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Что изменится: ГИБДД хочет изменить правила сдачи экзамена на права

, ИА "Амител"
ГИБДД подготовила ряд изменений, которые касаются порядка сдачи экзамена для получения водительских прав


По словам главы Госавтоинспекции Михаила Черникова, только 8% претендентов на водительские удостоверения сдают экзамены с первого раза. Это говорит о слабом уровне подготовки. Для того, чтобы изменить ситуацию, в ГИБДД готовят ряд изменений, которые коснутся правил сдачи экзаменов для получения прав.

Что может измениться, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Что случилось?
Ничего нового: эксперты продолжают работать над тем, чтобы снизить до минимума уровень смертности на дорогах. Цель амбициозная, задача непростая. Как заявил глава Госавтоинспекции Михаил Черников, в настоящее время в некоторых регионах России только 8% претендентов на водительские удостоверения сдают экзамены с первого раза. Соответственно, можно сделать вывод, что уровень подготовки водителей весьма и весьма слабый.
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2
Реформы в экзамене на права уже начались?

Да, уже начались. Так, в начале апреля 2018 года ГИБДД внесла серьезные изменения в экзаменационные билеты для будущих водителей. Изменения касаются в первую очередь медицинской части.

В частности, речь идет о методах извлечения пострадавшего из салона автомобиля, а также помощи при термическом ожоге, правилах сердечно-легочной реанимации.

3
Какие еще нововведения ожидать?
Михаил Черников уже заявил, что ГИБДД собирается объединить две части практического экзамена в единый. Речь идет об объединении площадки и города. По словам главы Госавтоинспекции, это позволит получить на выходе более грамотного водителя и минимизировать аварийность.
4
Зачем это надо?

Как сообщил Михаил Черников в интервью "Ъ", единый практический экзамен позволит видеть уровень владения всеми навыками вождения в комплексе в реальных условиях.

На площадках навыки проверяются в рамках внутреннего экзамена в автошколе. Но трудности возникают именно в потоке машин. Также Черников отметил, что в течение года нововведения могут вступить в силу.

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5
А что еще может измениться?

Подробности пока неизвестны. По словам экспертов, сейчас предлагаемые ГИБДД изменения обсуждаются в Минобрнауки.

"Думаю, в течение года мы выйдем на финишную стадию", — пишет "Ъ" со ссылкой на Черникова.

6
А что еще надо знать об изменениях, которые касаются автовладельцев?

А еще в ГИБДД предлагают разыгрывать номера для машин на аукционе и встраивать в них чипы. Это позволит улучшить работу систем фотовидеофиксации.

Так называемые "красивые" номера будут разыгрываться на аукционе. По мнению экспертов, это позволит исключить "коррупционные моменты".

Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

25.04.2018 10:58
- гость -

По мнению экспертов, это позволит исключить "коррупционные моменты".

И как получится? Бред полный. Просто взятку хотят узаконить, вот и весь аукцион.

0  0
25.04.2018 11:12
- гость -

встраивать в них чипы. Это позволит улучшить работу систем фотовидеофиксации.

Если чип сломается, штрафовать будут?

0  0
25.04.2018 11:47
- гость -

25.04.2018 10:58

И как получится? Бред полный. Просто взятку хотят узаконить, вот и весь аукцион.

А разве не так в америке коррупцию победили?

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