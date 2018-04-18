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Переобуваемся по погоде: когда стоит поменять зимние шины на летние

, ИА "Амител"
При какой погоде пора менять шины, какими законами это регулируется и есть ли штрафы за резину не по сезону

Фото: Mzgazeta.ru


Среднесуточная температура в Алтайском крае все еще опускается ниже нуля, но уже скоро столбики термометров поползут вверх, а автомобилистам придет время задуматься о смене зимней резины на летнюю. Зачем это нужно делать и когда начинать, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Зачем менять зимние шины на летние?
Дело заключается в том, что шины для жаркого времени года изготавливаются из более жесткого материала, который обладает низкой вязкостью и не деформируется при высоких температурах. Таким образом, шины меньше изнашиваются на горячем асфальте. А вот зимняя резина в жаркий период становится мягкой и быстро стирается. Особенно внимательными стоит быть тем, кто катается "на шипах". Они нужны для лучшего сцепления со льдом, а на асфальте, напротив, будут скользить. Резко затормозить на шипованной резине летом будет крайне проблематично, кроме того, на большой скорости такие шины могут вовсе взорваться.
2
Какими законами регулируется смена резины и есть ли штраф?

Вообще порядок смены шин регулируется техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств", в силу он вступил еще в 2015 году. Именно он запрещает использование автомобилей с шипованными шинами с 1 июня по 31 августа. В пункте 5.5 данного документа указано, что использовать транспортные средства, укомплектованные шинами с шипами противоскольжения, в летний период нельзя, равно как и использовать авто, не укомплектованные зимними шинами, в холодные месяцы.

Если вы используете всесезонную резину, то летом катайтесь на ней сколько угодно.

Что касается штрафов, в интернете можно встретить много разной информации и цифры от 500 рублей до 2000 руб. за использование резины не по сезону. Но на самом деле никаких штрафов за езду на летних колесах зимой и наоборот нет. Пока это находится на усмотрении водителей, которые должны проявлять ответственность в этом вопросе.

3
Так когда менять?
Обращать внимание нужно на климатические условия. Обычно ехать на шиномонтажку стоит тогда, когда среднесуточная температура перестанет опускаться ниже 0 градусов, а на дороге не станет льда и снега.
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Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

18.04.2018 13:36
- гость -

Давно пора уже переобуться

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