Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Погода на предстоящих выходных изменится в Алтайском крае — регион окажется под влиянием холодных фронтов, рассказала порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.
Так, осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются в крае уже в ночь на субботу, 14 апреля. Температура в ночные часы составит -1...+4 градуса, днем будет +2...+7, а в юго-восточных районах до +12 градусов.
Также в дневное время ожидаются осадки в виде дождя, а местами и мокрого снега. Ветер будет северо-западный, днем до 15 метров в секунду.
В воскресенье погода вновь изменится — будет преимущественно без осадков. Однако ожидается прохладная погода. В ночь на 15 апреля температура воздуха составит 0...-5 градусов, днем будет +4...+9 градусов.
Что касается погоды непосредственно в Барнауле, то в субботу в краевой столице ожидается дождь с мокрым снегом и температура +5...+7 градусов. В воскресенье в региональном центре без осадков, +6...+8 градусов.
Автомобилистам следует быть внимательными на дорогах — вероятен гололед.
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