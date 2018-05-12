Как получить ежемесячную выплату на ребенка из материнского капитала

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
С 2018 года стало возможным получать ежемесячные выплаты на второго ребенка из средств материнского капитала. Рассказываем, кто имеет такое право? За информацию портал Amic.ru благодарит отделение Пенсионного фонда России по Алтайскому краю.
Есть несколько критериев.
Во-первых, это касается семей, среднедушевой доход которых не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2017 года, установленного в Алтайском крае.
Считается доход каждого члена семьи, даже ребенка. Если за последний год он был меньше 15 тысяч рублей, то семья может претендовать на выплаты.
Во-вторых, и мама, и ребенок должны быть гражданами России и постоянно проживать в стране.
И, в-третьих, ребенок должен быть рожден (усыновлен) после 1 января 2018 года.
Выплата равна прожиточному минимуму ребенка, установленному за второй квартал прошлого года в регионе проживания семьи. Так что в каждом регионе своя сумма. В Алтайском крае выплата составляет 9 434 рубля.
На 1 мая 2018 года в Управления ПФР в городах и районах края за выплатой обратились 62 алтайские семьи.
Заявления принимают в любом отделении Пенсионного фонда в Алтайском крае.
Семья получает выплату, пока ребенку не исполнится полтора года.
Если родители обратились за выплатой пока малышу еще не исполнилось шесть месяцев, то выплата начисляется с дня его рождения. То есть родители получают средства за предыдущие шесть или менее месяцев.
Если же ребенку уже исполнилось полгода, то выплата назначается со дня обращения.
Ежемесячная выплата назначается на 12 месяцев, затем семья может повторно обратиться с заявлением, и выплата будет вновь назначена до достижения ребёнком 1,5 лет.
Заявление можно подать в любое время до того, как ребенку не исполнилось полтора года. Но все выплаты только до полутора лет.
Средства маткапитала можно направить на:
- улучшение жилищных условий,
- образование детей,
- формирование накопительной пенсии мамы,
- социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов,
- на получение ежемесячной выплаты.
Распорядиться средствами материнского капитала можно, когда ребенку, в связи с рождением которого возникло право на материнский капитал, исполнится три года.
Но есть исключения, когда деньги можно получить раньше:
- оплата первоначального взноса по жилищному кредиту или займу,
- оплата основного долга и процентов по кредиту (займу) на приобретение или строительство жилья,
- приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество ребёнка-инвалида (детей-инвалидов),
- нахождение ребёнка в дошкольном учреждении,
- получение ежемесячной выплаты (в связи с рождением второго ребёнка).
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