходы мы худенькие
недостаток места что не выложили можно самим взять рядом коробка - чай не баре
и товары в довольно ограниченном ассортименте на прожиточный минимум самое то
так вам в погреб ходить самое то
так вам в погреб ходить самое топогреб это роскошь
что бы там чтото взять - туда нужно чтото положить а у нас денег нет
Лекторат Путина за тележку сражается. Трое вцепились в одну тележку.