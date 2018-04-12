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Повышение МРОТ с 1 мая: отвечаем на самые частые и неудобные вопросы

, ИА "Амител"
Я живу в Барнауле, а работаю на Москву. На какой региональный МРОТ надо ориентироваться?


С 1 мая 2018 года в России вырастет МРОТ. Компании должны платить сотрудникам зарплату не ниже минимального размера оплаты труда, при условии, что они отработали полную месячную норму.

Ответы на самые распространенные вопросы читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
На сколько повысят МРОТ?

МРОТ вырастет до 11 163 рублей в месяц. С 1 мая 2018 года сотрудникам нельзя платить меньше этой суммы в месяц. Платить меньше опасно — за это компании грозит штраф в 50 000 руб. (ч. 6 ст. 5.27 КоАП).

До 1 мая сумма МРОТ составляет 9489 рублей.

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2
Если после вычета НДФЛ зарплата сотрудника стала меньше МРОТ, это считается нарушением?
Нет, это не считается нарушением. Сравнивать зарплату с федеральной или региональной минималкой нужно до вычета налога (подп. 6 п. 1 ст. 208, 217 НК, письмо Минфина от 02.02.2018 № 03-04-05/6114).
3
Я работаю на сдельной системе оплаты труда. Законно мне платить ниже МРОТ?
Нет, это незаконно. Даже если вы работаете по сдельной системе и выполняете полную месячную норму труда, вам положена зарплата не ниже федерального и регионального МРОТ (ч. 3 ст. 133 ТК).
4
А если я работаю неполный рабочий день/неделю, мне все равно должны платить не ниже МРОТ?
Нет. Сотрудникам, которые работают неполный рабочий день, зарплату и МРОТ считают пропорционально отработанному времени (ч. 3 ст. 133 ТК).
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5
Я совмещаю работу в двух компаниях. В одной работаю по четыре часа в день. Мне поднимут зарплату до МРОТ?
Нет. Работник по совместительству трудится неполный день, значит, считать его зарплату надо пропорционально отработанному времени (ч. 3 ст. 133 ТК).
6

Я живу в Барнауле, а работаю на Москву. На какой региональный МРОТ надо ориентироваться?

Минимальную зарплату дистанционному работнику установят исходя из МРОТ того региона, где он фактически трудится (ч. 3 ст. 133.1 ТК). Дело в том, что власти субъекта, когда устанавливают минимум, ориентируются на прожиточный минимум для населения в своем регионе.

7
А работодатель может отказаться от регионального МРОТ и платить работникам федеральный минимум?

Да, может. В течение 30 календарных дней с момента, как власти приняли региональное соглашение о МРОТ, надо отправить письменный отказ в произвольной форме в региональный комитет по труду и занятости (ч. 8 ст. 133.1 ТК).

В письме необходимо привести убедительные причины такого отказа. Например, у компании сложное финансовое положение, падение объемов продаж и т. п. Подтвердите эти факты документами, например, выпиской из баланса. Тогда контора сможет законно платить сотрудникам федеральную минималку.

Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

12.04.2018 11:31
- гость -

Абсурд платить МРОТ по начисленной зарплате, а не на руки. Если МРОТ ориентируется на прожиточный минимум, в набор товаров и услуг не входят эти 13 %. Власти должны были поднять МРОТ до 113% от ПМ, как минимум.

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12.04.2018 11:46
- гость -

вообще это всё глупость . Жаль мне нынешнее поколение ребят живущих в такой системе координат, где нет нормальных ориентиров.

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