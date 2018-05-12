Как получить ежемесячную выплату на ребенка из материнского капитала

Кто имеет право на ежемесячную выплату из маткапитала?

Есть несколько критериев.

Во-первых, это касается семей, среднедушевой доход которых не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2017 года, установленного в Алтайском крае.

Считается доход каждого члена семьи, даже ребенка. Если за последний год он был меньше 15 тысяч рублей, то семья может претендовать на выплаты.

Во-вторых, и мама, и ребенок должны быть гражданами России и постоянно проживать в стране.

И, в-третьих, ребенок должен быть рожден (усыновлен) после 1 января 2018 года.