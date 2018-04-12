С 1 мая 2018 года в России вырастет МРОТ. Компании должны платить сотрудникам зарплату не ниже минимального размера оплаты труда, при условии, что они отработали полную месячную норму.
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МРОТ вырастет до 11 163 рублей в месяц. С 1 мая 2018 года сотрудникам нельзя платить меньше этой суммы в месяц. Платить меньше опасно — за это компании грозит штраф в 50 000 руб. (ч. 6 ст. 5.27 КоАП).
До 1 мая сумма МРОТ составляет 9489 рублей.
Я живу в Барнауле, а работаю на Москву. На какой региональный МРОТ надо ориентироваться?
Минимальную зарплату дистанционному работнику установят исходя из МРОТ того региона, где он фактически трудится (ч. 3 ст. 133.1 ТК). Дело в том, что власти субъекта, когда устанавливают минимум, ориентируются на прожиточный минимум для населения в своем регионе.
Да, может. В течение 30 календарных дней с момента, как власти приняли региональное соглашение о МРОТ, надо отправить письменный отказ в произвольной форме в региональный комитет по труду и занятости (ч. 8 ст. 133.1 ТК).
В письме необходимо привести убедительные причины такого отказа. Например, у компании сложное финансовое положение, падение объемов продаж и т. п. Подтвердите эти факты документами, например, выпиской из баланса. Тогда контора сможет законно платить сотрудникам федеральную минималку.
Комментарии
Абсурд платить МРОТ по начисленной зарплате, а не на руки. Если МРОТ ориентируется на прожиточный минимум, в набор товаров и услуг не входят эти 13 %. Власти должны были поднять МРОТ до 113% от ПМ, как минимум.
вообще это всё глупость . Жаль мне нынешнее поколение ребят живущих в такой системе координат, где нет нормальных ориентиров.