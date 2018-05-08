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Какой указ подписал Путин после инаугурации и о чем в нем говорится

, ИА "Амител"
Путин подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"


Пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". В документе содержится ряд поручений, которые касаются экономики, социальной политики, экологии и других сфер.

О главных тезисах в вопросах развития страны читайте в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Социальная сфера

Владимир Путин поручил правительству обеспечить рост реальных доходов россиян. Например, кабмину необходимо снизить в два раза уровень бедности в стране. Также в документе сказано, что ежегодно должны улучшаться жилищные условия "не менее пяти миллионов семей".

Уже в 2024 году у семей со средним достатком должна быть возможность взять ипотеку по ставке не более 8%. Объемы строительства жилья должны к этому же времени увеличиться до 120 миллионов квадратных метров в год.

Кроме того, правительство должно обеспечить рост реальных доходов и пенсионного обеспечения "выше уровня инфляции".

Средняя продолжительность жизни россиян должна достигнуть 78 лет (к 2024 году), а к 2030 году — 80 лет. Отмечается, что экспорт медицинских услуг должен вырасти "не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом".

2
Наука

Путин заявил, что к 2024 году Россия должна войти в пятерку мировых лидеров в науке в области приоритетных научных исследований.

Также Владимир Владимирович призвал повысить привлекательность работы в России для ведущих российских и зарубежных ученых и молодых перспективных исследователей.

Также в стране должно появиться не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики.

3
Образование

В 2024 году необходимо обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, вхождение Российской Федерации в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования. Также к этому времени должна быть достигнута цель "о воспитании гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций", сказано на сайте Кремля.

Также за шесть лет необходимо решить задачу о внедрении на уровне основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания.

"Необходимо решить задачу о внедрении на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлечённости в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области "Технология", — говорится в документе.

4
Экономика

Путин поручил правительству увеличить объем строительства жилья

Через шесть лет Россия должна войти в пятерку крупнейших экономик мира, следует из документа. Экономический рост должен обогнать мировой, а инфляция – не превышать четырех процентов.

До первого октября кабмин должен утвердить основные направления своей работы и прогноз социально-экономического развития страны до 2024 года.

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5
Экология и безопасность

Путин поручил снизить объем вредных выбросов в российских городах. Правительству дано поручение ликвидировать все несанкционированные свалки в границах городов. За этот срок вредные выбросы в атмосферу в наиболее загрязненных российских городах должны снизиться не менее чем на 20 процентов.

К 2024 году предстоит экологически оздоровить Волгу и сохранить уникальную водную систему Байкала, очистить берега и акваторию от мусора, говорится в указе.

6
Главные тезисы

Главные задачи, которые должны быть достигнуты к 2024 году:

- обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан;

- снизить в два раза уровень бедности в стране;

- обеспечить ипотеку в 8% для семей со средним достатком;

- ликвидировать все незаконные городские свалки;

- обеспечить рост экономики выше мирового.

- повысить рождаемость;

- до 78 лет увеличить среднюю продолжительность жизни россиян;

- построить больше дорог регионального значения;

- снизить количество жертв ДТП в 3,5 раза.

Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

8.05.2018 11:08
Пацифист

Ну, вот теперь то заживём!

0  0
8.05.2018 11:18
- гость -

Такие расплывчатые пункты указа, что в принципе при желании, можно через месяц доложить о его выполнении.

0  0
8.05.2018 11:18
- гость -

необходимо снизить в два раза уровень бедности в стране.
--------------
Доходы медперсонала он уже увеличил. По сокращал и перевёл в уборщицы. Как он будет снижать бедность даже подумать страшно.

0  0
8.05.2018 11:21
- гость -

Ну наконец пришел тот кто нас вытащит из болота ! А то 18 лет какие-то невнятные цели ставили !

0  0
8.05.2018 11:22
- гость -

Сказочник.

0  0
8.05.2018 11:33
- гость -

Из 179 майских обещаний от 2012 года исполнено 35, а нам уже новые скармливают.

0  0
8.05.2018 11:34
- гость -

ДЕЖАВЮ

0  0
8.05.2018 11:35
- гость -

- В 2004 г. каждый житель России будет платить за тепло и электроэнергию в два раза меньше, чем сейчас

- В 2005 г. каждый гражданин России будет получать свою долю от использования природных богатств России

- В 2006 г. у каждого будет работа по профессии

- К 2008 г. каждая семья будет иметь собственное благоустроенное жилье, достойное третьего тысячелетия, вне зависимости от уровня сегодняшнего дохода

- К 2008 г. Чечня и весь Северный Кавказ станет туристической и курортной "Меккой" России

- К 2010 г. будет построена транспортная магистраль Санкт-Петербург-Анадырь, Токио-Владивосток-Брест и другие

- К 2017 г. Россия будет лидером мировой политики и экономики

0  0
8.05.2018 11:44
- гость -

Почему то вспомнилось

«Васюкинские шахматисты внимали Остапу с сыновьей любовью. Остапа несло. Он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей.»

«– Шахматы! – говорил Остап. – Знаете ли вы, что такое шахматы? Они двигают вперед не только культуру, но и экономику! Знаете ли вы, что шахматный клуб четырех коней при правильной постановке дела сможет совершенно преобразить город Васюки?»

0  0
8.05.2018 11:46
- гость -

"Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью"

0  0
8.05.2018 11:50
Сталинский Сокол

Очередной бред! Очередные и долгие шесть лет его правления, на благо Воров и Жуликов.

0  0
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