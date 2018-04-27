Цветение маральника: все самое интересное, что произойдет на празднике

До большого весеннего праздника "Цветение маральника" осталось всего несколько дней. Он пройдет 29 апреля и совпадает с майскими "длинными" выходными. Кстати, этот праздник вошел в тройку самых притягательных для туристов весенних фестивалей наряду с BoogelWoogel в Красной Поляне (Сочи) и фестивалем GrelkaFest в Шерегеше. Так что если вы еще не бывали на "Цветении маральника" в Алтайском крае, самое время исправлять эту оплошность. А мы расскажем, что интересного произойдет на этом празднике, что надо взять с собой и к чему надо быть готовым.
Кроме того, в этом году в рамках "Цветения маральника" на "Бирюзовой Катуни" состоится и краевая специализированная туристическая выставка "АлтайТур. АлтайКурорт 2018". Она пройдет в формате фестиваля "Крестьянское гостеприимство". В рамках выставки районы Алтайского края представят себя с наилучшей стороны. О своем участии в выставке заявили представители Алтайского, Бийского, Быстроистокского, Заринского, Змеиногорского, Косихинского, Первомайского, Ребрихинского, Романовского, Смоленского, Советского, Солонешенского, Тальменского, Троицкого районов, администрации Барнаула, Белокурихи, Бийска, Ярового, а также музеи, учебные учреждения и другие организации. Каждый участник готовит свою площадку — яркую, красочную, не похожую на другие.
Посмотреть показы мод
Одной из самых ярких площадок праздника обещает стать Модная сцена. В организации этой площадки принимают участие более 10 коллективов, творческих студий и театр Моды.
Покататься на конях
Впервые в выставке примет участие конезавод Алтайского района. Посетители смогут увидеть настоящую русскую тройку лошадей, а также узнают о конных турах.
Сфотографироваться
Попробовать вкусности
Очень много площадок будут предлагать гостям на дегустацию различные лакомства, в том числе алтайский мед и травяной чай. Усадьба Колмогоровых проведет дегустации собственных сыров, колбас, медовухи. Провизор ресторации "Горная аптека" из Барнаула раскроет рецепт приготовления горячего травяного бальзама. А хозяйка сельского гостевого дома "Покровская усадьба" угостит морковными кексами, медовухой, козьим молоком и сгущенным козьим молоком.
Посмотреть авиашоу
Впервые в выставке "АлтайТур. АлтайКурорт" состоится презентация открытого авиамодельного фестиваля "Крылья Сибири-2018". Будут представлены программа, символика, видеоролики прошлого фестиваля и, конечно же, полеты авиамоделей.
Поучиться
На празднике для гостей будут работать различные мастер-классы — и роспись по камню, и плетение из рогозы, изготовление тряпичной куклы и самодельных украшений.
Приобрести сувениры
Вы сможете приобрести на ярмарке товары ручной работы и сувениры с символикой праздника. На ярмарке будут представлены сотни изделий – куклы, текстиль, товары из дерева, керамика, магниты, украшения, бижутерия и многое другое.
Отправьтесь в путешествие по таинственным Тавдинским пещерам. Это уникальный природный объект, доступный для туристов – оборудованный лестницами, перилами, смотровой площадкой и освещением. Цена вопроса – 200 руб. + 150 руб. (плата за вход в пещеру). Продолжительность экскурсии — 1,5-2 часа.
Туристические компании Алтайского края организуют транспортную доставку туристов из Барнаула, Бийска, Белокурихи и Павловска на праздник. Список турфирм с телефонами и стоимостью доставки размещен на сайте maralnik.visitaltai.info в разделе "Едем на праздник!".
Но можно доехать и самостоятельно. Есть два варианта:
1. По Чуйскому тракту (мост через р. Катунь в селе Соузга), после проезда по мосту повернуть налево по направлению к "Бирюзовой Катуни". Въезд на территорию "Бирюзовой Катуни" 29 апреля 2018 года бесплатный.
2. Рядом с поселком Манжерок (по Чуйскому тракту, за Манжероком, не доезжая источника Аржан-Суу, справа будет мост через Катунь, сразу за мостом — теплое искусственное озеро "Бирюзовая Катунь". Транспорт должен будет остановиться у моста, пассажиры перейдут мост пешком.
Справка: праздник "Цветение маральника" в Алтайском крае в этом году состоится в шестой раз. Именно этот праздник открывает летний туристический сезон в регионе.
Праздник "Цветение маральника" входит в ТОП-3 весенних событий у туристов.
Праздник "Цветение маральника" получил Гран-при Регионального этапа Национальной премии в области событийного туризма "Russian Event Awards-2014" в номинации "Лучший проект по популяризации событийного туризма". Также напомним, праздник "Цветение маральника" включен в Национальный календарь событий и Событийный календарь Алтайского края. В 2017 году праздник собрал самое большое число туристов за свою историю — около 20 тысяч гостей.
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