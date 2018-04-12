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Когда выдается больничный и на какой максимальный срок его можно открыть

, ИА "Амител"
Спойлер: в исключительных случаях больничный можно брать на 12 месяцев


Пожалуй, хотя бы раз в жизни каждый официально трудоустроенный сотрудник уходил на больничный по причине своей болезни или болезни ребенка. Но открывать больничный лист можно и в других случаях.

Все, что необходимо знать о листе нетрудоспособности, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
В каком случае я могу по закону пойти на больничный?

Сразу оговоримся: по закону для разных сфер деятельности предусматривается свой больничный лист.

Именно поэтому в каждой организации есть свой порядок оплаты больничных.

Сотрудник может открыть лист о нетрудоспособности в случае:

- если он болен. Заболевание может быть разной степени тяжести, вплоть до потери трудоспособности;

- если болеет ребенок или другой родственник, за которым требуется уход;

- необходимо санаторное лечение. Например, требуется реабилитация после операции;

- больничный могут выписывать стоматологи. В стоматологических клиниках имеют право выписать больничный лист на десять дней. Также донорам крови дается один день на восстановление после сдачи крови.

2
Я могу взять больничный, если только устроилась на работу и у меня испытательный срок?
Да, можете. Больничный оплачивается любому сотруднику, который устроен в компании официально или работает по договору.
3
На сколько дней выдается больничный лист?

Если заболевание несерьезное, то больничный выдается врачом-специалистом сроком на 15 дней. Если заболевание затягивается, то лист могут продлить.

Если сотрудник не болеет, а ухаживает за родственником, то врач выписывает бюллетень на неделю, и за год оплачиваются всего тридцать дней.

4
А если я, не дай бог, заболею туберкулезом?

В этом случае сотруднику предоставляется больничный на весь срок лечения и оплачивается больничный лист до тех пор, пока сотрудник не оформит инвалидность. С момента заболевания до полного излечения обычно требуется немало времени – от полугода до двух лет.

Также если сотрудник ухаживает за ребенком, который болен ВИЧ, то компания, где он работает, не имеет права установить сроки больничного или прекратить оплату.

5
Есть минимальные сроки для больничного?

Законом не установлены минимальные сроки. Врач определяет, сколько пациент будет лечиться, исходя из объективного состояния больного. Но, как правило, больничный открывается на период от трех дней. Этого времени должно хватить на первичный прием пациента, на сдачу минимального набора анализов и заключение врача.

Сроки, повторимся, зависят от болезни и от состояния человека. Если вы болеете ангиной, то, как правило, больничный открывают минимум на десять дней.

Когда пациент проходит амбулаторное лечение, больничный выдается изначально на 15 дней, далее он продлевается специально созданной комиссией.

6
Если меня кладут в больницу, тогда на сколько мне откроют больничный?

Здесь также смотрят по ситуации, это зависит от заболевания. Если лечение плановое, то оно составляет обычно две недели.

Если требуется операция, то времени пациенту на восстановление может понадобиться больше. После выписки из больницы сотрудник может взять еще один больничный, но он не может быть более чем на десять дней.

7
Какой может быть максимальный период?

Если врачи коллегиально решили, что пациенту требуется длительное лечение, то больничный может выдаваться на 10 месяцев, в более серьезных случаях даже на год. Например, при туберкулезе.

Человеку придется два раза в месяц проходить освидетельствование того, что он имеет право находиться на больничном. Решать, продлевать его или нет, будут врачи. Как только пациент выздоравливает, ему выдают лист, где четко прописаны сроки, с какого и по какой день его не было на работе.

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Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

12.04.2018 15:51
гость

"Сразу оговоримся: по закону для разных сфер деятельности предусматривается свой больничный лист.

Именно поэтому в каждой организации есть свой порядок оплаты больничных."

Бред какой-то.
Пособие по временной нетрудоспособности с 1 июля 2017 года вообще-то оплачивает фонд социального страхования и порядок оплаты един для всех организаций.

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12.04.2018 16:14
- гость -

Бред какой-то.

С бредом соглашусь.

Пособие по временной нетрудоспособности с 1 июля 2017 года вообще-то оплачивает фонд социального страхования и порядок оплаты един для всех организаций.

А вот тут внесу поправку. Первые три дня больничного листа, выписанного сотруднику по причине ЕГО заболевания, оплачивается работодателем. Остальные дни оплачивает ФСС. А вот порядок рассчёта и выплаты по б/листу един и закреплён законодательно.

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