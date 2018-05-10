Кто может рассчитывать на стипендию или оплату обучения от "Алтай-Кокса"

Уже несколько лет одно из крупнейших промышленных предприятий Алтайского края "Алтай-Кокс" реализует уникальную программу целевой поддержки студентов технических вузов. Завод оплачивает обучение будущих специалистов и выплачивает стипендии. Рассказываем, кто именно и как может принять участие в программе.

Студент может участвовать в программе со второго курса обучения при среднем балле оценок не ниже 4,5 (по пятибалльной системе оценки знаний).

В 2018 году в этот список входят:

2

Студент сам подает заявку на участие в программе или это делают его родители?

Программа "Студент "Алтай-Кокса" предусматривает систему поручительства. Поручителем может стать родитель или законный представитель студента. Он будет выступать гарантом возмещения денежных средств, затраченных "Алтай-Коксом" на оплату обучения, в случае выхода/исключения студента из программы по ряду причин.