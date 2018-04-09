Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Алтайский край на текущей неделе ждет весьма разнообразная погода — в регионе ожидаются и осадки, и ветер, и потепление вплоть до +20 градусов.
Как сообщили порталу Amic.ru в краевом Гидрометцентре, ночные температуры в крае в течение рабочей недели будут составлять около 0 градусов. Днем в первой половине недели температура воздуха составит +7...+12 с небольшим похолоданием до +4…+9 градусов с приходом холодных фронтов.
Во вторник и в среду в крае ожидаются неблагоприятные погодные условия — осадки в виде дождя и с мокрым снегом, гололед, ветер с порывами до 17-22 метров в секунду.
В четверг-пятницу в крае ожидается потепление до +10...+15 градусов, а 13 апреля воздух на юге края прогреется до +20 градусов. При этом осадков в эти дни не ожидается, но будет ощутимый ветер.
А вот в выходные на край опять будут оказывать влияние холодные фронты. Вероятны осадки в виде дождя, а в ночь на воскресенье прогнозируют даже мокрый снег.
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дурдом