Как попасть на прием к губернатору Алтайского края Александру Карлину

Личный прием

Чтобы попасть на личный прием в администрацию региона, в том числе и к губернатору, нужно сначала предварительно записаться по телефонам (3852) 36-31-33, 36-31-36 или по адресу: просп. Ленина, д. 59, кабинет № 111.

Если чиновник, к которому вы хотите обратиться, ответит вам письменно, то в личном приеме вам могут отказать. Могут отказать и если этот вопрос не входит в его компетенцию.

Перед приемом нужно будет письменно изложить суть вопроса. На сам прием прийти в назначенное время с документом, удостоверяющим личность.