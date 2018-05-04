Какие экзамены выпускники будут сдавать уже в мае и отличаются ли сроки сдачи ЕГЭ в регионах России, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Июнь весьма и весьма насыщенный месяц. Так, 1 июня пройдет ЕГЭ по математике (профильный уровень), 4 июня – по химии и истории, а 6 июня выпускники будут сдавать русский язык.
В субботу, 9 июня, и в среду, 13 июня, сдают ЕГЭ по иностранным языкам (устно).
Обществознание стоит на 14 июня. А 18-го пройдет единый государственный экзамен по биологии и иностранным языкам (письменно).
20 июня (среда) выпускники пишут ЕГЭ по литературе и физике.
Расписание на резервные дни выглядит так:
- география, информатика и ИКТ — 22 июня;
- математика (базовый уровень и профильный) — 25 июня;
- русский язык — 26 июня;
- химия, история, биология, иностранные языки (письменно) — 27 июня;
- литература, физика, обществознание — 28 июня;
- иностранные языки (устно) — 29 июня;
- по всем учебным предметам — 2 июля.
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