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Что необычного будет на инаугурации Путина и чего ждать после нее

, ИА "Амител"
Президент вступит в должность в четвертый раз 7 мая 2018 года

Фото: kremlin.ru. На фото инаугурация Путина в 2012 году


7 мая в России состоится седьмая по счету инаугурация избранного президента. Для Владимира Путина это будет четвертая процедура официального вступления в должность. Но она будет отличной от предыдущей, прошедшей в 2012 году.

1
Инаугурация пройдет без традиционного кортежа?

По неофициальной информации, инаугурация может пройти без традиционного проезда президентского кортежа по Москве.

Ранее перед официальным вступлением в должность Владимир Путин добирался до Кремля на автомобиле "Мерседес-Пульман" в сопровождении Почетного эскорта ФСО.

В этом году президент должен был пересесть на отечественный лимузин, созданный в рамках проекта "Кортеж". Однако по неизвестной причине проезд на новом авто из программы вычеркнули.

Тем не менее москвичей уже предупредили об ограничении движения транспорта в связи с инаугурацией.

2
Что скажет Путин на инаугурации?

После официального вступления в должность президент обычно выступает с небольшой речью. Скорее всего, в этот раз Путин скажет о том, что страна прошла большой путь в последние годы, но ей предстоит еще многое сделать для улучшения жизни. Он наверняка скажет, что у России есть потенциал для прорыва, расставит приоритеты в экономической и социальной политике.

3
Будут ли кадровые перестановки после инаугурации?
После официального вступления в должность Владимира Путина наступает этап ротации правительства. Кабмин должен сложить полномочия в день вступления в должность президента.

Сразу после выборов Путин объявил, что в целом не планирует каких-то конституционных реформ и глобальных перемен в правительстве. Впрочем, его слова о том, что стране нужен "прорыв", "рывок", дают основания полагать, что какие-то реальные перестановки действительно будут.

Федеральные СМИ предполагают, что постов могут лишиться министр транспорта Максим Соколов, министр культуры Владимир Мединский, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр образования Ольга Васильева.

Сменится ли премьер-министр, пока непонятно. По закону президент должен внести его кандидатуру на рассмотрение в Госдуму в течение двух недель после отставки правительства.

Замены возможны и в администрации президента.

4
Когда состоится "Прямая линия" с Путиным?
Дату "Прямой линии" назначат после инаугурации. Этот ежегодный формат предполагает общение президента с населением и общественниками. Задавать вопросы смогут не только те, кого пригласят в студию, но и через телефон, социальные сети, интернет, а также в ходе прямых включений из регионов.
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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

4.05.2018 06:40
Дима

Когда же уже страна снова станет сильной и Путя уйдёт?

0  0
4.05.2018 07:05
Пионер

6 лет горькой стабильности

1  0
4.05.2018 07:51
- гость -

Дык, два срока подряд это конституционный предел, а четыре низя...

0  0
4.05.2018 07:55
- гость -

Нытики, все голодаете? А Путин то причем, работать идите.

0  1
4.05.2018 07:59
- гость -

Ну что еще может быть необычного в этом цирке?
Может нарядить зрителей в шутовские колпаки?

1  0
4.05.2018 08:18
- гость -

Вступит в должность в Четвёртый раз, а инаугурация будет седьмая по счёту- а это как это так это? Я понимаю что всё по Закону, но арифметику не всасу?

0  0
4.05.2018 08:29
- гость -

чего ждать после нее
--------------
- Рост налогов и сборов.
- Рост цен на ГСМ.
- Рост коммунальных платежей.
- Падение рубля.
- Падение доходов.

Что необычного будет
----------------
- Дальнейшая блокировка интернета.
- Запрет импортных лекарств.
- Налог на безработных.

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