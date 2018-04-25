По словам главы Госавтоинспекции Михаила Черникова, только 8% претендентов на водительские удостоверения сдают экзамены с первого раза. Это говорит о слабом уровне подготовки. Для того, чтобы изменить ситуацию, в ГИБДД готовят ряд изменений, которые коснутся правил сдачи экзаменов для получения прав.
Что может измениться, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Да, уже начались. Так, в начале апреля 2018 года ГИБДД внесла серьезные изменения в экзаменационные билеты для будущих водителей. Изменения касаются в первую очередь медицинской части.
В частности, речь идет о методах извлечения пострадавшего из салона автомобиля, а также помощи при термическом ожоге, правилах сердечно-легочной реанимации.
Как сообщил Михаил Черников в интервью "Ъ", единый практический экзамен позволит видеть уровень владения всеми навыками вождения в комплексе в реальных условиях.
На площадках навыки проверяются в рамках внутреннего экзамена в автошколе. Но трудности возникают именно в потоке машин. Также Черников отметил, что в течение года нововведения могут вступить в силу.
Подробности пока неизвестны. По словам экспертов, сейчас предлагаемые ГИБДД изменения обсуждаются в Минобрнауки.
"Думаю, в течение года мы выйдем на финишную стадию", — пишет "Ъ" со ссылкой на Черникова.
А еще в ГИБДД предлагают разыгрывать номера для машин на аукционе и встраивать в них чипы. Это позволит улучшить работу систем фотовидеофиксации.
Так называемые "красивые" номера будут разыгрываться на аукционе. По мнению экспертов, это позволит исключить "коррупционные моменты".
Комментарии
По мнению экспертов, это позволит исключить "коррупционные моменты".
И как получится? Бред полный. Просто взятку хотят узаконить, вот и весь аукцион.
встраивать в них чипы. Это позволит улучшить работу систем фотовидеофиксации.
Если чип сломается, штрафовать будут?
25.04.2018 10:58
И как получится? Бред полный. Просто взятку хотят узаконить, вот и весь аукцион.
А разве не так в америке коррупцию победили?