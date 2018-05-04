Что необычного будет на инаугурации Путина и чего ждать после нее

Фото: kremlin.ru. На фото инаугурация Путина в 2012 году
7 мая в России состоится седьмая по счету инаугурация избранного президента. Для Владимира Путина это будет четвертая процедура официального вступления в должность. Но она будет отличной от предыдущей, прошедшей в 2012 году.
По неофициальной информации, инаугурация может пройти без традиционного проезда президентского кортежа по Москве.
Ранее перед официальным вступлением в должность Владимир Путин добирался до Кремля на автомобиле "Мерседес-Пульман" в сопровождении Почетного эскорта ФСО.
В этом году президент должен был пересесть на отечественный лимузин, созданный в рамках проекта "Кортеж". Однако по неизвестной причине проезд на новом авто из программы вычеркнули.
Тем не менее москвичей уже предупредили об ограничении движения транспорта в связи с инаугурацией.
После официального вступления в должность президент обычно выступает с небольшой речью. Скорее всего, в этот раз Путин скажет о том, что страна прошла большой путь в последние годы, но ей предстоит еще многое сделать для улучшения жизни. Он наверняка скажет, что у России есть потенциал для прорыва, расставит приоритеты в экономической и социальной политике.
Сразу после выборов Путин объявил, что в целом не планирует каких-то конституционных реформ и глобальных перемен в правительстве. Впрочем, его слова о том, что стране нужен "прорыв", "рывок", дают основания полагать, что какие-то реальные перестановки действительно будут.
Федеральные СМИ предполагают, что постов могут лишиться министр транспорта Максим Соколов, министр культуры Владимир Мединский, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр образования Ольга Васильева.
Сменится ли премьер-министр, пока непонятно. По закону президент должен внести его кандидатуру на рассмотрение в Госдуму в течение двух недель после отставки правительства.
Замены возможны и в администрации президента.
Комментарии
Когда же уже страна снова станет сильной и Путя уйдёт?
6 лет горькой стабильности
Дык, два срока подряд это конституционный предел, а четыре низя...
Нытики, все голодаете? А Путин то причем, работать идите.
Ну что еще может быть необычного в этом цирке?
Может нарядить зрителей в шутовские колпаки?
Вступит в должность в Четвёртый раз, а инаугурация будет седьмая по счёту- а это как это так это? Я понимаю что всё по Закону, но арифметику не всасу?
чего ждать после нее
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- Рост налогов и сборов.
- Рост цен на ГСМ.
- Рост коммунальных платежей.
- Падение рубля.
- Падение доходов.
Что необычного будет
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- Дальнейшая блокировка интернета.
- Запрет импортных лекарств.
- Налог на безработных.