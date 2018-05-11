Когда пройдут "Последние звонки" в школах и как их можно отпраздновать

Разрешат ли детям отпраздновать "Последний звонок" в кафе?

Нет, не разрешат. Как и в предыдущие годы, несовершеннолетним выпускникам запрещено распитие спиртных напитков, а также нахождение в ночное время без сопровождения родителей и лиц, ответственных за мероприятия.

Кроме того, рекомендовано провести торжественные церемонии в школах, в местах, определенных органами местного самоуправления, с обязательным участием родителей и педагогов.