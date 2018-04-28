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Период предстоящих четырехдневных выходных в Алтайском крае отметится серьезным изменением погоды — температура в регионе успеет подняться до +27 градусов и опуститься до отрицательных значений.
Как сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых, 29 апреля районы края будут находиться под влиянием антициклона.
Погода будет достаточно спокойной, но местами возможны дожди и туман. Ночные температуры составят 0...+7 градусов, днем будет +13...+18 градусов.
30 апреля Алтайский край окажется в теплом секторе западного циклона. Ночные температуры воздуха составят +3...+8 градусов, днем будет +20...+27 градусов.
Вместе с этим ожидается сильный ветер с порывами до 13-22 метров в секунду. Вероятны осадки в виде дождя, а в западных и предгорных районах вероятны грозы.
1 мая районы Алтайского края будут испытывать влияние холодных фронтов западного циклона. Ночные температуры составят +3...+10 градусов, днем будет +10...+18 градусов. Ожидаются дожди и ветер.
А вот в период со 2 по 6 мая в крае начнется серьезное похолодание. В эти дни ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, а в северных и предгорных районах вероятно установление временного снежного покрова.
Ночные температуры 2-3 мая составят -1...+6 градусов, днем будет +8...+14 градусов.
4-6 мая станет еще холоднее. Ночью ожидается -4...+5 градусов, днем +3...+8 градусов.
Неустойчивая погода будет сопровождаться ветром до 12-23 метров в секунду.
Комментарии
Так их, краснопузых кровопийцев. (да это я о комарах)