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Остаться в живых: как выбрать мясо для шашлыков и не отравиться

, ИА "Амител"
Вкусные и безопасные. Роспотребнадзор рассказывает, как правильно выбирать мясо для шашлыков


Есть такая традиция в России: жарить шашлыки на майские праздники. И все в этом обычае прекрасно. Кроме одного: есть риск, что мясо окажется некачественным. Это не просто испорченные отдых. Такое отравление может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Рассказываем, как этого избежать.

1
Где нельзя покупать мясо и рыбу?

Нельзя покупать мясо (и другие продукты) в местах неустановленной торговли, неизвестного происхождения, без сопроводительных документов.

Например, на стихийных рынках, которые расположены в местах с большой проходимостью людей. В Барнауле часто продают рыбу в районе площади Спартака. Товар лежит на прилавках или в багажниках автомобилей.

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2
На что обратить внимание?
На сопроводительную документацию: накладная на товар, сертификат соответствия, ветеринарная справка на мясо должны быть у продавца обязательно.
3
Как выглядит плохое мясо?

При покупке охлажденного мяса обязательно обратите внимание внешний вид и запах продукта.

Если от мяса пахнет затхлостью, сыростью, химией, гнилью, не покупайте его. Не нужно брать темное мясо — скорее всего оно старое. Бывает что под видом охлажденного мяса, потребителю предлагают мясо размороженное.

4

Как отличить охлажденное мясо от замороженного и оттаявшего?

Надавите на него пальцем: мясо должно быть упругим. У оттаявшего продукта более интенсивный цвет, рыхлая консистенция, красный мясной сок. Замороженное мясо можно использовать для приготовления шашлыка, но по вкусовым качествам оно будет уступать охлажденному.

Свежее охлажденное мясо — сухое, но при этом глянцевое, чуть поблескивающее, равномерного цвета. На ощупь оно не должно быть влажным, липким и сочиться кровью.

5
Что обязательно надо сделать перед покупкой?
Обязательно разверните охлажденное мясо. Дело в том, что очень часто продавцы укладывают куски так, чтобы спрятать жир и жилы внутрь. Мясо лучше покупать целым куском, чтобы с него не свисали жир и жилы.
6
А как понять, замораживали ли мясо повторно?
Повторно замороженное мясо продавать нельзя. Чтобы отличить его от хорошего продукта, надо прикоснуться к мясу и подержать палец несколько секунд: при нагревании на мороженом мясе останется пятно темного цвета, а повторно замороженное — окраску не изменит.
7

А что, если я хочу купить уже замаринованный шашлык?

Если вы решили купить сразу замаринованный шашлык, то не надо ориентироваться только на внешний вид. Обязательно изучите маркировку. Желательно, чтобы на ней, кроме общей массы, был прописан сорт мяса: берите только высший или первый. Во всех сортах ниже будет много сухожилий, и удовольствие такой шашлык вам вряд ли доставит.

Почитайте внимательно состав. Посмотрите информацию о консервантах, их указывают в конце списка. Лучше, если это будет лимонная кислота. Она не так агрессивно действует на слизистую желудка, как диацетат и цитрат натрия. Также убедитесь, что в составе нет фосфатов. Если в составе значится Е450, лучше отказаться от покупки — это влагоудерживающий агент.

Помните, что производственный маринад может храниться не более недели. Так что внимательно изучите срок годности и дату изготовления. Когда дата проштампована на банке, это вызывает больше доверия.

Если мясо сразу расфасовано в в пластиковое ведерко, проверьте крышку. Она должна быть слегка вогнутой. Если она вздутая — откажитесь от покупки.

8
Какое мясо лучше?

Надежнее мясо в заводской упаковке от известного производителя. Если берете мясо в заводской упаковке, то смотрите, чтобы в нем не было слишком много жидкости. Охлажденное хорошее мясо поглощает маринад, а замороженное мясо залитое уксусом, наоборот выделяет сок, сообщает Роспотребнадзор.

"Уксусно-лимонные маринады не дают испортиться мясу в течение 3 дней, а мясо в майонезно-кефирном соусе портится быстрее. Состав "правильного" шашлыка-полуфабриката: свинина, соль, уксус, лук свежий, специи (перец, имбирь, кориандр и т.п)", — сказано на сайте ведомства.

9
Что делать, если я сомневаюсь в качестве продукта?
Не покупайте его. Также, если у вас возникли сомнения в качестве или безопасности мяса или готового шашлыка, обращайтесь в Управление Роспотребнадзора по субъекту Российской Федерации.
Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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