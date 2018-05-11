Когда пройдут "Последние звонки" в школах и как их можно отпраздновать

Учебный год подходит к концу. Скоро в школах зазвучат "последние звонки". Рассказываем, когда ждать этого события в Алтайском крае и до какого периода будут учиться школьники.
Когда пройдут "Последние звонки" в Алтайском крае?
Торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года в школах Алтайского края, назначены на 25 мая. Отметим, эту дату можно считать традиционной для "Последних звонков". В 2018 году 25 мая выпадает на пятницу.
Сколько выпускников школ в Алтайском крае в 2018 году?
В этом году последний школьный звонок услышат более 11 тысяч выпускников 11-х классов и 24 тысячи выпускников 9-х классов. Торжественные линейки состоятся в 961 школе.
Как в Алтайском крае будут отмечать окончание учебного года?
Как сообщили в управлении по образованию, традиционно для школьников организуют концерты. Также в программу празднования включено посещение памятных мест, связанных с историей, памятными датами края, района, города или села выпускников.
А как насчет безопасности?
Безопасность и порядок будут обеспечены. Во время праздничных мероприятий на территории школ и рядом будут дежурить сотрудники территориальных органов УФСБ, ГУ МВД, ГО и ЧС. Также за порядком будут следить сотрудники ГИБДД, противопожарной службы и медработники.
Разрешат ли детям отпраздновать "Последний звонок" в кафе?
Нет, не разрешат. Как и в предыдущие годы, несовершеннолетним выпускникам запрещено распитие спиртных напитков, а также нахождение в ночное время без сопровождения родителей и лиц, ответственных за мероприятия.
Кроме того, рекомендовано провести торжественные церемонии в школах, в местах, определенных органами местного самоуправления, с обязательным участием родителей и педагогов.
То есть после 25 мая можно в школу не ходить?
С 25 мая каникулы начнутся для первоклассников. Также школьные занятия прекращаются для девятиклассников и одиннадцатиклассников — для них с 28 мая наступает пора экзаменов.
А для учеников со 2-го по 8-й класс и также для десятиклассников учебный год продлится до 31 мая.
Когда пройдут выпускные балы в Алтайском крае?
Вручение аттестатов о среднем общем образовании и выпускные вечера пройдут в Алтайском крае с 23 по 30 июня.
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