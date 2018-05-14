История праздника

В этот праздник вспоминают одно из важнейших событий новозаветной истории – сошествие Святого Духа на апостолов.

Еще до своего распятия и воскресения Христос начал готовить учеников к тому, что придет другой Утешитель, "которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам" (Ин 14:26).

В день Святой Троицы последователи Христа собрались на молитву. Они молились 50 дней подряд. В это время над Сионской горницей, где находились апостолы, раздался шум. Помещение наполнилось огненными языками, которые не обжигали людей, а давали радость и умиротворение. Это необычное явление привлекло к дому множество людей.

Тогда апостол Петр обратился к людям с первой своей проповедью. Он говорил о том, как Христос ради спасения всех людей претерпел страдания, умер и воскрес, и теперь каждый, кто покается, крестится и захочет быть с Господом, получит прощение и благодать Святого Духа. К вечеру несколько тысяч человек уверовали и стали христианами. И потому день Пятидесятницы (или Святой Троицы) называют еще днем рождения Церкви.

Кроме этого, апостолы обрели еще один чудесный дар – умение говорить на разных языках. И вскоре они отправились распространять Евангелие по всему миру.

А Сионская горница впоследствии стала первым христианским храмом.