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С 1 мая 2018 года в России вступают в силу новые законы. Например, МРОТ вырастет до величины прожиточного минимума, вступят в силу требования по пожарной безопасности, а в Алтайском крае начнут собирать курортный сбор. О том, что изменится в жизни россиян в мае, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
С 1 мая 2018 года в Алтайском крае начнут взимать курортный сбор. Сумма налога составит 30 рублей с человека в сутки.
Соответствующий закон был принят Государственной Думой 19 июля 2017 года и подписан Президентом РФ 29 июля 2017 года.
Эксперимент по взиманию курортного сбора будет работать также в Краснодарском и Ставропольском краях. Также туристический налог будут собирать с путешественников в Крыму, но с 1 мая 2019 года.
Эксперимент будет проводиться по 31 декабря 2022 года. За это время можно будет оценить его эффективность. Отметим, что курортный сбор введен не на всей территории нашего региона, а только в городе-курорте Белокуриха.
С 1 мая 2018 года в России вырастет МРОТ. С этого момента работодатели должны платить сотрудникам зарплату не ниже минимального размера оплаты труда. Но только при том условии, что они отработали полную месячную норму. МРОТ вырастет до 11 163 рублей в месяц.
Если вы живете в Барнауле, а работаете, например, на Москву, то зарплату дистанционному работнику установят исходя из МРОТ того региона, где он фактически трудится (ч. 3 ст. 133.1 ТК).
Власти субъекта, когда устанавливают минимум, ориентируются на прожиточный минимум для населения в своем регионе.
Отметим, что это второе повышение МРОТ в 2018 году. Так, с 1 января МРОТ увеличили до 9489 рублей. Размер МРОТ не повлияет на вашу зарплату, если, конечно, вам не платят минимальную сумму.
С 4 мая издержки по делам об административных правонарушениях с ИП будут взыскиваться в том же порядке, что и с юрлиц (Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. N 97-ФЗ).
К индивидуальным предпринимателям будет применяться такой же подход по взысканию издержек, как и к юридическим лицам: издержки (за исключением сумм, выплаченных переводчику) будут относиться на счет ИП, совершивших административное правонарушение.
Изменения вступят в силу 4 мая 2018 года.
4 мая аудиторы должны будут сообщать о подозрительных сделках клиентов (Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. N 112-ФЗ).
Внесены изменения в Закон о противодействии отмыванию доходов, которые получены преступным путем.
Для аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов введена обязанность при оказании аудиторских услуг уведомлять уполномоченный орган (Росфинмониторинг) при наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
Отмечается, что в настоящее время такая обязанность уже есть у адвокатов, нотариусов, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.
Также поправками в закон введено понятие "личный кабинет" и установлен правовой режим его использования.
Изменения вступят в силу 4 мая 2018 года.
Расширен перечень доходов, освобождаемых от НДФЛ (Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. N 98-ФЗ).
С 1 мая 2018 года уточнены виды доходов добровольцев (волонтеров), освобождаемых от налогообложения. Так, налогом не облагаются доходы добровольцев (волонтеров), связанные с осуществлением ими благотворительной деятельности и полученные в натуральной форме.
Это может быть предоставление помещения во временное пользование, организации проезда, питания, страхования их жизни или здоровья, обеспечения форменной и специальной одеждой, оборудованием, средствами индивидуальной защиты.
Также освобождены от налогообложения гранты, премии и призы в денежной и (или) натуральной формах по результатам участия в соревнованиях, конкурсах или других мероприятиях. Важно, что эти поощрения должны быть предоставлены некоммерческими организациями за счет грантов Президента РФ.
А еще не облагаются НДФЛ доходы, полученные в связи с участием в таких соревнованиях, конкурсах и мероприятиях (оплата стоимости проезда, питания и проживания).
С 1 мая 2018 года вступит в силу ГОСТ Р 57974-2017. Документ устанавливает требования к организации проведения проверок работоспособности вводимых в эксплуатацию и эксплуатируемых в зданиях и сооружениях систем, установок противопожарной защиты и их элементов.
Теперь проверку работоспособности систем противопожарной защиты (ППЗ) организует собственник здания. Проверка проводится с участием специалистов (экспертов-аудиторов), состоящих в штате организации, или на договорной основе с привлечением экспертной организации.
Также предусмотрена периодичность проведения проверок. Руководитель должен утвердить график проведения плановых проверок работоспособности систем ППЗ. Внеплановые проверки будут проходить по мере необходимости. Если в ходе проверки обнаружат неисправности систем ППЗ либо механические повреждения, руководитель обязан принять меры по их устранению.
Уголовное наказание за совершение ряда преступлений ужесточат. Так, ст. 159.3 Уголовного кодекса "Мошенничество с использованием платежных карт" получит новое наименование – "Мошенничество с использованием электронных средств платежа".
Важно, что при этом санкция, предусмотренная ч. 1 этой статьи, будет ужесточена – арест на срок до 4 месяцев заменят на лишение свободы на срок до 3 лет. А по ст. 159.3 УК РФ и 159.6 УК РФ "Мошенничество в сфере компьютерной информации" будет понижено пороговое значение крупного размера ущерба с 1,5 млн руб. до 250 тыс. руб., особо крупного – с 6 млн руб. до 1 млн руб.
В ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража" появится новый пункт, предусматривающий ответственность за кражу, совершенную с банковского счета, а равно электронных денежных средств. Максимальное наказание за совершение этого преступления — лишение свободы сроком до шести лет с назначением штрафа и ограничения свободы до 1,5 лет.
Одновременно вводится уголовная ответственность за преступления в сфере госзаказа. В частности, за провокацию подкупа в сфере госзакупок виновных будут приговаривать к лишению свободы до 5 лет с возможным лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. А за злоупотребления в сфере госзакупок со стороны работника контрактной службы либо иного представителя заказчика предусмотрена санкция в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
Закон вступает в силу с 4 мая 2018 года.
Авиаперевозчики начнут выдавать грузоотправителям электронные перевозочные документы.
Кроме этого, электронные перевозочные документы будут оформляться на перевозку почты.
"Также будут уточнены правила определения периода воздушной перевозки пассажира в целях применения норм об ответственности перевозчика за причинение вреда его жизни или здоровью", — сказано в документе.
С учетом изменений, в указанный период входит время, которое пассажир провел на борту, а также время посадки и высадки.
В настоящее время воздушная перевозка пассажира — это период с момента прохождения пассажиром предполетного досмотра и до момента, когда пассажир покинул аэродром.
Порядок исчисления продолжительности периодов посадки и высадки определит Минтранс России.
Одновременно вводятся основания ответственности перевозчика за утрату, недостачу или повреждение багажа, груза и ручной клади при международных воздушных перевозках. Ответственность авиакомпаний в указанных случаях будет определяться в соответствии с международными договорами РФ.
При этом течение срока исковой давности в указанных случаях, а также в связи с просрочкой доставки перевозимых грузов начинается со дня, когда воздушное судно должно было прибыть в пункт назначения.
Закон вступает в силу с 27 мая.
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