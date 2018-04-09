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Чуть больше года назад вступили в силу поправки в закон: под запрет попали производство и продажа пива и пивных напитков в пластиковой таре более 1,5 литра. Сейчас депутаты готовят новый запрет — на продажу пива в таре свыше 0,5 литра. Кто и зачем это предлагает?
Что именно хотят ужесточить депутаты?
Законопроект внесла группа депутатов, среди них бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко и депутат от Алтайского края Николай Герасименко. Подчеркнем, что пока никаких изменений в закон не принято, но данное предложение имеет все шансы.
Поправку предлагают внести в федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".
Итак, с 1 января 2019 года депутаты предлагают запретить "производство и (или) оборот алкогольной продукции в полимерной потребительской таре (либо упаковке, полностью изготовленной из полиэтилена, полистирола, полиэтилентерефталата или иного полимерного материала) объемом более 1 литра".
А вот если пиво или пивной напиток произведены в ПЭТ-таре для экспорта за пределы страны, то ограничения нет. На такой таре должна быть надпись "Только на экспорт".
С 1 января 2020 года предлагают запретить производство и оборот в такой же таре более 0,5 литра. И здесь будет исключение для пива на экспорт.
Зачем это нужно?
Разработчики ужесточения закона пытаются тем самым снизить объемы потребляемого в стране пива.
"Ценовая доступность пива в полимерной таре большого объема способствует алкоголизации населения, в первую очередь – молодежи с последующим переходом на потребление более крепких напитков либо комбинированное потребление пива и крепких напитков (таких как водка). Очевидно, что пиво в другой, непластиковой таре станет менее привлекательным для подростков, которые сегодня за одни и те же деньги могут купить одинаковый объем газировки в стекле или низкопробного пива, разливаемого в полимерную тару", — сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Депутаты напоминают, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире ежегодно фиксируется свыше 3 миллионов смертей из-за злоупотребления алкоголем. Роспотребнадзор сообщает о преждевременной смерти около 500 тысяч человек ежегодно.
Употребление алкоголя повышает риск развития у людей более чем 200 болезней, включая цирроз печени и некоторые виды рака. Алкоголь является третьим по значимости фактором риска заболеваемости.
Но ведь недавно вводились запреты по объему тары?
Да, с 1 января 2017 года запрещено производить и продавать пиво и пивные напитки в бутылке свыше 1,5 литра. Впрочем, торговые точки и бары, торгующие пивом на розлив, запрет обходят: сначала продают тару, а потом уже в нее (тара принадлежит клиенту) разливают пиво. В законе или поправках в закон никак не решается эта проблема.
Есть еще один момент, который регулируется уже на местном уровне, — запрет продажи алкоголя в ночное время. Например, в Алтайском крае с 1 июля 2016 года с 21 до 9 часов местного времени запрещена розничная продажа алкогольной продукции "на предприятиях общественного питания, расположенных в многоквартирных жилых домах, а также в пристроенных, встроенных, встроенно-пристроенных помещениях к жилым домам".
Исключения составляют рестораны и кафе, при условии, что в помещении не менее 6 столов и 24 посадочных мест, а зал для посетителей отделен от зала розничной торговли.
Комментарии
ну плюсы от этого вижу только производителям пэт
как разливное тогда покупать - гарите в аду упыри кто это придумал!!!!
Да что уж там, сразу бы запретили всё что больше чем фунфырик. По из же логике чем меньше бутылка, тем меньше будут пить люди.
ежели бы о здоровье нашем беспокоятся - пусть развивают сферу досуга и спорта, а не лезут в лобби бутылуостроителей
Герасименко себе дольку приобрел в заводике по выпуску ПЭТ-преформ?
пусть развивают сферу досуга и спорта, а не лезут в лобби бутылуостроителей
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Так у них бланки для законов такие:
Закон № __ от ____ Запретить _____________________
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Усилия ГерасименкО и ОнищенкО мне напоминают не заботу о здоровье нации, а лоббизм производителей ПЭТ-тары в маленькой фасовке.
Можно ведь дойти и до абсурда. Маленький пример: Швеция, городок в 80 тысяч жителей. На весь городок 2 магазина, торгующих алкоголем. Время работы: с 12:00 до 18:00. В субботу работают пару часов днем, воскресенье - выходной. В остальное время - только в барах или ресторанах, с ценником примерно 50 крон за шот крепкого напитка (40 грамм), т.е. порядка 360 рублей за рюмку.
Думаете там не пьют?
Пьют. Еще как пьют.
На паромах плывут в Польшу и закупаются там.
Я же говорю - абсурд.
"помню, пиво носили в бидоне..."
9.04.2018 13:34
месный
как разливное тогда покупать
так-же как в тоталитарные времена - трехлитровыми банками ))
Сейчас в банках продают, будем с трехлитровыми банками как раньше ходить ))
14:59, в банки, как и не в свою тару не наливают. Депутаты запретили.
Сказочные идиоты
По на пиво.... давно перешел на чистую водку либо на домашние настойки.
крч 450 бездельников имитируют снова видимость бурной деятельности