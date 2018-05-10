Кто может рассчитывать на стипендию или оплату обучения от "Алтай-Кокса"

Фото: so-vesti.ru
Уже несколько лет одно из крупнейших промышленных предприятий Алтайского края "Алтай-Кокс" реализует уникальную программу целевой поддержки студентов технических вузов. Завод оплачивает обучение будущих специалистов и выплачивает стипендии. Рассказываем, кто именно и как может принять участие в программе.
В 2018 году в этот список входят:
1. Алтайский государственный университет:
- физико-технический факультет
- химический факультет
2. Национальный исследовательский Томский политехнический университет:
- институт физики высоких технологий
- институт кибернетики
- энергетический институт
- институт неразрушающего контроля
- физико-технический институт
3. Филиал Томского политехнического университета — Юргинский технологический институт.
4. Сибирский государственный университет путей сообщения:
- промышленное и гражданское строительство
- управление транспортно-технологическим комплексом
- управление процессами перевозок на железнодорожном транспорте
- инженерно-экономический факультет
- управление персоналом
5. Кузбасский государственный технический университет:
- институт информационных технологий
- институт машиностроения и автотранспорта
- институт химических и нефтегазовых технологий
- институт экономики и управления
- институт энергетики
- строительный институт
6. Алтайский государственный технический университет:
- строительно-технологический факультет
- энергетический факультет
- институт биотехнологии, пищевой и химической инженерии
- факультет специальных технологий
- факультет информационных технологий
- факультет энергомашиностроения и автомобильного транспорта
- институт экономики и управления
7. Заринский политехнический техникум.
Студент может участвовать в программе со второго курса обучения при среднем балле оценок не ниже 4,5 (по пятибалльной системе оценки знаний).
Есть несколько условий, когда студент может лишиться финансовой поддержки завода:
- сам решает выйти из программы;
- отчисляется из учебного заведения за академическую неуспеваемость, нарушение учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка учебного заведения;
- не приходит на работу на завод после окончания обучения без уважительных причин;
- отказывается проходить практику без уважительных причин;
- имеет средний балл оценки за последние четыре семестра ниже 3,6.
Во всех этих случаях придется возместить затраты, понесенные заводом.
До 10 августа (включительно). К заявке поручитель должен приложить копию зачетной книжки с результатами обучения студента по итогам последних двух семестров, согласие на обработку персональных данных студента. Еще нужно предоставить свою справку о доходах (форма 2-НДФЛ) за последний год, копию паспорта и заверенную копию трудовой книжки с отметкой "работает по настоящее время".
Для продолжения участия в программе подавать заявку надо каждый год до 10 августа.
Подробнее о программе можно узнать на "Алтай-Коксе" по телефону +7 (38595) 5-20-36 или по электронной почте shalotkina_yy@nlmk.com.
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