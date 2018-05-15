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Как попасть на прием к губернатору Алтайского края Александру Карлину

, ИА "Амител" , Александра Черданцева
Рассказываем, куда можно написать письмо и как рассказать о своей проблеме лично


Одна из составляющих работы чиновников — общение с населением. Есть несколько способов, чтобы обратиться к главе региона и в правительство, где работают министры, курирующие все основные темы. Расскажем про каждый.

1
Личный прием

Чтобы попасть на личный прием в администрацию региона, в том числе и к губернатору, нужно сначала предварительно записаться по телефонам (3852) 36-31-33, 36-31-36 или по адресу: просп. Ленина, д. 59, кабинет № 111.

Если чиновник, к которому вы хотите обратиться, ответит вам письменно, то в личном приеме вам могут отказать. Могут отказать и если этот вопрос не входит в его компетенцию.

Перед приемом нужно будет письменно изложить суть вопроса. На сам прием прийти в назначенное время с документом, удостоверяющим личность.

2
Написать письмо

Письменные обращения граждан к чиновникам региональной администрации, в частности и к главе региона, можно направлять по адресу: г. Барнаул, проспект Ленина, д. 59, индекс 656035.

В письме обязательно указать, что оно направляется в администрацию Алтайского края либо ФИО соответствующего должностного лица, либо должность лица, которому адресовано письмо.

Также надо написать свои ФИО, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, суть предложения, заявления или жалобы. Обязательно поставить личную подпись и дату.

Можно приложить документы и материалы или их копии.

3
Интернет-приемная

Обращение можно написать и через интернет-приемную на официальном сайте Алтайского края. 

Здесь надо будет указать свои ФИО, адрес и описать суть вопроса. Форма позволяет загрузить документы в электронном варианте.

А если создать там "личный кабинет", то можно будет следить за ходом рассмотрения обращения.

Через интернет-приемную можно обратиться к губернатору Алтайского края, председателю регионального правительства Александру Карлину, первому заместителю председателя правительства Сергею Локтеву, заместителям Виталию Снесарю, Андрею Щукину, Надежде Капура, а также уполномоченному по правам ребенка в Алтайском крае Ольге Казанцевой.

4
Обязаны ли власти ответить на обращение?

Обязаны, если все обращения оформлены верно. В ответе вам откажут, если:

  • в письменном обращении не указана ваша фамилия или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
  • текст письменного обращения не поддается прочтению;
  • обращение отправлено чиновнику не по его компетенции;
  • в тексте есть нецензурные слова, оскорбления или угрозы;
  • ответ не может быть дан без разглашения гостайны;
  • ответ на вопрос гражданину уже давался неоднократно.
5
Как быстро мне ответят на обращение?

Если ваш вопрос или обращение не относится к компетенции чиновников из органов исполнительной власти, то вам сообщат об этом в течение семи дней.

Если по теме — на ответ дается 30 дней. Если вопрос касается нарушения закона о миграции, то 20 дней.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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