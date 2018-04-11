С 10 апреля изменился порядок выдачи больничного по уходу за ребенком. Минздрав внес поправки в правила выдачи больничных листов (приказ от 28.11.2017 № 953). Что изменилось, а что осталось прежним, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Всех, кому приходится сидеть с ребенком дома (или лежать в больнице), когда он болеет. Это мамы, папы, бабушки, дедушки и другие родственники или опекуны.
Как раньше рассчитывали больничный по уходу за ребенком?
Раньше был лимит на выдачу больничного. Например, в случае ухода за ребенком в возрасте до семи лет больничный выдавался только за период, который в календарном году суммарно не превышает 60 дней. Или 90 календарных дней, но только если заболевание включено в специальный перечень.
А для лечения ребенка-инвалида до 15 лет можно было взять больничный только на 120 дней за год.
Если же ребенок болеет онкологией, ВИЧ, то лежать с ним в стационаре можно было до 15 лет.
Новый приказ меняет правила. Но не все. Теперь больничные по уходу за детьми до семи лет будут выдавать без ограничений. Например, если ребенок болеет больше 60 дней в году, то родителям все равно будут выдавать больничные на весь срок.
Что касается ухода за детьми-инвалидами, то до исполнения ребенку 18 лет больничные будут выдавать тоже без лимита по сроку. Также за детьми до 18 лет с ВИЧ можно ухаживать по больничному в стационаре без учета подсчета дней.
Если у ребенка онкология или осложнения после прививки, то "безлимитный" больничный будут выдавать до 18, а не до 15 лет, как было раньше.
На выплаты изменения Минздрава не повлияют. Меняется только порядок выдачи больничных листов.
Лимит по выплатам остается. Другими словами, родители могут ухаживать за больным ребенком хоть сколько дней в году. Но работодатель в любом случае оплатит только часть больничного с учетом лимита для оплаты.
Пособие зависит от возраста и заболевания ребенка.
Для детей до семи лет в год максимально могут оплатить только 60 дней. Если заболевание попадает в категорию сложных, то 90 дней.
Дети от 7 до 15 лет — максимум 45 дней в году, но не больше 15 дней по каждому случаю.
Уход за ребенком-инвалидом до 18 лет оплачивают максимум за 120 дней в году.
Больничные за детей с ВИЧ, онкологией оплачивают без ограничений по дням.
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