28 апреля в силу вступает закон о запрете определенных действий. 18 апреля 2018 года его подписал президент России Владимир Путин. Что надо знать об этом законе, а также кому и что запретят, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Нет, не всех. Запрет на определенные действия распространяется на людей, которых подозревают или обвиняют в преступлении. Речь идет именно о тех, кому грозит уголовное наказание.
Если человек подозревается в административном нарушении, ему не надо беспокоиться.
Что касается свидетелей, которые проходят по уголовным делам, то их тоже могут коснуться изменения. Но опять же, только в том случае, если это относится к подозреваемому. Например, обвиняемому в убийстве запретили общаться с родственниками, а свидетель — это брат или сестра.
Например, могут запретить покидать место проживания, общаться с конкретными людьми, пользоваться интернетом, отправлять и получать почту, управлять автомобилем. Вот полный список возможных запретов:
- выходить из дома в определенное время;
- находиться в определенных местах или ближе какого-то расстояния до конкретных объектов. Тут стоит отметить, что речь именно об объектах, а не о лицах. "Я не могу подходить к своей бывшей ближе чем на 500 метров" не пройдет. А вот "Я не могу подходить к дому и месту работы своей бывшей" теоретически может пройти. Но для этого своей бывшей надо как-то навредить, чтобы это попало под статью УК.
- Посещать определенные мероприятия и участвовать в них;
- общаться с определенными людьми;
- отправлять и получать письма и телеграммы. Потому что ведь все сейчас получают письма и телеграммы;
- использовать телефон и интернет;
- управлять автомобилем, если преступление связано с нарушением ПДД.
Право наложить запрет есть только у суда. Если на суде постановили, что человеку запрещено водить машину, у подозреваемого заберут права.
Если запрещено общаться с определенными людьми, то будут прописаны все данные человека. Кстати, запрет можно обжаловать.
Первый раз запрет накладывают максимум на два года, но его могут продлевать. Максимальный срок – три года.
Важно, что срок запрета на выход из дома засчитывается в срок содержания под стражей.
Комментарии