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Что нужно знать о законе о запрете определенных действий

, ИА "Амител"
Президент подписал закон о запрете определенных действий. Кому и что запретят?


28 апреля в силу вступает закон о запрете определенных действий. 18 апреля 2018 года его подписал президент России Владимир Путин. Что надо знать об этом законе, а также кому и что запретят, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Этот закон касается всех?

Нет, не всех. Запрет на определенные действия распространяется на людей, которых подозревают или обвиняют в преступлении. Речь идет именно о тех, кому грозит уголовное наказание.

Если человек подозревается в административном нарушении, ему не надо беспокоиться.

Что касается свидетелей, которые проходят по уголовным делам, то их тоже могут коснуться изменения. Но опять же, только в том случае, если это относится к подозреваемому. Например, обвиняемому в убийстве запретили общаться с родственниками, а свидетель — это брат или сестра.

2
О чем речь?
Речь идет о новой мере пресечения, по условиям которой подозреваемый или обвиняемый гражданин будет обязан своевременно являться в суд или по вызовам следователя и дознавателя, а также "соблюдать один или несколько запретов", пишет "Российская газета".
3
Какие могут быть ограничения?

Например, могут запретить покидать место проживания, общаться с конкретными людьми, пользоваться интернетом, отправлять и получать почту, управлять автомобилем. Вот полный список возможных запретов:

- выходить из дома в определенное время;

- находиться в определенных местах или ближе какого-то расстояния до конкретных объектов. Тут стоит отметить, что речь именно об объектах, а не о лицах. "Я не могу подходить к своей бывшей ближе чем на 500 метров" не пройдет. А вот "Я не могу подходить к дому и месту работы своей бывшей" теоретически может пройти. Но для этого своей бывшей надо как-то навредить, чтобы это попало под статью УК.

- Посещать определенные мероприятия и участвовать в них;

- общаться с определенными людьми;

- отправлять и получать письма и телеграммы. Потому что ведь все сейчас получают письма и телеграммы;

- использовать телефон и интернет;

- управлять автомобилем, если преступление связано с нарушением ПДД.

4
А могут запретить все из вышеперечисленного?
Могут. Все и сразу или только что-то одно. Или вначале запретить, например, управлять автомобилем и пользоваться интернетом, а потом расширить список запретов.
5
А кто может наложить запрет?

Право наложить запрет есть только у суда. Если на суде постановили, что человеку запрещено водить машину, у подозреваемого заберут права.

Если запрещено общаться с определенными людьми, то будут прописаны все данные человека. Кстати, запрет можно обжаловать.

6
На какой срок накладывают запрет?

Первый раз запрет накладывают максимум на два года, но его могут продлевать. Максимальный срок – три года.

Важно, что срок запрета на выход из дома засчитывается в срок содержания под стражей.

7
Что будет, если нарушить запрет?
Тогда назначат более строгую меру пресечения.
Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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