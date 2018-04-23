Автовладельцам на заметку: в ближайшее время в России изменятся правила прохождения техосмотра. Так, оператор не сможет отказать в выдаче диагностической карты, но будет обязан указывать в ней все выявленные несоответствия, пишет "Парламентская газета".

Подробнее о том, как будет проходить техосмотр, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1 Что произошло? В России меняются правила прохождения техосмотра. Закон об этом 18 апреля одобрил Совет Федерации. Изменения вносятся в Федеральный закон "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Согласно действующей редакции, оператор техосмотра отказывает в выдаче диагностической карты "при несоответствии транспортного средства хотя бы одному из обязательных требований безопасности". Материалы по теме Как должен выглядеть светоотражающий жилет, где купить и сколько он стоит Как должен выглядеть светоотражающий жилет для водителей, сколько он стоит и где в Барнауле его можно купить? 11213 12

2 Какой автомобиль не пройдет техосмотр? В текущем году уже вступили в силу новые требования к проведению техосмотра. Соответствующий документ опубликовала "Российская газета" в феврале 2018 года. Согласно положению, получить диагностическую карту нельзя без аптечки. А еще если разные шины и затонированные фары.

3 Технические моменты Согласно документу, автомобиль не допускается к эксплуатации, если у него отсутствует предусмотренный конструкцией демпфер или усилитель рулевого управления. Не допускается также подтекание жидкостей из системы гидроусилителя руля. Отметим, что правила стали строже: раньше не допускалось каплепадение с частотой более 20 капель в минуту для всех гидросистем автомобиля. Теперь каплепадение не допускается от слова "совсем".