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Дачный сезон подкрался незаметно. Уже через неделю начнутся "длинные выходные", на которых дачники и садоводы в полной мере отпразднуют День весны и труда. Уже сегодня на улицах в коробках с красочными фотографиями продают саженцы плодовых кустарников — крыжовника, смородины, малины и даже яблони. Но, увы, далеко не все они приживаются на садоводческих участках. Как выбрать "правильные" саженцы, чтобы не было обидно за потраченные деньги и обманутые ожидания, рассказали в управлении Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.
В управлении Россельхознадзора не рекомендуют приобретать в упаковках саженцы с открытой корневой системой. Дело в том, что при таком способе упаковки корни, освобожденные от почвы, оборачивают полимерными пленками, предварительно нанеся влагосберегающие составы.
Да, в итоге растения получают влагу, но не получают питания. Это значит, что побеги будут развиваться и расти за счет питательных веществ, накопленных в самом саженце, а это истощает растение, и оно может погибнуть.
Действительно, очень многие предпочитают покупать растения, у которых уже распустились почки — выглядят они симпатичнее своих "спящих" собратьев. Но специалисты советуют все же отдать предпочтение тем саженцам, у которых почки не распустились.
Дело в том, что растения, которые проросли, сложнее сохранить до посадки. Молодые побеги очень уязвимы. И при посадке в открытый грунт могут погибнуть даже от небольшой минусовой температуры.
Кроме того, саженцы с распустившимися почками, а порой уже и с длинными побегами или бутонами, уже израсходовали запас питательных веществ, необходимый для укоренения, а побеги, выросшие при искусственном освещении, после высадки в открытый грунт получат ожог ультрафиолетом. А в нашем регионе морозы возможны и в июне.
Существуют специальные требования ГОСТ, которые позволяют определять действительно жизнеспособные саженцы плодовых культур. Итак:
саженцы с открытой корневой системой плодовых культур должны быть без листьев, не должны быть подсушены, не должны иметь механических и других повреждений, препятствующих нормальной приживаемости после посадки, саженцы смородины и крыжовника должны быть неподсушенными, без листьев, с хорошо сформированными нераспустившимися почками, без механических повреждений.
Не всегда есть возможность высадить саженцы сразу после приобретения. Специалисты рассказывают, как в этом случае следует их хранить.
Во-первых, нельзя допускать подмерзания, высыхания, плесневения корневой системы и надземной части.
Температура воздуха должна поддерживаться в пределах от минус 2°С до плюс 4°С включительно.
Саженцы смородины, крыжовника, малины, черноплодной аронии, облепихи хранят в холодильных камерах при температуре от минус 2°С до плюс 3°С включительно.
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