Пятница, 27 Апрель, 08:58

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

А вы примете участие в шествии "Бессмертного полка" 9 мая 2018 года?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 62,6
€ 76,18
542768
10°
Обь
341см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок-2018Дорожный ремонт - 2018Марафон Победы
Вопрос дня



Цветение маральника: все самое интересное, что произойдет на празднике

, ИА "Амител"
Рассказываем, к чему надо быть готовым во время посещения фестиваля


До большого весеннего праздника "Цветение маральника" осталось всего несколько дней. Он пройдет 29 апреля и совпадает с майскими "длинными" выходными. Кстати, этот праздник вошел в тройку самых притягательных для туристов весенних фестивалей наряду с BoogelWoogel в Красной Поляне (Сочи) и фестивалем GrelkaFest в Шерегеше. Так что если вы еще не бывали на "Цветении маральника" в Алтайском крае, самое время исправлять эту оплошность. А мы расскажем, что интересного произойдет на этом празднике, что надо взять с собой и к чему надо быть готовым.

1
Где и когда пройдет праздник?
Праздник "Цветение маральника" пройдет 29 апреля на территории ОЭЗ "Бирюзовая Катунь". Здесь будет организовано множество разных площадок. Постарайтесь посетить их все, так как все они будут чрезвычайно интересны. Это и мастер-классы, и дегустации, и выставки и прочее.

Кроме того, в этом году в рамках "Цветения маральника" на "Бирюзовой Катуни" состоится и краевая специализированная туристическая выставка "АлтайТур. АлтайКурорт 2018". Она пройдет в формате фестиваля "Крестьянское гостеприимство". В рамках выставки районы Алтайского края представят себя с наилучшей стороны. О своем участии в выставке заявили представители Алтайского, Бийского, Быстроистокского, Заринского, Змеиногорского, Косихинского, Первомайского, Ребрихинского, Романовского, Смоленского, Советского, Солонешенского, Тальменского, Троицкого районов, администрации Барнаула, Белокурихи, Бийска, Ярового, а также музеи, учебные учреждения и другие организации. Каждый участник готовит свою площадку — яркую, красочную, не похожую на другие.
2
Что делать на празднике  "Цветение маральника"?
Много всего и самого разного. Обещаем, что скучать точно не придется. Вы можете:

Посмотреть показы мод

Одной из самых ярких площадок праздника обещает стать Модная сцена. В организации этой площадки принимают участие более 10 коллективов, творческих студий и театр Моды.

Покататься на конях

Впервые в выставке примет участие конезавод Алтайского района. Посетители смогут увидеть настоящую русскую тройку лошадей, а также узнают о конных турах.

Сфотографироваться
Тут вам и замечательные пейзажи, и яркие декорации, и костюмы. А еще будет организовано множество фотозон. Всегда прекрасные фотографии получаются с собаками хаски из Алтайского центра ездового спорта, японскими собачками сиба-ину из питомника Altai rocks и борзыми Царской псовой охоты. Будут работать и фотозоны с лошадьми, костюмированными персонажами и соколами из питомника "Алтай Фалькон". Ну и, конечно же, успейте запечатлеть цветущий маральник. Цветет он всего несколько дней. Так что ловите момент.

Попробовать вкусности

Очень много площадок будут предлагать гостям на дегустацию различные лакомства, в том числе алтайский мед и травяной чай. Усадьба Колмогоровых проведет дегустации собственных сыров, колбас, медовухи. Провизор ресторации "Горная аптека" из Барнаула раскроет рецепт приготовления горячего травяного бальзама. А хозяйка сельского гостевого дома "Покровская усадьба" угостит морковными кексами, медовухой, козьим молоком и сгущенным козьим молоком.

Посмотреть авиашоу

Впервые в выставке "АлтайТур. АлтайКурорт" состоится презентация открытого авиамодельного фестиваля "Крылья Сибири-2018". Будут представлены программа, символика, видеоролики прошлого фестиваля и, конечно же, полеты авиамоделей.

Поучиться

На празднике для гостей будут работать различные мастер-классы — и роспись по камню, и плетение из рогозы, изготовление тряпичной куклы и самодельных украшений.

Приобрести сувениры

Вы сможете приобрести на ярмарке товары ручной работы и сувениры с символикой праздника. На ярмарке будут представлены сотни изделий – куклы, текстиль, товары из дерева, керамика, магниты, украшения, бижутерия и многое другое.
3
А экскурсии будут?
Обязательно. Рекомендуем побывать на выездной экскурсии на пасеку "Медовый рай". Здесь вы можете попробовать мед и медовуху, а по пути насладиться прекрасными видами алтайских предгорий. Цена вопроса – 200 рублей. Продолжительность экскурсии – 1 час.

Отправьтесь в путешествие по таинственным Тавдинским пещерам. Это уникальный природный объект, доступный для туристов – оборудованный лестницами, перилами, смотровой площадкой и освещением. Цена вопроса – 200 руб. + 150 руб. (плата за вход в пещеру). Продолжительность экскурсии — 1,5-2 часа.
4
Что взять с собой на праздник?
Организаторы праздника рекомендуют взять с собой туристический коврик. Тогда вы сможете с большим комфортом расположиться там, где вам удобно: на берегу реки, озера или просто на газоне. На празднике будут открыты кафе, но они могут быть заняты большим числом туристов. А потому коврик, по словам организаторов, — "определенная свобода отдыха", а потому возьмите его с собой.
5
Как добраться до праздника?

Туристические компании Алтайского края организуют транспортную доставку туристов из Барнаула, Бийска, Белокурихи и Павловска на праздник. Список турфирм с телефонами и стоимостью доставки размещен на сайте maralnik.visitaltai.info  в разделе "Едем на праздник!".

