Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который несколько меняет регламент работы социальных сетей. Документ прошел первое чтение, предстоят второе и третье. Но, скорее всего, его примут.
Рассказываем, что изменится для обычных пользователей после вступления закона в силу.
Основной посыл заключается в следующем: закон должен защитить пользователей от дезинформации в интернете. В том числе речь идет о фейковых новостях.
Также документ предполагает введение идентификации пользователей в социальных сетях по номеру мобильного телефона и модерации постов посетителей. На деле это не позволит пользоваться соцсетями анонимно, так как SIM-карты продают по паспорту.
Все крупные соцсети должны удалять по требованию Роскомнадзора "недостоверные общественно значимые сведения под видом достоверных сообщений". Проще говоря — фейковые новости.
А еще крупные социальные сети обязаны следить за тем, чтобы не было постов, которые пропагандируют "порнографию, культ насилия и жестокости, и материалов, содержащих нецензурную брань".
В тексте законопроекта сказано: "Не допускать использование публичной сети в целях совершения уголовно наказуемых деяний, разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости, и материалов, содержащих нецензурную брань".
Согласно тексту законопроекта, крупной публичной сетью считается та, доступ к которой в течение суток составляет более ста тысяч пользователей сети Интернет.
Это не только социальные сети. Речь идет также о сайтах, которые посещают более ста человек в сутки, популярных блогерах, интернет-магазинах, где можно оставлять отзывы и так далее.
Они должны создать на территории Российской Федерации представительство владельца публичной сети. А еще должны соблюдать обязанности организатора распространения информации в интернете, предусмотренные статьей 101 настоящего Федерального закона.
Также необходимо "ограничивать доступ или удалять по заявлению пользователя публичной сети распространяемую в ней информацию, которая явно направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, и иную информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность, в течение 24 часов с момента получения указанного заявления", — сказано в документе.
Подробнее можно посмотреть в тексте законопроекта.
Необходимо будет удалить публикацию.
"Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, в течение 24 часов с момента их получения рассматривает их и направляет владельцу публичной сети предписание о незамедлительном прекращении распространения информации, указанной в части 10 настоящей статьи", — говорится в тексте законопроекта.
Наказание довольно суровое: штраф до 50 млн рублей. При повторных нарушениях сайтам грозит блокировка.
В случае неисполнения владельцем публичной сети требования, указанного в части 11 настоящей статьи, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, ограничивает доступ к информации, указанной в данном требовании.
Комментарии
по номеру мобильного телефона и модерации постов посетителей.
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Зачем нужна модерация если личность человека известна? Пусть каждый отдельно отвечает за свои слова.
На деле это не позволит пользоваться соцсетями анонимно, так как SIM-карты продают по паспорту.
Нуну...не знаю как сейчас, но года 3-4 назад в столице нашей родины на вокзале цыгане торговали симками...не думаю, что при этом они спрашивали паспорт..
года 3-4 назад в столице нашей родины на вокзале цыгане торговали симками
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Так пусть депутаты закон против цыган торгующих симками принимают, а не рты всем затыкают.
дубайцев всех послал и целый народ определил и никакого штрафа.
ПС он такие эпитеты и на рабочей месте использует.
Т.е. если будет опубликована информация о том, что зеленые человечки это не наши, то оштрафуют?!