Когда и как пройдет четвертая инаугурация Владимира Путина

Фото: kremlin.ru. На фото инаугурация Путина в 2012 году
Шестой раз в истории современной России состоится инаугурация избранного на выборах президента. Для Владимира Путина, набравшего в свою поддержку более 76% голосов избирателей 18 марта, это будет четвертая церемония вступления в должность. Рассказываем, как и когда она состоится.
Торжественная процедура вступления в должность главы государства — инаугурация президента Владимира Путина — состоится в понедельник, 7 мая. По закону избранный президент вступает в должность в день прекращения срока полномочий действующего главы государства.
Начнется процедура за несколько минут до 12 часов по московскому времени. Официально президент вступит в должность в полдень.
Церемония начинается с внесения в зал Штандарта президента РФ и Знака президента (символическая копия ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени). Эти символы президентской власти в России вносят солдаты Президентского полка.
Президент входит в зал под удары кремлевских курантов и звуки торжественного марша. Он подходит к трибуне, где уже стоят председатель Конституционного суда Валерий Зорькин и спикеры Государственной Думы Вячеслав Володин и Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Избранный президент произносит присягу главы государства: "Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу".
Председатель Конституционного суда объявляет о вступлении главы государства в должность.
Теперь уже официальный новый президент произносит краткую речь. Кстати, на инаугурации главе государства вручат еще и удостоверение избранного президента на ближайшие шесть лет.
После этого на Кремлевской набережной пускают салют.
Комментарии
А мультики будут? Извините за вопрос, просто не нашел в программе.
3.05.2018 11:16
- гость -
Конечно будут!
На пульте ткните в "Карусель".
"где ее посмотреть тем, кого не позвали"
Ну раз не позвали, то и смотреть не собираюсь.
PS Смотрю по сторонам и понимаю, что всё правильно я сделал 18 марта, не смотря на увещевания власть держащих...
Вы тоже согласны с тем, что Путину только на карусели место, а не на серьезных каналах, плохо то что это не нам решать.
К путину на его инаугурацию никто прийти не захотел. Вот он и сделал вид, что никого решил не приглашать. Умора...
Пу может похвастаться, что его, среди прошлых царей, 4 раза на царствование благословляли.))
Ну, ща братва после санкций может и переиграть свое решение по пахану.