"Цветение маральника" на Алтае: почему нельзя пропустить этот праздник

29 апреля в Алтайском крае пройдет масштабный праздник "Цветение маральника". В 2018 году этот праздник на Алтае будут проводить уже в шестой раз. Именно это событие открывает летний туристический сезон в нашем регионе. В этом году, что особенно приятно, праздник выпадает на "длинные" выходные в честь 1 мая, а это значит, что у гостей будет достаточно времени, чтобы насладиться весенней красотой Алтая.
Маральник — это невысокий кустарник, во время цветения усыпанный мелкими многочисленными розово-сиреневыми цветками. В народе его называют "багульник", а точное название — Рододендрон Ледебура.
Это очень яркий и нежный цветок, а период его цветения очень краток – конец апреля – начало мая, именно в эти дни и проходит праздник.
Для этого есть очень много причин. Назовем только пять из них:
1. "Цветение маральника" — это тот самый праздник, где действительно каждый найдет занятие по душе. Значительная часть программы посвящена семейному, детскому, молодежному отдыху. Участников ждут концертная программа, ярмарка, конкурсы, аттракционы, народные гуляния. И все это на фоне удивительных природных пейзажей Алтая.
2. Для гостей подготовлена большая экскурсионная программа – в Тавдинские пещеры, на пасеку, обзорные экскурсии, и, конечно же, поездки к местам массового цветения маральника.
3. Добраться до места проведения праздника — туристического комплекса "Бирюзовая Катунь" — достаточно просто, причем не только из Бийска и Барнаула, но и из различных регионов Сибирского федерального округа.
4. Праздник "Цветение маральника" входит в ТОП-3 весенних событий у туристов России. (по данным аналитического агентства ТурСтат — прим. редакции)
5. Многие впервые открывают для себя красоту Алтайского края, побывав на этом празднике. И возвращаются сюда снова и снова.
1. Посмотреть, как цветет маральник. Обязательно возьмите фотоаппарат! Сфотографируйтесь среди красивейших пейзажей предгорий Алтая: у памятника Рериху, на берегу Катуни, у корабля на озере.
2. Поучаствовать в праздничных мероприятиях (в программе — розыгрыши, конкурсы, детские анимационные площадки, праздничный концерт).
3. Приобрести алтайские сувениры, мед, травы, другую продукцию алтайских ремесленников и товаропроизводителей. На празднике работают торговые павильоны, где можно купить напитки и продукты для перекуса.
4. Отдохнуть на лоне природы.
В 2018 году праздник "Цветение маральника" пройдет 29 апреля по адресу: Алтайский край, Алтайский район, особая экономическая зона туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь".
Официальное открытие праздника — 12:00.
Туристические компании организуют транспортную доставку туристов на праздник. Подробности на сайте maralnik.visitaltai.info.
Можно добраться и своими силами. Рассказываем, как:
Туркомплекс "Бирюзовая Катунь" находится в Алтайском районе, на левом берегу Катуни в примерных границах пос. Манжерок — пос. Известковый по Чуйскому тракту. Есть два варианта заезда: через мост в районе источника Аржан-Суу и в районе села Соузга.
1. По Чуйскому тракту (мост через р. Катунь в селе Соузга), после проезда по мосту повернуть налево по направлению к "Бирюзовой Катуни". Въезд на территорию "Бирюзовой Катуни" 29 апреля 2018 года бесплатный.
2. Рядом с поселком Манжерок (по Чуйскому тракту, за Манжероком, не доезжая источника Аржан-Суу, справа будет мост через Катунь, сразу за мостом — теплое искусственное озеро "Бирюзовая Катунь". Транспорт должен будет остановиться у моста, пассажиры перейдут мост пешком.
Важно: в день проведения праздника, 29 апреля, один из мостов будет открыт только для пешеходов. Это сделано в целях безопасности движения, ведь дорога через мост ведет к главной площадке "Цветения маральника", где будет основное скопление туристов.
Официальный сайт праздника maralnik.visitaltai.info.
Информационный Туристский центр Алтайского края (дополнительная информация): г. Барнаул, ул. Горького, 29,
тел. +7 3852 20-10-37,
e-mail: info@visitaltai.info,
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ok.ru/visitaltai.turistskytsentr,
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Комментарии
На пл.Спартака уже ведра с наломанными ветками с бутончиками на продажу выставлены.