Правда или миф: так ли опасны детские подгузники, как их "малюют"

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Сегодня, 27 апреля, свой день рождения "отмечает" детский подгузник. Ровно 53 года назад, в 1965 году, в США был запатентован первый одноразовый подгузник. Кстати, тот самый "Памперс", который уже стал именем нарицательным. За эти годы "современные пеленки" почти полностью выместили обычные пеленки, которые требовалось постоянно стирать. Но мифы об изобретении, экономящем время миллионам мам по всему миру, еще живы. Или это правда?
Это миф. Долгое время даже врачи говорили, что в подгузнике ребенок "парится", что негативно влияет на половые органы, особенно мальчиков. Врачи говорят, что температура в подгузнике не превышает 37 градусов. Примерно столько же в обычной пеленке.
Исследования на взрослых мужчинах показали, что постоянное повышение температуры в этом месте действительно приводит к снижению фертильности и качеству спермы. Но вырабатываются сперматозоиды только с возраста полового созревания. В таком возрасте мальчики давно перестают носить подгузники.
Но важно понимать, что это миф только относительно правильно подобранных подгузников, которые вовремя меняются. А менять подгузник нужно каждые три часа или после каждого испражнения. Делайте перерывы (воздушные ванны) на 10-20 минут между сменами подгузника.
Отчасти это правда. Доктора говорят, что у новорожденных детей не настроена терморегуляция, их тело быстро нагревается. Если в комнате более 22 градусов, то ребенок действительно может перегреться.
Но в целом "памперсы" не вызывают опрелости. Качественные подгузники впитывают и удерживают влагу благодаря специальному адсорбенту. А вот многоразовые подгузники, просто намокающие, могут вызвать дерматит.
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