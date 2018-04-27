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Правда или миф: так ли опасны детские подгузники, как их "малюют"

, ИА "Амител"
27 апреля подгузники "отмечают" 53-летие

Фото: moirody.ru


Сегодня, 27 апреля, свой день рождения "отмечает" детский подгузник. Ровно 53 года назад, в 1965 году, в США был запатентован первый одноразовый подгузник. Кстати, тот самый "Памперс", который уже стал именем нарицательным. За эти годы "современные пеленки" почти полностью выместили обычные пеленки, которые требовалось постоянно стирать. Но мифы об изобретении, экономящем время миллионам мам по всему миру, еще живы. Или это правда?

1
Подгузники портят репродуктивную систему ребенка

Это миф. Долгое время даже врачи говорили, что в подгузнике ребенок "парится", что негативно влияет на половые органы, особенно мальчиков. Врачи говорят, что температура в подгузнике не превышает 37 градусов. Примерно столько же в обычной пеленке.

Исследования на взрослых мужчинах показали, что постоянное повышение температуры в этом месте действительно приводит к снижению фертильности и качеству спермы. Но вырабатываются сперматозоиды только с возраста полового созревания. В таком возрасте мальчики давно перестают носить подгузники.

Но важно понимать, что это миф только относительно правильно подобранных подгузников, которые вовремя меняются. А менять подгузник нужно каждые три часа или после каждого испражнения. Делайте перерывы (воздушные ванны) на 10-20 минут между сменами подгузника.

2
Подгузники создают парниковый эффект

Отчасти это правда. Доктора говорят, что у новорожденных детей не настроена терморегуляция, их тело быстро нагревается. Если в комнате более 22 градусов, то ребенок действительно может перегреться.

Но в целом "памперсы" не вызывают опрелости. Качественные подгузники впитывают и удерживают влагу благодаря специальному адсорбенту. А вот многоразовые подгузники, просто намокающие, могут вызвать дерматит.

3
Подгузник искривляет ноги ребенка
Это неправда. Если у малыша кривые ножки, то причину вряд ли стоит искать в подгузниках. С возрастом это должно пройти, но если вопрос родителей волнует — лучше обращаться к врачу.
4
Малыш привыкнет к подгузникам и не научится ходить на горшок
Это неправда. Зависимости между проблемой с горшком и ношением подгузников нет. Есть зависимость с возрастом ребенка, когда родители начинают приучать его к самостоятельному туалету. В среднем это от 18 до 30 месяцев жизни малыша.
5
Дети в подгузнике страдают от энуреза
Это и миф, и правда. С одной стороны, мочиться в постель до 4-5 лет по ночам — допустимое явление. Но все же не рекомендуется носить подгузники после трех лет.
6
Подгузники приводят к нарушению тактильных реакций
Это правда. Ребенок развивается в том числе и за счет контакта с собственным телом. Ношение подгузника — это некоторая потеря ощущений и естественных реакций. Есть эксперименты, которые доказали: дети, долго носившие памперсы, боятся дотрагиваться до новых вещей, имеют нарушения в эмоциональной сфере.
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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