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Среднесуточная температура в Алтайском крае все еще опускается ниже нуля, но уже скоро столбики термометров поползут вверх, а автомобилистам придет время задуматься о смене зимней резины на летнюю. Зачем это нужно делать и когда начинать, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Вообще порядок смены шин регулируется техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств", в силу он вступил еще в 2015 году. Именно он запрещает использование автомобилей с шипованными шинами с 1 июня по 31 августа. В пункте 5.5 данного документа указано, что использовать транспортные средства, укомплектованные шинами с шипами противоскольжения, в летний период нельзя, равно как и использовать авто, не укомплектованные зимними шинами, в холодные месяцы.
Если вы используете всесезонную резину, то летом катайтесь на ней сколько угодно.
Что касается штрафов, в интернете можно встретить много разной информации и цифры от 500 рублей до 2000 руб. за использование резины не по сезону. Но на самом деле никаких штрафов за езду на летних колесах зимой и наоборот нет. Пока это находится на усмотрении водителей, которые должны проявлять ответственность в этом вопросе.
Комментарии
Давно пора уже переобуться