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Троица: когда отмечают в 2018 году, а также история и традиции праздника

, ИА "Амител"
Праздник, символизирующий триединство Бога. Когда в 2018 году отмечают Троицу?


Праздник Святой Троицы — один из двенадцати главных православных праздников. Иногда его называют днем сошествия Святого Духа. Считается, что этот праздник решили установить апостолы, ученики Иисуса Христа. Таким образом они хотели закрепить в памяти людей событие, произошедшее на пятидесятый день после Вознесения Господня.

Когда отмечают Троицу в 2018 году, а также о традициях и истории праздника читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Когда отмечают Троицу в 2018 году?

Праздник Святой Троицы каждый год выпадает на разные даты. Дело в том, что его отмечают через 50 дней после Пасхи.

В 2018 году Светлое Воскресение выпало на 8 апреля, получается, что 50-й день после него – это 27 мая. Именно 27 мая православные будут отмечать праздник Святой Троицы.

2
Как еще называют этот праздник?
Иногда Троицу называют днем сошествия Святого Духа. Это связано с событием, описанным в Библии. Речь идет о сошествии на землю Святого Духа, которое предвещал Иисус Христос. Еще одно название — Пятидесятница. Соответственно, оно пошло от даты празднования — на пятидесятый день после Пасхи.
3
История праздника

В этот праздник вспоминают одно из важнейших событий новозаветной истории – сошествие Святого Духа на апостолов.

Еще до своего распятия и воскресения Христос начал готовить учеников к тому, что придет другой Утешитель, "которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам" (Ин 14:26).

В день Святой Троицы последователи Христа собрались на молитву. Они молились 50 дней подряд. В это время над Сионской горницей, где находились апостолы, раздался шум. Помещение наполнилось огненными языками, которые не обжигали людей, а давали радость и умиротворение. Это необычное явление привлекло к дому множество людей.

Тогда апостол Петр обратился к людям с первой своей проповедью. Он говорил о том, как Христос ради спасения всех людей претерпел страдания, умер и воскрес, и теперь каждый, кто покается, крестится и захочет быть с Господом, получит прощение и благодать Святого Духа. К вечеру несколько тысяч человек уверовали и стали христианами. И потому день Пятидесятницы (или Святой Троицы) называют еще днем рождения Церкви.

Кроме этого, апостолы обрели еще один чудесный дар – умение говорить на разных языках. И вскоре они отправились распространять Евангелие по всему миру.

А Сионская горница впоследствии стала первым христианским храмом.

4
Церковные традиции праздника

Церковные традиции такие: храмы украшают березой и зеленью, а накануне Троицы посещают кладбища.

Береза — главный атрибут праздника. Ветви дерева символизируют силу Святого Духа.

Традиция ставить березовые ветви имеет несколько объяснений. На иконе Троицы можно увидеть дерево. Это дуб из дубравы Мамвра, под которым Господь, Святая Троица, в виде трех ангелов явился Аврааму. Именно этот момент изображен на иконах Троицы. Считается, что березовые ветви и зелень должны нам напоминать об этой дубраве.

5
Народные традиции

На Троицу было принято устраивать застолье и приглашать на торжество всех родственников, друзей и близких. А поскольку это не постный день, то на столе стояло множество блюд.

Однако главным традиционным блюдом на Троицу был каравай. Также в этот день было принято свататься. Считалось, что если посвататься на Пятидесятницу, а свадьбу сыграть на Покров, тогда молодоженам обеспечена счастливая совместная жизнь.

А еще в День Святой Троицы наши предки устраивали народные гуляния. К вечеру люди начинали водить хороводы, петь песни и танцевать.

Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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