Автовладельцам на заметку: в ближайшее время в России изменятся правила прохождения техосмотра. Так, оператор не сможет отказать в выдаче диагностической карты, но будет обязан указывать в ней все выявленные несоответствия, пишет "Парламентская газета".
Подробнее о том, как будет проходить техосмотр, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
В России меняются правила прохождения техосмотра. Закон об этом 18 апреля одобрил Совет Федерации.
Изменения вносятся в Федеральный закон "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Согласно действующей редакции, оператор техосмотра отказывает в выдаче диагностической карты "при несоответствии транспортного средства хотя бы одному из обязательных требований безопасности".
В текущем году уже вступили в силу новые требования к проведению техосмотра. Соответствующий документ опубликовала "Российская газета" в феврале 2018 года.
Согласно положению, получить диагностическую карту нельзя без аптечки. А еще если разные шины и затонированные фары.
Согласно документу, автомобиль не допускается к эксплуатации, если у него отсутствует предусмотренный конструкцией демпфер или усилитель рулевого управления. Не допускается также подтекание жидкостей из системы гидроусилителя руля.
Отметим, что правила стали строже: раньше не допускалось каплепадение с частотой более 20 капель в минуту для всех гидросистем автомобиля. Теперь каплепадение не допускается от слова "совсем".
Тонировка запрещена. Если у автомобиля затонированы фары или на них установлены не предусмотренные производителем оптические элементы, диагностическая карта не будет выдана. А еще запрещено оклеивать бесцветными пленками.
Исключение все же есть. Пленки и элементы допустимы для корректировки пучка света фар. Однако это требуется далеко не всем машинам, и коррекция обязательно должна быть подтверждена документально.
Фары и противотуманки, а также источники света в них должны соответствовать маркировке и требованиям технического регламента Таможенного союза.
Если у машины демонтированы стеклоочистители и стеклоомыватели, предусмотренные конструкцией, машина также не пройдет техосмотр. Шины должны быть одинаковыми на всех колесах.
На техосмотре проверяют газобаллонное оборудование на соответствие его техрегламенту Таможенного союза. Также проверят наличие знака аварийной остановки, огнетушителя, аптечки и ее содержимого.
Если автовладелец по собственному желанию улучшил свое авто, например, поставил на него силовой бампер, лебедку, кустарный багажник, расставил колеса и приподнял или опустил машину относительно уровня земли, то такие изыски должны быть подтверждены внесением изменений в конструкцию транспортного средства. Если такого документа нет, то автомобиль не пройдет техосмотр, отмечает "Российская газета".
Полный список требований смотрите по ссылке.
Комментарии
Ваши новые правила оставьте для себя!! Если раньше проходили техосмотр просто не глядя, то сейчас его делают через интернет, находясь в тысячах км, от проверяемого авто!!! И кстати, проверку этот техосмотр проходит.