Но можно доехать и самостоятельно. Есть два варианта:

1. По Чуйскому тракту (мост через р. Катунь в селе Соузга), после проезда по мосту повернуть налево по направлению к "Бирюзовой Катуни". Въезд на территорию "Бирюзовой Катуни" 29 апреля 2018 года бесплатный.

2. Рядом с поселком Манжерок (по Чуйскому тракту, за Манжероком, не доезжая источника Аржан-Суу, справа будет мост через Катунь, сразу за мостом — теплое искусственное озеро "Бирюзовая Катунь". Транспорт должен будет остановиться у моста, пассажиры перейдут мост пешком.

Справка: праздник "Цветение маральника" в Алтайском крае в этом году состоится в шестой раз. Именно этот праздник открывает летний туристический сезон в регионе.
Праздник "Цветение маральника" входит в ТОП-3 весенних событий у туристов.

Праздник "Цветение маральника" получил Гран-при Регионального этапа Национальной премии в области событийного туризма "Russian Event Awards-2014" в номинации "Лучший проект по популяризации событийного туризма". Также напомним, праздник "Цветение маральника" включен в Национальный календарь событий  и Событийный календарь Алтайского края. В 2017 году праздник собрал самое большое число туристов за свою историю — около 20 тысяч гостей.


Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
08:55
Россияне получат единый идентификатор в 2019 году 0
08:42
Пенсионер попал в больницу из-за неразборчивого почерка врача 0
08:34
Представитель Хлопонина отвергла коррупцию в продаже виллы Прохорову 2
08:22
Арендаторы ТЦ "Гулливер" в Барнауле ночью экстренно съезжали из офисов 2
08:16
Школа юного шеф-повара в ресторане "Ипонкин brothers" 0
08:04
Парк "Арлекино" зовет в гости и разыгрывает призы 0
07:50
Ежедневник: чем запомнилось в истории 27 апреля 0
07:34
Классификация гостиниц становится обязательной: что это означает 3
07:22
Как будут выплачивать пенсии в Алтайском крае в связи с майскими праздниками 0
07:15
Третья федеральная трасса на Алтае может появиться только к 2025 году 0
07:03
Двухуровневую квартиру с джакузи продают в Барнауле за 8 млн рублей 4
07:00
Лучший юный иллюстратор края живет в Барнауле 0
06:48
Цветение маральника: все самое интересное, что произойдет на празднике 0
06:32
Витамины на тарелке: как приготовить сочный и вкусный фруктовый салат 1
06:23
Целее будет: как обезопасить себя от краж из автомобиля 4
06:14
Из мокрого снега в дождь: прогноз погоды в Алтайском крае на 27 апреля 0
06:01
Сушите весла: когда в Алтайском крае ожидается вторая волна паводка 0
05:02
Медведь поправил видеоловушку и гордо прошелся перед ней 0
04:02
Москвичка погибла во время пластической операции 2
03:01
СМИ сообщили о госпитализации Джигарханяна 0
02:01
ФСБ отчиталась о предотвращении терактов в ряде регионов России 0
01:01
Исландская авиакомпания открыла вакансию туриста с окладом 9,5 тыс. евро 0
00:03
США впервые в 2018 году испытали межконтинентальную баллистическую ракету 0
23:48
Путин: антироссийские санкции заставляют "включать мозги" 3
23:26
Конгрессмены из США обратили внимание на прославление нацистов на Украине 0
23:08
15-летняя школьница скончалась от отравления дезодорантом в Подмосковье 1
22:53
Обвиняемого в домогательствах к биатлонистке тренера уволили 0
22:31
Депардье рассказал о своих поездках в Россию 0
22:12
Путин заявил, что в России создана мощнейшая в мире ударная система 1
21:53
Пропавшую 15-летнюю школьницу нашли живой в Алтайском крае 0
21:29
Перед петербургским "мостом глупости" установили дополнительные знаки 3
21:12
Киев возмутили поездки украинцев на отдых в Крым 1
20:54
Тимошенко возглавила президентский рейтинг на Украине 0
20:31
Песков призвал не драматизировать из-за проблем с блокировкой Telegram 0
20:08
СМИ: известного адвоката облили кислотой в Москве 0
19:48
160 новосибирцев эвакуировали из электрички из-за коробки с котятами 0
19:24
Песков: Путин держит под контролем работу МЧС 3
19:08
Коротко о главном: судьба планетария, суд по "Изумрудному" и костел раздора
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 26 апреля
18:54
Шувалов заявил о готовности работать там, где скажет президент 1
18:32
Госпошлину за выдачу загранпаспорта хотят увеличить в России 1
18:12
На Украине больше нет "вузов" 1
17:48
Прокуратура выявила в сибирских ТЦ свыше 21 тысячи нарушений 1
17:33
СМИ сообщили о смерти актера из сериала "Сваты" 0
17:21
Мокрый снег и минусовую температуру обещают в Алтайском крае 27 апреля 0
17:12
Ремонт по БКД: как с дорог Барнаула снимают старый асфальт 1
17:03
Мужчине откусили ухо после ссоры в барнаульском караоке-баре 9
16:49
Женщину в Барнауле оштрафовали на 15 тыс. руб за нападение пса на прохожего 9
16:32
Минкомсвязи: Россия никогда не пойдет по пути КНР в регулировании интернета 3
16:22
Рекламу бутика напитков на Алтае проверят на унижение людского достоинства 4
16:11
Что нужно знать о законе о запрете определенных действий 1

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.