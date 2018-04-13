Депутаты приняли закон о валежнике в третьем чтении. Дальше его передают в Совет Федерации, затем его должен подписать президент, и только потом он вступает в силу. Рассказываем, как собирать валежник по закону и зачем это вообще надо.
Чтобы можно было собирать валежник. На самом деле этот закон обрадует некоторых людей. Так, в некоторых селах люди собирали древесину, например, сухие поваленные деревья, для печного отопления или для бани. Это было незаконно, и людям могли выписать штраф. Потому что, согласно закону, заготавливать древесину даже для собственных нужд можно только с разрешения. И только за деньги.
С 2019 года штрафов не надо будет бояться.
Как уже было сказано выше, сейчас заготавливать древесину для собственных нужд можно только за деньги и только с соответствующим разрешением.
Это за грибами и ягодами в лес можно ходить бесплатно. А за валежником нельзя. Кстати, не надо путать валежник и хворост. На последний запрет не распространялся.
Однако хворост — это ветки, которые у основания не толще четырех сантиметров в диаметре.
Валежником может считаться дерево, которое, допустим, свалил ветер, или оно высохло и упало. По-хорошему, его бы распилить на дрова и сложить в поленницу. Но по закону это древесный ресурс. До 2019 года. И его нельзя пилить, вывозить из леса и топить им печь. По крайней мере, без разрешения.
Штраф, административная или уголовная ответственность. Вывоз валежника из леса — это хищение имущества. И эти действия попадают под статью КоАП 8.28. (Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан) или статью УК 260 (Незаконная рубка лесных насаждений).
В статье сказано, что это "влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц — от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц — от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей".
Если же собираете на машине или на другой технике, то штраф может доходить до полумиллиона рублей.
В том случае, если ваши действия попадают под Уголовный кодекс, наказание ждет куда строже.
Если вам срочно нужен валежник, то надо заключить договор купли-продажи древесины с лесхозом. В муниципалитете вам должны рассказать, кто отвечает за участок леса, где вы собираетесь заготавливать валежник, и какие документы нужны.
Вполне возможно, что даже не придется платить деньги. Например, если в лесу много поваленных деревьев и необходимо очистить от них лес.
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